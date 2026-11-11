Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Brasileirão só vai ter G9 para a Libertadores 2027 com títulos e rebaixamento

Combinação de resultados pode beneficar primeira metade da tabela

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 09:40

Taça da Libertadores
Taça da Libertadores Crédito: Reprodução

A disputa por vagas na Libertadores de 2027 ainda pode ganhar novos capítulos no Campeonato Brasileiro. Com a ida do Palmeiras à final da Copa do Brasil, a competição já teve a ampliação do G5 para G6, mas existe um único cenário capaz de levar o número de classificados pelo torneio nacional a nove com uma combinação de resultados.

O primeiro resultado necessário é o título do Atlético-MG na Copa Sul-Americana. O time mineiro enfrenta o Boca Juniors no dia 21 de novembro, em Barranquilla. Caso conquiste a taça, o Galo garante uma vaga na próxima edição da Libertadores por meio da competição continental, independentemente de sua posição no Brasileirão.

Veja a lista dos maiores campeões da Copa Libertadores

Independiente (Argentina): 7 títulos  por Reprodução
Boca Juniors (Argentina): 6 títulos  por Reprodução
Peñarol (Uruguai): 5 títulos por Reprodução
Flamengo (Brasil): 4 títulos por Reprodução
River Palte (Argentina): 4 títulos por Reprodução
Estudiantes (Argentina): 4 títulos por Reprodução
Santos (Brasil): 3 títulos por Reprodução
Palmeiras (Brasil): 3 títulos por Reprodução
São Paulo (Brasil): 3 títulos por Reprodução
Grêmio: 3 títulos por Reprodução
Nacional (Uruguai): 3 títulos por Reprodução
Olimpia (Paraguai): 3 títulos por Reprodução
Atlético Nacional (Colômbia): 2 títulos  por Reprodução
Internacional (Brasil): 2 títulos  por Reprodução
Cruzeiro (Brasil): 2 títulos  por Reprodução
1 de 15
Independiente (Argentina): 7 títulos  por Reprodução

Na sequência, o Palmeiras precisaria vencer o Estudiantes na final da Libertadores, marcada para 28 de novembro, em Montevidéu. Com o título, o clube paulista também asseguraria sua classificação pelo torneio continental e liberaria as vagas obtidas por meio do Brasileirão e da Copa do Brasil. Uma delas já foi repassada à tabela, dando origem ao G6; a outra poderia ampliar a zona de classificação para G7.

A última etapa depende da rodada final do Brasileirão. Se o Grêmio terminar entre os rebaixados, deixará de poder disputar a Libertadores pela vaga conquistada na Copa do Brasil, já que a Conmebol não permite a participação de clubes da segunda divisão. Nesse caso, o lugar seria transferido para a classificação do campeonato, abrindo espaço para o G8. Para chegar ao G9, o Atlético-MG também precisaria terminar dentro desse grupo de oito primeiros, acrescentando à lista a vaga já conquistada pelo título da Sul-Americana.

Classificação fornecida por Sofascore

Leia mais

Imagem - Técnico volta sem salário e terá três jogos para tentar recolocar gigante nordestino na elite do futebol

Técnico volta sem salário e terá três jogos para tentar recolocar gigante nordestino na elite do futebol

Imagem - Ex-zagueiro e campeão em dois estados: conheça o técnico que assume o Vitória com missão de escapar da queda

Ex-zagueiro e campeão em dois estados: conheça o técnico que assume o Vitória com missão de escapar da queda

Imagem - Jogos de futebol hoje (11/11): veja horários e onde assistir ao vivo

Jogos de futebol hoje (11/11): veja horários e onde assistir ao vivo

Tags:

Libertadores

Mais recentes

Imagem - Técnico volta sem salário e terá três jogos para tentar recolocar gigante nordestino na elite do futebol

Técnico volta sem salário e terá três jogos para tentar recolocar gigante nordestino na elite do futebol
Imagem - Ex-zagueiro e campeão em dois estados: conheça o técnico que assume o Vitória com missão de escapar da queda

Ex-zagueiro e campeão em dois estados: conheça o técnico que assume o Vitória com missão de escapar da queda
Imagem - Jogos de futebol hoje (11/11): veja horários e onde assistir ao vivo

Jogos de futebol hoje (11/11): veja horários e onde assistir ao vivo