FUTEBOL

Brasileirão só vai ter G9 para a Libertadores 2027 com títulos e rebaixamento

Combinação de resultados pode beneficar primeira metade da tabela

Wendel de Novais

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 09:40

Taça da Libertadores Crédito: Reprodução

A disputa por vagas na Libertadores de 2027 ainda pode ganhar novos capítulos no Campeonato Brasileiro. Com a ida do Palmeiras à final da Copa do Brasil, a competição já teve a ampliação do G5 para G6, mas existe um único cenário capaz de levar o número de classificados pelo torneio nacional a nove com uma combinação de resultados.

O primeiro resultado necessário é o título do Atlético-MG na Copa Sul-Americana. O time mineiro enfrenta o Boca Juniors no dia 21 de novembro, em Barranquilla. Caso conquiste a taça, o Galo garante uma vaga na próxima edição da Libertadores por meio da competição continental, independentemente de sua posição no Brasileirão.

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Na sequência, o Palmeiras precisaria vencer o Estudiantes na final da Libertadores, marcada para 28 de novembro, em Montevidéu. Com o título, o clube paulista também asseguraria sua classificação pelo torneio continental e liberaria as vagas obtidas por meio do Brasileirão e da Copa do Brasil. Uma delas já foi repassada à tabela, dando origem ao G6; a outra poderia ampliar a zona de classificação para G7.

A última etapa depende da rodada final do Brasileirão. Se o Grêmio terminar entre os rebaixados, deixará de poder disputar a Libertadores pela vaga conquistada na Copa do Brasil, já que a Conmebol não permite a participação de clubes da segunda divisão. Nesse caso, o lugar seria transferido para a classificação do campeonato, abrindo espaço para o G8. Para chegar ao G9, o Atlético-MG também precisaria terminar dentro desse grupo de oito primeiros, acrescentando à lista a vaga já conquistada pelo título da Sul-Americana.