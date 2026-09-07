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Brasileirão tem novo líder pela primeira vez desde abril; veja classificação

Flamengo aproveita tropeço do Palmeiras, tira diferença que chegou a nove pontos e assume a ponta

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 08:26

Flamengo venceu o Remo no Mangueirao
Flamengo venceu o Remo no Mangueirao Crédito: Reproducao

O Campeonato Brasileiro tem um novo líder. Pela primeira vez desde abril, a primeira colocação mudou de mãos após uma rodada marcada por vitória de um dos principais candidatos ao título e tropeço do time que ocupava a ponta havia meses.

Quem assumiu a liderança foi o Flamengo. O time comandado por Leonardo Jardim venceu o Remo por 1 a 0, neste domingo, em Belém, e foi beneficiado pelo empate entre Palmeiras e Botafogo, no Nilton Santos. Com a combinação de resultados da 26ª rodada, o Rubro-Negro passou os paulistas e chegou ao primeiro lugar pela primeira vez no Brasileirão deste ano.

Projeto do novo estádio do Flamengo

Projeto do novo estádio do Flamengo por Divulgação
Projeto do novo estádio do Flamengo por Divulgação
Projeto do novo estádio do Flamengo por Divulgação
Projeto do novo estádio do Flamengo por Divulgação
Projeto do novo estádio do Flamengo por Divulgação
Projeto do novo estádio do Flamengo por Divulgação
Projeto do novo estádio do Flamengo por Divulgação
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Projeto do novo estádio do Flamengo por Divulgação

A mudança representa uma virada importante na disputa pelo título. O Palmeiras, que estava na liderança desde a sétima rodada, chegou a abrir nove pontos de vantagem. A distância, porém, desapareceu ao longo das últimas semanas e agora o Flamengo tem um ponto a mais que o rival.

O desempenho recente ajuda a explicar a reviravolta. Nas últimas seis rodadas, o Flamengo venceu cinco partidas e perdeu apenas uma. No mesmo período, o Palmeiras somou duas vitórias, três empates e uma derrota.

A equipe carioca já havia reduzido a distância na semana passada ao disputar uma partida atrasada da quarta rodada. No Maracanã, venceu o Mirassol por 2 a 0 e ficou ainda mais perto da primeira colocação.

Antes do longo período do Palmeiras na ponta, outros quatro clubes chegaram a liderar o Brasileirão nesta temporada: São Paulo, Bragantino, Bahia e Botafogo.

A disputa entre Flamengo e Palmeiras ainda terá um capítulo importante na reta final. Os dois times se enfrentam pela 36ª rodada, quando faltarão apenas três jogos para o encerramento do campeonato.

Classificação do Brasileirão

1º Flamengo — 54 pontos (26 jogos)

2º Palmeiras — 53 pontos (26 jogos)

3º Athletico-PR — 45 pontos (26 jogos)

4º Fluminense — 45 pontos (26 jogos)

5º Bahia — 43 pontos (26 jogos)

6º Cruzeiro — 42 pontos (26 jogos)

7º Coritiba — 37 pontos (26 jogos)

8º Atlético-MG — 36 pontos (25 jogos)

9º Red Bull Bragantino — 35 pontos (25 jogos)

10º São Paulo — 33 pontos (25 jogos)

11º Corinthians — 32 pontos (26 jogos)

12º Santos — 32 pontos (25 jogos)

13º Botafogo — 31 pontos (25 jogos)

14º Vitória — 29 pontos (25 jogos)

15º Grêmio — 28 pontos (24 jogos)

16º Mirassol — 28 pontos (26 jogos)

17º Vasco — 25 pontos (25 jogos)

18º Internacional — 25 pontos (26 jogos)

19º Remo — 23 pontos (26 jogos)

20º Chapecoense — 17 pontos (25 jogos)

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