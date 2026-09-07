FUTEBOL

Brasileirão tem novo líder pela primeira vez desde abril; veja classificação

Flamengo aproveita tropeço do Palmeiras, tira diferença que chegou a nove pontos e assume a ponta

Carol Neves

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 08:26

Flamengo venceu o Remo no Mangueirao Crédito: Reproducao

O Campeonato Brasileiro tem um novo líder. Pela primeira vez desde abril, a primeira colocação mudou de mãos após uma rodada marcada por vitória de um dos principais candidatos ao título e tropeço do time que ocupava a ponta havia meses.

Quem assumiu a liderança foi o Flamengo. O time comandado por Leonardo Jardim venceu o Remo por 1 a 0, neste domingo, em Belém, e foi beneficiado pelo empate entre Palmeiras e Botafogo, no Nilton Santos. Com a combinação de resultados da 26ª rodada, o Rubro-Negro passou os paulistas e chegou ao primeiro lugar pela primeira vez no Brasileirão deste ano.

Projeto do novo estádio do Flamengo 1 de 14

A mudança representa uma virada importante na disputa pelo título. O Palmeiras, que estava na liderança desde a sétima rodada, chegou a abrir nove pontos de vantagem. A distância, porém, desapareceu ao longo das últimas semanas e agora o Flamengo tem um ponto a mais que o rival.

O desempenho recente ajuda a explicar a reviravolta. Nas últimas seis rodadas, o Flamengo venceu cinco partidas e perdeu apenas uma. No mesmo período, o Palmeiras somou duas vitórias, três empates e uma derrota.

A equipe carioca já havia reduzido a distância na semana passada ao disputar uma partida atrasada da quarta rodada. No Maracanã, venceu o Mirassol por 2 a 0 e ficou ainda mais perto da primeira colocação.

Antes do longo período do Palmeiras na ponta, outros quatro clubes chegaram a liderar o Brasileirão nesta temporada: São Paulo, Bragantino, Bahia e Botafogo.

A disputa entre Flamengo e Palmeiras ainda terá um capítulo importante na reta final. Os dois times se enfrentam pela 36ª rodada, quando faltarão apenas três jogos para o encerramento do campeonato.

Classificação do Brasileirão

1º Flamengo — 54 pontos (26 jogos)

2º Palmeiras — 53 pontos (26 jogos)

3º Athletico-PR — 45 pontos (26 jogos)

4º Fluminense — 45 pontos (26 jogos)

5º Bahia — 43 pontos (26 jogos)

6º Cruzeiro — 42 pontos (26 jogos)

7º Coritiba — 37 pontos (26 jogos)

8º Atlético-MG — 36 pontos (25 jogos)

9º Red Bull Bragantino — 35 pontos (25 jogos)

10º São Paulo — 33 pontos (25 jogos)

11º Corinthians — 32 pontos (26 jogos)

12º Santos — 32 pontos (25 jogos)

13º Botafogo — 31 pontos (25 jogos)

14º Vitória — 29 pontos (25 jogos)

15º Grêmio — 28 pontos (24 jogos)

16º Mirassol — 28 pontos (26 jogos)

17º Vasco — 25 pontos (25 jogos)

18º Internacional — 25 pontos (26 jogos)

19º Remo — 23 pontos (26 jogos)