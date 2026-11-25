FUTEBOL

Brasileirão terá pelo menos um campeão rebaixado à Série B; veja clubes que ainda correm risco de queda

Goleada do Vitória sobre o Internacional praticamente garantiu a permanência do time baiano

Carol Neves

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 07:33

Taça do Campeonato Brasileiro Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

O Campeonato Brasileiro de 2026 terminará com pelo menos um campeão nacional entre os clubes rebaixados para a Série B. Internacional, Corinthians, Grêmio e Botafogo ainda tentam escapar da queda, mas a combinação de resultados da reta final já garante que ao menos um deles disputará a segunda divisão em 2027.

A situação ficou mais favorável ao Vitória após a goleada sobre o Internacional. Com 44 pontos, o time baiano pode até ser alcançado pelo Colorado na classificação, mas não perderia a posição pelo número de vitórias. O Leão soma 12 triunfos, contra nove da equipe gaúcha.

Mesmo que Vitória e Mirassol sejam derrotados nas duas rodadas restantes, apenas um dos dois poderá terminar na zona de rebaixamento. A projeção também considera um cenário em que os quatro clubes grandes ainda ameaçados vençam seus compromissos finais, com exceção dos confrontos diretos.

Nesse recorte, se o Corinthians vencer Atlético-MG e Remo, mas perder para o Grêmio, os dois rebaixados seriam Internacional e Mirassol. O Colorado ficaria em 17º lugar, enquanto o time paulista conseguiria escapar.

Maiores clássicos do futebol brasileiro, de acordo com levantamento do ge 1 de 9

Vitória pode garantir permanência nesta quarta-feira

O Vitória tem a possibilidade de confirmar matematicamente sua permanência na Série A antes mesmo de entrar em campo novamente. Para isso, basta que o Corinthians seja derrotado pelo Atlético-MG, em partida atrasada da 36ª rodada.

O resultado eliminaria qualquer possibilidade de queda do Rubro-Negro baiano, considerando que o Corinthians ainda terá pela frente um confronto direto com o Grêmio.

De acordo com os cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Vitória tem apenas 0,026% de probabilidade de rebaixamento. Na outra ponta, o Internacional aparece em situação delicada, com 93,7% de risco de disputar a Série B no próximo ano.

Até o momento, Chapecoense e Remo são os únicos clubes que já tiveram o rebaixamento confirmado.

Chances de rebaixamento no Brasileirão

Segundo o levantamento da UFMG, seis equipes ainda apresentam algum risco matemático de queda. Confira os percentuais:

Internacional - 93,7%

Mirassol - 40,9%

Corinthians - 31,6%

Grêmio - 29,7%

Botafogo - 4%

Vitória - 0,026%

Veja os jogos restantes dos clubes ameaçados

A sequência de partidas reserva dois duelos diretos importantes para a definição dos últimos rebaixados: Grêmio x Corinthians e Grêmio x Mirassol: