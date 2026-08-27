O PIU

Brasileiro Alison dos Santos quebra recorde mundial e faz história nos 400m com barreiras

Piu marcou 45s80 na etapa de Zurique da Diamond League e superou em 14 centésimos a antiga melhor marca da prova

Pedro Carreiro

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 17:37

Alisson dos Santos é o novo detentor do recorde mundial nos 400m com barreira Crédito: Divulgação/ Diamond League

Alison dos Santos, o Piu, é o novo recordista mundial dos 400m com barreiras. Nesta quinta-feira (27), o brasileiro venceu a prova na etapa de Zurique da Diamond League com o tempo de 45s80 e derrubou a marca que pertencia ao norueguês Karsten Warholm desde 2021.

O recorde anterior era de 45s94, estabelecido por Warholm na final dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Naquela ocasião, o norueguês conquistou o ouro, enquanto Alison dos Santos ficou com a medalha de bronze após completar a prova em 46s72. Quatro anos depois, Piu superou o principal rival e assumiu o topo da lista dos melhores tempos da história da prova.

Alison dominou a disputa em Zurique desde a largada. O brasileiro abriu vantagem sobre Warholm ao longo do percurso e chegou à reta final com ampla margem para o norueguês, que terminou em segundo, com 46s69. Piu cruzou a linha de chegada em 45s80, reduzindo em 14 centésimos o antigo recorde mundial.

Alisson dos Santos é o novo recordista mundial dos 400m com barreiras 1 de 6

O triunfo foi o quinto de Alison dos Santos na Diamond League em 2026. Antes de estabelecer a nova marca mundial, ele havia vencido as etapas de Shaoxing, nos 300m com barreiras, e Xiamen, na China, além de Oslo, na Noruega, e Silésia, na Polônia.

O brasileiro também vinha de vitória no Troféu Brasil, em São Paulo, há cerca de um mês. Na ocasião, marcou 46s48, até então seu melhor tempo na temporada. O resultado de Zurique representa, portanto, uma melhora de 68 centésimos em relação à sua melhor marca anterior.

O Brasil também teve Matheus Lima na disputa. O atleta terminou na quarta posição, com 47s57, ficando a sete centésimos do pódio. O bronze foi para o nigeriano Ezequiel Nathaniel, que completou a prova em 47s50.

Confira o resultado dos 400m com barreiras em Zurique: