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Brasileiro 'apaga' durante luta no UFC e vai parar no hospital

Raoni Barcelos caiu no quinto round contra Raul Rosas Jr.

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 08:52

Raoni Barcelos ficou apagado
Raoni Barcelos ficou apagado Crédito: Reprodução

O brasileiro Raoni Barcelos foi levado a um hospital para exames após perder a consciência no quinto round da luta contra Raul Rosas Jr., no UFC Fight Night deste sábado, em Las Vegas. Ainda não se sabe o que provocou o episódio.

Raoni caiu após uma queda aplicada pelo adversário e ficou desacordado. Rosas Jr. chamou o árbitro Herb Dean, que encerrou o combate e deu a vitória ao americano de origem mexicana. “Primeiramente, quero que todos rezem por Raoni Barcelos. Ele é um guerreiro”, disse o vencedor após a luta.

Veja como é o centro de treinamento na sede do UFC

Centro de treinamento na sede do UFC por Divulgação/UFC
Centro de treinamento na sede do UFC por Divulgação/UFC
Centro de treinamento na sede do UFC por Divulgação/UFC
Centro de treinamento do UFC por Divulgação/UFC
Centro de treinamento na sede do UFC por Divulgação/UFC
Centro de treinamento na sede do UFC por Divulgação/UFC
Centro de treinamento na sede do UFC por Divulgação/UFC
Centro de treinamento na sede do UFC por Divulgação/UFC
Centro de treinamento na sede do UFC por Divulgação/UFC
Centro de treinamento na sede do UFC por Divulgação/UFC
Centro de treinamento na sede do UFC por Divulgação/UFC
Centro de treinamento na sede do UFC por Divulgação/UFC
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Centro de treinamento na sede do UFC por Divulgação/UFC

O brasileiro recuperou a consciência e já estava acordado na ambulância, segundo Evelyn Rodrigues, repórter do UFC Brasil. À Ag. Fight, ela afirmou que Raoni faria exames na cabeça e no rosto, incluindo uma tomografia, e que o médico havia indicado a avaliação por precaução. O jornalista Ariel Helwani informou que o lutador conseguia falar e mover os dedos das mãos e dos pés.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Davi Ramos, treinador de Raoni, tranquilizou os fãs. “O Raoni está bem, está tudo certo, podem ficar tranquilos. Ele foi fazer uma tomografia, mas está tudo certo. A gente está esperando ele, mas podem ficar tranquilos”, disse.

Raoni tem 39 anos. Com a derrota, passou a somar 22 vitórias e seis derrotas na carreira. Ele vinha de cinco triunfos consecutivos no UFC.

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