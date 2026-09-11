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Brasileiro ex-técnico do México detona Ancelotti na Seleção Brasileira: ‘Um morto’

Brasileiro que comandou a seleção mexicana em duas oportunidades questionou o trabalho do italiano

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 17:15

Tuca Ferretti no comando do Tigres-MEX
Tuca Ferretti no comando do Tigres-MEX Crédito: Divulgação

O brasileiro Ricardo “Tuca” Ferretti, que construiu grande parte da carreira como treinador no futebol mexicano, fez duras críticas ao trabalho de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira. Em entrevista à ESPN México, o ex-comandante do México classificou como uma “burrada” a decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) de contratar o italiano.

“Ancelotti é um morto. Foi uma burrada da federação brasileira. Uma verdadeira burrada! Olha o que ele fez com a seleção brasileira. Não tem sangue, entrega, nada. Conseguiu fazer o pior. Burrada”, disparou.

Confira a primeira lista de convocados da Seleção Brasileira para o ciclo da Copa do Mundo de 2026

Hugo Souza em treino do Corinthians por Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Pedro Morsico (Coritiba) por JP Pacheco/Coritiba
Otávio (Cruzeiro) por Marco Galvão / Cruzeiro
Wesley (Roma) por Divulgação
Mauro Júnior (PSV) por Divulgação/PSV
Matheuzinho (Corinthians) por Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Douglas Santos (Zenit) por Reprodução
Gabriel Magalhães (Arsenal)  por Lucas Figueiredo / CBF
Marquinhos (PSG) por Reprodução/ Getty Images
Luis Miguel Ferreira/Athletico-PR por Luis Miguel Ferreira/Athletico-PR
Jair (Nottingham Forest) por Divulgação (Nottingham Forest)
Vitor Reis (Manchester City) por Divulgação
Bruno Guimarães (Arsenal) por Bruno Guimarães
Breno Bidon (Corinthians)  por Rodrigo Coca/Corinthians
Danilo Santos (Botafogo) por Reprodução
Gabriel Bontenpo (santos) por Raul Baretta/Santos
Douglas Luiz (Juventus) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
Andrey Santos (Manchester United) por Divulgação/Manchester United
Endrick (Real Madrid)  por Divulgação
Vini Jr (Real Madrid)  por Rafael Ribeiro/CBF
Estêvão  (Chelsea)  por Reprodução/Redes Sociais
João Pedro (Chelsea)  por Reprodução/Redes Sociais
Pedro (Flamengo) por Gilvan de Souza / Flamengo
Samuel Lino (Flamengo) por Gilvan de Souza/Flamengo
Rayan (Bournemouth)  por Rafael Ribeiro/CBF
Raphinha (Barcelona) por Marc Graupera/FCBarcelona
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Hugo Souza em treino do Corinthians por Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

As declarações aconteceram durante um debate sobre a formação da nova comissão técnica da Seleção Mexicana, comandada por Javier Aguirre. Ferretti defendia a importância de uma comissão conhecer a cultura futebolística e as características dos jogadores do país que representa quando foi questionado sobre o trabalho de Ancelotti no Brasil.

Na sequência, o brasileiro citou a atuação da Seleção contra a Noruega, nas oitavas de final da última Copa do Mundo, que resultou na eliminação do Brasil, como exemplo de sua insatisfação com a equipe. Para ele, faltou intensidade aos jogadores brasileiros durante a partida.

“Agora, pior ainda: você viu a partida contra a Noruega? Gostou? Viu a entrega dos brasileiros? Nenhuma, zero. Não houve entrega dos brasileiros. Não é possível que um jogador controle a bola, domine e faça o gol sem que nenhum jogador saia para pressioná-lo. Sabe como o Brasil jogou? Como o Real Madrid no último ano do Ancelotti”, completou.

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Nascido no Rio de Janeiro, Tuca Ferretti construiu sua trajetória profissional principalmente no México. Como jogador, passou por clubes como Atlas, Pumas, Monterrey e Toluca. Na função de treinador, comandou equipes como Tigres, Pumas, Chivas, Toluca, Morelia, Juárez e Cruz Azul, além de ter dirigido a Seleção Mexicana de forma interina em 2015 e 2018. Ao todo, esteve à frente do México em dez partidas.

Tags:

Seleção Brasileira Carlo Ancelotti

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