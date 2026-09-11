CRÍTICAS PESADAS

Brasileiro ex-técnico do México detona Ancelotti na Seleção Brasileira: ‘Um morto’

Brasileiro que comandou a seleção mexicana em duas oportunidades questionou o trabalho do italiano

Pedro Carreiro

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 17:15

Tuca Ferretti no comando do Tigres-MEX Crédito: Divulgação

O brasileiro Ricardo “Tuca” Ferretti, que construiu grande parte da carreira como treinador no futebol mexicano, fez duras críticas ao trabalho de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira. Em entrevista à ESPN México, o ex-comandante do México classificou como uma “burrada” a decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) de contratar o italiano.

“Ancelotti é um morto. Foi uma burrada da federação brasileira. Uma verdadeira burrada! Olha o que ele fez com a seleção brasileira. Não tem sangue, entrega, nada. Conseguiu fazer o pior. Burrada”, disparou.

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As declarações aconteceram durante um debate sobre a formação da nova comissão técnica da Seleção Mexicana, comandada por Javier Aguirre. Ferretti defendia a importância de uma comissão conhecer a cultura futebolística e as características dos jogadores do país que representa quando foi questionado sobre o trabalho de Ancelotti no Brasil.

Na sequência, o brasileiro citou a atuação da Seleção contra a Noruega, nas oitavas de final da última Copa do Mundo, que resultou na eliminação do Brasil, como exemplo de sua insatisfação com a equipe. Para ele, faltou intensidade aos jogadores brasileiros durante a partida.

“Agora, pior ainda: você viu a partida contra a Noruega? Gostou? Viu a entrega dos brasileiros? Nenhuma, zero. Não houve entrega dos brasileiros. Não é possível que um jogador controle a bola, domine e faça o gol sem que nenhum jogador saia para pressioná-lo. Sabe como o Brasil jogou? Como o Real Madrid no último ano do Ancelotti”, completou.