Brasileiro ex-técnico do México detona Ancelotti na Seleção Brasileira: ‘Um morto’

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Pedro Carreiro
Publicado em 11 de setembro de 2026 às 17:15
O brasileiro Ricardo “Tuca” Ferretti, que construiu grande parte da carreira como treinador no futebol mexicano, fez duras críticas ao trabalho de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira. Em entrevista à ESPN México, o ex-comandante do México classificou como uma “burrada” a decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) de contratar o italiano.
“Ancelotti é um morto. Foi uma burrada da federação brasileira. Uma verdadeira burrada! Olha o que ele fez com a seleção brasileira. Não tem sangue, entrega, nada. Conseguiu fazer o pior. Burrada”, disparou.
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As declarações aconteceram durante um debate sobre a formação da nova comissão técnica da Seleção Mexicana, comandada por Javier Aguirre. Ferretti defendia a importância de uma comissão conhecer a cultura futebolística e as características dos jogadores do país que representa quando foi questionado sobre o trabalho de Ancelotti no Brasil.
Na sequência, o brasileiro citou a atuação da Seleção contra a Noruega, nas oitavas de final da última Copa do Mundo, que resultou na eliminação do Brasil, como exemplo de sua insatisfação com a equipe. Para ele, faltou intensidade aos jogadores brasileiros durante a partida.
“Agora, pior ainda: você viu a partida contra a Noruega? Gostou? Viu a entrega dos brasileiros? Nenhuma, zero. Não houve entrega dos brasileiros. Não é possível que um jogador controle a bola, domine e faça o gol sem que nenhum jogador saia para pressioná-lo. Sabe como o Brasil jogou? Como o Real Madrid no último ano do Ancelotti”, completou.
Nascido no Rio de Janeiro, Tuca Ferretti construiu sua trajetória profissional principalmente no México. Como jogador, passou por clubes como Atlas, Pumas, Monterrey e Toluca. Na função de treinador, comandou equipes como Tigres, Pumas, Chivas, Toluca, Morelia, Juárez e Cruz Azul, além de ter dirigido a Seleção Mexicana de forma interina em 2015 e 2018. Ao todo, esteve à frente do México em dez partidas.