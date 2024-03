DE FORA

Brasileiros decepcionam e são eliminados nas oitavas da etapa de Bells Beach de surfe

Quem esteve mais perto de atingir a classificação foi Samuel Pupo

Publicado em 30 de março de 2024 às 09:56

Samuel Pupo sofre virada no fim e cai nas oitavas Crédito: Aaron Hughes/World Surf League

O Brasil encerrou a sua participação de forma precoce neste sábado, em Bells Beach, na Austrália, na etapa do Circuito Mundial de surfe. Yago Dora, Samuel Pupo e Caio Ibelli foram eliminados nas oitavas de final da competição.

Entre os brasileiros, quem esteve mais perto de atingir a classificação foi Samuel Pupo. Após dominar toda a disputa diante do sul-africano Matthew McGilivary, o paulista deixou a vaga escapar na última onda.

O rival precisava tirar uma nota de 6,71 e, na última tentativa, obteve 7,77, superando Pupo na pontuação final por 13.50 a 12,44 Na bateria, Pupo teve um bom começo. Na melhor tentativa, ele somou 6,67 e a segunda melhor performance deu ao brasileiro 5,77 No entanto, o rival se recuperou nas duas últimas investidas (5,73 e 7,77) e garantiu a sua permanência em Bells Beach.

Já Yago Dora perdeu a vaga para Kade Matson. O americano largou com um 7,67 e depois contabilizou um 6,33 totalizando 14,00. Yago conseguiu 10, 24 (somando as notas de 6,67 e um pífio 3,57) e passou a surfar pressionado no restante da bateria. O brasileiro precisava de um 7,34 para se classificar, mas conseguiu um 6,13, chegou a 12,80 na soma das ondas, e acabou eliminado.

Já Caio Ibelli caiu para o indonésio Rio Waida. Os dois surfistas foram prejudicados por uma sequência de ondas ruins no início da bateria e tiveram dificuldades. Ao fim do duelo, Waida acabou se garantindo com um 12.30 contra 9.83 do brasileiro.