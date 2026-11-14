AGENDA ESPORTIVA

Brasileiros poderão se inscrever na Maratona de Buenos Aires sem pagar em moeda estrangeira

Vagas estão disponíveis em plataforma nacional, com pagamento em moeda brasileira e possibilidade de Pix

Thais Borges

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 21:38

Maratona de Buenos Aires Crédito: Divulgação

Duas das principais e mais tradicionais corridas de rua da América do Sul, realizadas na Argentina, estão com inscrições abertas para atletas brasileiros. Em uma iniciativa inédita, a Maratona de Buenos Aires e a Meia Maratona de Buenos Aires passam a disponibilizar vagas pela Ticket Sports, por meio de uma parceria entre a Sub4 Turismo Esportivo e a Carreras y Maratones Ñandú, organizadora das duas competições. A maratona será disputada em 19 de setembro de 2027, enquanto a meia maratona está marcada para 22 de agosto do mesmo ano.

A novidade permite que os corredores brasileiros façam a inscrição diretamente em moeda nacional, com opções de pagamento como Pix. A iniciativa busca simplificar o processo de compra, dispensando o acesso a plataformas estrangeiras e evitando a cobrança de taxas internacionais nas transações com cartão de crédito.

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A Meia Maratona de Buenos Aires, prevista para agosto, tem expectativa de reunir mais de 35 mil participantes na próxima edição. Já a Maratona de Buenos Aires, em setembro, poderá ultrapassar os 18 mil corredores, consolidando-se como a maior maratona da América do Sul.

As duas provas estão entre as preferidas dos brasileiros que buscam competições internacionais, devido à proximidade geográfica, à disponibilidade de voos diretos partindo de diferentes capitais e às condições climáticas favoráveis. Os atletas do Brasil formam o maior grupo de estrangeiros inscritos nos eventos, com cerca de 3 mil participantes em cada competição. A expressiva presença brasileira motivou a parceria para facilitar o acesso às vagas.

"Grande parte dos atletas estrangeiros que completam tanto a maratona quanto a meia são brasileiros. É um público com quem temos uma relação de parceria de longa data através da Sub4 Turismo Esportivo, principal agência que leva atletas para correr nas duas provas. Na meia maratona do último ano tivemos 31,5 mil corredores ao todo, e esperamos chegar a mais de 35 mil participantes em 2027, impulsionados pelo novo recorde mundial na distância ocorrido nesta edição, com a estimativa de termos 5 mil brasileiros na largada. Já na maratona, tivemos pouco mais de 16 mil concluintes na edição deste ano, e esperamos contar com dois mil atletas a mais em 2027, inclusive com o apoio desta parceria inédita para inscrições", diz o diretor da Carreras y Maratones Ñandú, empresa organizadora dos eventos, Alberto Iriarte.

A Meia Maratona de Buenos Aires, marcada para 22 de agosto, está entre as provas mais rápidas e concorridas do mundo. Na edição mais recente, o etíope Yomif Kejelcha estabeleceu o recorde mundial da distância ao completar os 21 km em 56min51s.