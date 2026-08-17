Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Briga pela liderança e mudanças no Z-4; veja a tabela do Brasileirão após a 23ª rodada

Rodada mexeu nas primeiras posições e provocou mudanças importantes na luta contra o Z-4

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 07:28

Taça do Brasileirão
Taça do Brasileirão Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

A 23ª rodada do Brasileirão deixou a disputa pelo título ainda mais acirrada. O Palmeiras segue na liderança, com 48 pontos, mas viu o Flamengo diminuir a diferença para apenas três pontos após golear o Mirassol. O Athletico-PR aparece em terceiro, com 41, enquanto o Fluminense subiu para a quarta posição, com 38. Cruzeiro, Bahia e Bragantino completam o grupo que aparece mais próximo da briga pelas primeiras posições.

Na parte de baixo, o Santos ganhou fôlego ao derrotar o Vasco por 3 a 0 e deixou a zona de rebaixamento, chegando aos 25 pontos. O Vasco caiu para a 19ª colocação, com 22, enquanto a Chapecoense permanece na lanterna, com 11. O Remo também está no Z-4 e ainda entra em campo nesta segunda-feira (17), contra o Internacional, no jogo que encerra a 23ª rodada.

Veja a tabela atualizada após a 23ª rodada no Brasileirão

Veja a tabela atualizada após a 23ª rodada no Brasileirão por Reprodução
Veja a tabela atualizada após a 23ª rodada no Brasileirão por Reprodução
Veja a tabela atualizada após a 23ª rodada no Brasileirão por Reprodução
Veja a tabela atualizada após a 23ª rodada no Brasileirão por Reprodução
1 de 4
Veja a tabela atualizada após a 23ª rodada no Brasileirão por Reprodução

Leia mais

Imagem - Jogador se irrita com provocação do técnico Jair Ventura, começa confusão em campo após derrota para Vitória e acaba expulso

Jogador se irrita com provocação do técnico Jair Ventura, começa confusão em campo após derrota para Vitória e acaba expulso

Imagem - Vitória vence Botafogo por 1 a 0 no Barradão, se afirma como mandante, e toma distância do Z-4

Vitória vence Botafogo por 1 a 0 no Barradão, se afirma como mandante, e toma distância do Z-4

Imagem - Em jogo com chuva de gols, Bahia vacila três vezes e fica no empate com a lanterna Chapecoense

Em jogo com chuva de gols, Bahia vacila três vezes e fica no empate com a lanterna Chapecoense

Tags:

Brasileirão Tabela Atualizada

Mais recentes

Imagem - Jogador se irrita com provocação do técnico Jair Ventura, começa confusão em campo após derrota para Vitória e acaba expulso

Jogador se irrita com provocação do técnico Jair Ventura, começa confusão em campo após derrota para Vitória e acaba expulso
Imagem - Vitória vence Botafogo por 1 a 0 no Barradão, se afirma como mandante, e toma distância do Z-4

Vitória vence Botafogo por 1 a 0 no Barradão, se afirma como mandante, e toma distância do Z-4
Imagem - Brahma dará cerveja grátis à torcida de clube que vencer 5 jogos seguidos

Brahma dará cerveja grátis à torcida de clube que vencer 5 jogos seguidos