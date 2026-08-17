FUTEBOL

Briga pela liderança e mudanças no Z-4; veja a tabela do Brasileirão após a 23ª rodada

Rodada mexeu nas primeiras posições e provocou mudanças importantes na luta contra o Z-4

Wendel de Novais

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 07:28

Taça do Brasileirão Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

A 23ª rodada do Brasileirão deixou a disputa pelo título ainda mais acirrada. O Palmeiras segue na liderança, com 48 pontos, mas viu o Flamengo diminuir a diferença para apenas três pontos após golear o Mirassol. O Athletico-PR aparece em terceiro, com 41, enquanto o Fluminense subiu para a quarta posição, com 38. Cruzeiro, Bahia e Bragantino completam o grupo que aparece mais próximo da briga pelas primeiras posições.

Na parte de baixo, o Santos ganhou fôlego ao derrotar o Vasco por 3 a 0 e deixou a zona de rebaixamento, chegando aos 25 pontos. O Vasco caiu para a 19ª colocação, com 22, enquanto a Chapecoense permanece na lanterna, com 11. O Remo também está no Z-4 e ainda entra em campo nesta segunda-feira (17), contra o Internacional, no jogo que encerra a 23ª rodada.