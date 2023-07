A cantora Britney Spears foi agredida no rosto por um segurança após tentar tirar uma foto com Victor Wembanyama, sensação da NBA. O episódio aconteceu na noite da última quarta-feira (5), em um restaurante em Las Vegas, nos Estados Unidos. As informações são do site TMZ.



De acordo com o veículo, a artista teria se aproximado do jogador, dito que era fã e pedido para tirar uma foto com ele, dando um tapinha em suas costas. Imediatamente, o chefe de segurança do San Antonio Spurs, Damian Smith, a atingiu com a parte de trás da mão, derrubando Britney no chão.