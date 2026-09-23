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Bruno Guimarães explica por que bateu pênalti decisivo contra a Noruega e cita Vini Jr: 'Não vou me esconder'

Atleta disse que voltaria a cobrar penal pela Seleção

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 09:55

Bruno Guimarães
Bruno Guimarães Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Bruno Guimarães ainda sente o peso do pênalti perdido na eliminação do Brasil para a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo. Em entrevista nesta quarta-feira (23), em Brisbane, o volante disse que a lembrança continua dolorosa, mas afirmou que voltaria a assumir uma cobrança pela Seleção.

“Está muito recente, ainda me magoa, ainda me dói muito isso ter acontecido”, disse Bruno. “Que eu possa aprender com os meus erros, que é o mais importante.”

A cobrança ocorreu aos 13 minutos do primeiro tempo, quando o jogo estava empatado sem gols. Matheus Cunha havia sofrido o pênalti, e Bruno bateu no canto direito de Nyland. O goleiro defendeu. A Noruega venceu por 2 a 1, com dois gols de Haaland no segundo tempo. Neymar descontou, também de pênalti, nos acréscimos.

Confira a primeira lista de convocados da Seleção Brasileira para o ciclo da Copa do Mundo de 2030

Hugo Souza em treino do Corinthians por Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Pedro Morsico (Coritiba) por JP Pacheco/Coritiba
Otávio (Cruzeiro) por Marco Galvão / Cruzeiro
Wesley (Roma) por Divulgação
Mauro Júnior (PSV) por Divulgação/PSV
Matheuzinho (Corinthians) por Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Douglas Santos (Zenit) por Reprodução
Gabriel Magalhães (Arsenal)  por Lucas Figueiredo / CBF
Marquinhos (PSG) por Reprodução/ Getty Images
Luis Miguel Ferreira/Athletico-PR por Luis Miguel Ferreira/Athletico-PR
Jair (Nottingham Forest) por Divulgação (Nottingham Forest)
Vitor Reis (Manchester City) por Divulgação
Bruno Guimarães (Arsenal) por Bruno Guimarães
Breno Bidon (Corinthians)  por Rodrigo Coca/Corinthians
Martinelli em ação pelo Fluminense por LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Danilo Santos (Botafogo) por Reprodução
Gabriel Bontenpo (Santos) por Raul Baretta/Santos
Douglas Luiz (Juventus) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
Andrey Santos (Manchester United) por Divulgação/Manchester United
Endrick (Real Madrid)  por Divulgação
Vini Jr (Real Madrid)  por Rafael Ribeiro/CBF
Estêvão  (Chelsea)  por Reprodução/Redes Sociais
Pedro (Flamengo) por Gilvan de Souza / Flamengo
Samuel Lino (Flamengo) por Gilvan de Souza/Flamengo
Rayan (Bournemouth)  por Rafael Ribeiro/CBF
Raphinha (Barcelona) por Marc Graupera/FCBarcelona
1 de 26
Hugo Souza em treino do Corinthians por Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Bruno esclareceu que a escolha do cobrador havia sido feita antes da partida. Segundo ele, a movimentação de outros jogadores com a bola antes do chute serviu para tentar confundir o goleiro. “O Vini não era. Quem tinha que bater o pênalti era eu”, afirmou.

O volante disse ainda que aceitaria a responsabilidade outra vez. “Eu vou bater de novo mil vezes se tiver que fazer, porque representar essa camisa, representa tudo para mim, sempre foi o maior sonho da minha vida.”

Com 48 partidas pela Seleção, Bruno é um dos mais experientes entre os convocados por Carlo Ancelotti para os próximos amistosos. Ele afirmou que procura dar confiança aos nove estreantes do grupo, assim como recebeu apoio dos veteranos quando foi convocado pela primeira vez, em 2020.

O Brasil enfrenta a Austrália na sexta-feira (25), às 7h de Brasília, em Townsville. As equipes voltam a se encontrar no dia 29, em Brisbane. Em 3 de outubro, a Seleção joga contra a Índia, em Calcutá.

Tags:

Seleção Brasileira

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