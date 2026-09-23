COPA DO MUNDO

Bruno Guimarães explica por que bateu pênalti decisivo contra a Noruega e cita Vini Jr: 'Não vou me esconder'

Atleta disse que voltaria a cobrar penal pela Seleção

Carol Neves

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 09:55

Bruno Guimarães Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Bruno Guimarães ainda sente o peso do pênalti perdido na eliminação do Brasil para a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo. Em entrevista nesta quarta-feira (23), em Brisbane, o volante disse que a lembrança continua dolorosa, mas afirmou que voltaria a assumir uma cobrança pela Seleção.

“Está muito recente, ainda me magoa, ainda me dói muito isso ter acontecido”, disse Bruno. “Que eu possa aprender com os meus erros, que é o mais importante.”

A cobrança ocorreu aos 13 minutos do primeiro tempo, quando o jogo estava empatado sem gols. Matheus Cunha havia sofrido o pênalti, e Bruno bateu no canto direito de Nyland. O goleiro defendeu. A Noruega venceu por 2 a 1, com dois gols de Haaland no segundo tempo. Neymar descontou, também de pênalti, nos acréscimos.

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Bruno esclareceu que a escolha do cobrador havia sido feita antes da partida. Segundo ele, a movimentação de outros jogadores com a bola antes do chute serviu para tentar confundir o goleiro. “O Vini não era. Quem tinha que bater o pênalti era eu”, afirmou.

O volante disse ainda que aceitaria a responsabilidade outra vez. “Eu vou bater de novo mil vezes se tiver que fazer, porque representar essa camisa, representa tudo para mim, sempre foi o maior sonho da minha vida.”

Com 48 partidas pela Seleção, Bruno é um dos mais experientes entre os convocados por Carlo Ancelotti para os próximos amistosos. Ele afirmou que procura dar confiança aos nove estreantes do grupo, assim como recebeu apoio dos veteranos quando foi convocado pela primeira vez, em 2020.