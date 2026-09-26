CORRIDA DE RUA

Bruno Reis completa 10 km na Maratona Salvador em 55 minutos: ‘Dentro do que estava programado’

Prefeito participou do primeiro dia do evento, que reuniu provas de 5 km e 10 km neste sábado (26); programação termina neste domingo com os percursos de 21 km e 42 km

Perla Ribeiro

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 10:15

Bruno Reis completa 10 km na Maratona Salvador em 55 minutos: ‘Dentro do que estava programado’ Crédito: Igor Santos / Secom PMS

O prefeito Bruno Reis participou, na manhã deste sábado (26), do primeiro dia da Maratona Salvador e completou a prova de 10 km em 55 minutos. Ao terminar o percurso, o gestor brincou sobre a rotina de corrida e disse que agora só pretende voltar a correr na segunda-feira. “Procuro correr cinco quilômetros todos os dias para suar e colocar a cabeça no lugar. Hoje, consegui fechar os dez quilômetros aqui em 55 minutos, dentro do que estava programado. Também já paguei a corrida do final de semana. Agora, só segunda-feira”, disse.

A prova de 10 km foi uma das disputadas neste sábado, primeiro dia da 8ª edição da Maratona Salvador. Também foram realizados os percursos de 5 km e uma caminhada de 3 km. A programação termina neste domingo (27), com as provas de 21 km e 42 km. A largada e a chegada acontecem no Centro de Convenções de Salvador, na orla da Boca do Rio. Ao todo, 10 mil pessoas se inscreveram para participar da edição deste ano.

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Um dos destaques da competição é a presença de atletas de outras cidades. Segundo a organização, metade dos participantes é de fora de Salvador e 30% vêm de outros municípios da Bahia. Para Bruno Reis, o número reforça o peso da corrida para o turismo esportivo da capital. “Essa competição é muito importante para o calendário do turismo esportivo. Essas pessoas que vêm de fora estão hospedadas nos nossos hotéis, vão aos nossos restaurantes, visitam os nossos pontos turísticos e consomem nossos produtos”, afirmou.

O prefeito também destacou o impacto da competição sobre o setor de serviços. “É um evento que estimula a saúde, nos estimula a manter uma melhor qualidade de vida, mas também é muito importante para gerar emprego e renda. Todo o setor de serviços, toda a cadeia, fica aquecida por conta dessa grande competição”, disse.

Maratona com música e cultura baiana

Além das provas esportivas, a Maratona Salvador tem uma programação cultural espalhada pelo percurso. Pontos de hidratação recebem apresentações musicais, enquanto grupos de matrizes africanas participam da programação em diferentes trechos da corrida. Neste sábado, o Bailinho de Quinta comanda a Arena do Evento. O encerramento da programação, no domingo, ficará por conta do É o Tchan.

Para o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, a combinação entre esporte e cultura é uma das características da competição. “É uma prova com todo o rigor técnico, certificada pela confederação internacional e, ao mesmo tempo, com o nosso jeito de fazer entretenimento. Tem muita música, arte, cultura e esse espaço fantástico aqui na orla de Salvador”, afirmou.