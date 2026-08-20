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Bruno Samúdio fez as pazes com o pai? Veja como está a relação entre os dois hoje

Goleiro Bruno foi condenado por matar a mãe de Bruninho, Eliza Samudio

Carol Neves

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 13:22

Goleiro Bruno e Bruninho Samudio Crédito: Reprodução/ River Atlético Clube e Henrique Lima/Botafogo

O afastamento de Bruno Samudio dos jogos do Botafogo Sub-17 por questões disciplinares trouxe novamente o nome do jovem goleiro aos holofotes. O episódio, porém, não tem relação direta com a história familiar do jogador. Aos 16 anos, Bruno é filho do ex-goleiro Bruno Fernandes e de Eliza Samudio e, nos últimos anos, também passou a ser notícia pela relação conturbada com o pai, que foi condenado pela morte da mãe de Bruninho.

No início de 2026, Bruninho tornou público um desentendimento com o ex-atleta após uma reunião que seria realizada entre os dois ser cancelada. Na ocasião, o adolescente afirmou que havia dado ao pai a oportunidade de conversar, mas que Bruno não compareceu ao encontro.

"Ele vinha pedindo há anos para poder falar. Decidimos marcar essa reunião, mas ele não apareceu e depois ainda disse que a gente caçou ele, o que não é verdade", afirmou Bruninho em entrevista ao Balanço Geral, da Record.

Bruninho Samudio assina primeiro contrato profissional 1 de 16

O jovem também disse que o pai teria uma dívida referente a quatro anos de pensão alimentícia. Na ocasião, Bruninho demonstrou frustração com o episódio e afirmou que não pretendia mais realizar o encontro.

"Deu simplesmente para trás e ainda disse que a gente estava procurando. Acho isso uma sacanagem. O direito eu tentei dar a ele, mas ele não quis. Agora quero os meus, que são os quatro anos de pensão alimentícia que ele está me devendo", declarou.

Por que o encontro entre pai e filho foi cancelado?

Segundo relatos divulgados na época, Bruno questionou as condições estabelecidas para a reunião. O ex-goleiro afirmou que teria sido informado de que deveria comparecer sozinho e sem seu advogado.

Bruno também alegou que havia câmeras instaladas no local onde o encontro aconteceria e levantou a possibilidade de estar sendo preparada uma "armadilha" para que ele falasse sobre Eliza Samudio, morta em 2010.

Maria do Carmo, madrinha de Bruninho, negou a existência de uma armadilha. Segundo informações divulgadas à época, ela participou das tentativas de articulação para que pai e filho finalmente conversassem.

Em uma ligação obtida pelo Uol, Maria do Carmo teria dito a Bruno que ele poderia comparecer tranquilo e que estariam no local apenas ela, Sônia, avó de Bruninho, e o adolescente. A intenção, segundo os relatos, era manter a conversa reservada e sem a presença da imprensa.

Apesar das tentativas, o encontro acabou não acontecendo.

Bruno ainda queria encontrar o filho

Após as declarações de Bruninho, o ex-goleiro se manifestou nas redes sociais e negou as acusações feitas pelo filho. Bruno afirmou que continuava disposto a conversar com o adolescente, embora questionasse as condições propostas para o encontro.

"Quero dizer ao meu filho, Bruninho, que tenho muita vontade de poder abraçá-lo e conversarmos. Sigo à disposição dele para que esse encontro aconteça", afirmou.

A relação entre os dois, portanto, não terminou em uma reconciliação pública após o episódio. O que houve, no início do ano, foi uma tentativa de aproximação que acabou frustrada diante das divergências sobre como o encontro deveria ocorrer.

E como está a relação atualmente?

Bruninho e o pai não retomaram nenhum tipo de relação desde o episódio que foi tornado público no início do ano.

A história ganhou uma nova camada porque Bruninho seguiu sua trajetória no futebol e atualmente integra a base do Botafogo. O jovem atua como goleiro e vem sendo acompanhado no futebol de formação do clube carioca.

Afastamento

Nesta semana, o nome de Bruno Samudio voltou a circular por outro motivo: o goleiro está afastado dos jogos do Sub-17 do Botafogo por questões disciplinares. A informação foi divulgada pelo jornalista Wellington Arruda, especializado na cobertura do clube. Segundo ele, Bruno não foi relacionado para o clássico contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro Sub-17, e já havia ficado fora da partida anterior.