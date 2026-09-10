Bruno Samudio volta a jogar pelo Botafogo após afastamento por indisciplina e ganha apoio da avó

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 10 de setembro de 2026 às 18:48
Após um período afastado por questões disciplinares, Bruninho Samudio voltou a defender o Botafogo na última terça-feira (8). O goleiro participou da vitória por 4x2 sobre o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro Sub-17, e celebrou o retorno aos gramados.
Bruninho Samudio assina primeiro contrato profissional
A volta do jovem arqueiro também foi comemorada por Sonia Fátima Moura, avó materna de Bruninho e mãe de Eliza Samudio. Nas redes sociais, ela deixou uma mensagem de carinho em uma publicação na qual o neto celebrou a oportunidade de novamente entrar em campo e afirmou que “já era hora”. “Meu marrento favorito! te amooo”, escreveu Sonia na publicação.
Bruninho havia ficado fora de partidas da equipe no mês passado em razão dos episódios extracampo. O goleiro, filho de Elisa Samudio, assinou seu primeiro contrato profissional com o Botafogo em fevereiro deste ano.
Antes de chegar ao clube carioca, o jogador passou pelas categorias de base do Athletico-PR. Durante o período de formação no clube paranaense, ele também enfrentou situações disciplinares que resultaram em sanções.