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Bruno Samudio volta a jogar pelo Botafogo após afastamento por indisciplina e ganha apoio da avó

Goleiro participou da vitória por 4x2 sobre o Vasco pelo Brasileirão Sub-17 e recebeu uma carinhosa mensagem de Sonia Fátima Moura nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 18:48

Bruno Samúdio
Bruno Samúdio Crédito: Divulgação

Após um período afastado por questões disciplinares, Bruninho Samudio voltou a defender o Botafogo na última terça-feira (8). O goleiro participou da vitória por 4x2 sobre o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro Sub-17, e celebrou o retorno aos gramados.

Bruninho Samudio assina primeiro contrato profissional

É o primeiro contrato profissional do goleiro por Divulgação
Bruninho Samudio por Reprodução
Bruninho ao lado da avó, Sônia por Reprodução
Bruninho Samudio por Reprodução | Instagram
Goleiro Bruno e Bruninho Samudio por Reprodução/ River Atlético Clube e Henrique Lima/Botafogo
Bruninho Samudio por Reprodução | Instagram
Bruninho Samudio por Reprodução | Instagram
Bruninho Samudio por Reprodução | Instagram
Bruninho Samudio por Reprodução | Instagram
Bruninho Samudio por Reprodução | Instagram
Bruninho Samudio por Reprodução | Instagram
Bruninho Samúdio é goleiro nas categorias de base do Botafogo por Reprodução/Instagram
Goleiro Bruno Samudio por Divulgação
Bruno Samúdio por Divulgação
Bruno Samúdio por Divulgação
Bruno Samúdio por Divulgação
1 de 16
É o primeiro contrato profissional do goleiro por Divulgação

A volta do jovem arqueiro também foi comemorada por Sonia Fátima Moura, avó materna de Bruninho e mãe de Eliza Samudio. Nas redes sociais, ela deixou uma mensagem de carinho em uma publicação na qual o neto celebrou a oportunidade de novamente entrar em campo e afirmou que “já era hora”. “Meu marrento favorito! te amooo”, escreveu Sonia na publicação.

Bruninho havia ficado fora de partidas da equipe no mês passado em razão dos episódios extracampo. O goleiro, filho de Elisa Samudio, assinou seu primeiro contrato profissional com o Botafogo em fevereiro deste ano.

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Imagem - Filho de Eliza Samudio, goleiro Bruno Samudio é afastado do Botafogo por 'questões de disciplina'

Filho de Eliza Samudio, goleiro Bruno Samudio é afastado do Botafogo por 'questões de disciplina'

Antes de chegar ao clube carioca, o jogador passou pelas categorias de base do Athletico-PR. Durante o período de formação no clube paranaense, ele também enfrentou situações disciplinares que resultaram em sanções.

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Botafogo Bruno Samudio

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