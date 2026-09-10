RECOMEÇO NO ALVINEGRO

Bruno Samudio volta a jogar pelo Botafogo após afastamento por indisciplina e ganha apoio da avó

Goleiro participou da vitória por 4x2 sobre o Vasco pelo Brasileirão Sub-17 e recebeu uma carinhosa mensagem de Sonia Fátima Moura nas redes sociais

Pedro Carreiro

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 18:48

Bruno Samúdio Crédito: Divulgação

Após um período afastado por questões disciplinares, Bruninho Samudio voltou a defender o Botafogo na última terça-feira (8). O goleiro participou da vitória por 4x2 sobre o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro Sub-17, e celebrou o retorno aos gramados.

Bruninho Samudio assina primeiro contrato profissional 1 de 16

A volta do jovem arqueiro também foi comemorada por Sonia Fátima Moura, avó materna de Bruninho e mãe de Eliza Samudio. Nas redes sociais, ela deixou uma mensagem de carinho em uma publicação na qual o neto celebrou a oportunidade de novamente entrar em campo e afirmou que “já era hora”. “Meu marrento favorito! te amooo”, escreveu Sonia na publicação.

Bruninho havia ficado fora de partidas da equipe no mês passado em razão dos episódios extracampo. O goleiro, filho de Elisa Samudio, assinou seu primeiro contrato profissional com o Botafogo em fevereiro deste ano.