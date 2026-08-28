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Cacá consegue efeito suspensivo e está liberado para defender o Vitória contra o Atlético-MG

Zagueiro havia sido punido com dois jogos pela confusão no Ba-Vi 508, mas poderá atuar até o julgamento definitivo do recurso no Tribunal Pleno do STJD

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 19:59

Vitória 2x0 São Paulo - 11ª rodada Série A
Vitória 2x0 São Paulo - 11ª rodada Série A Crédito: Victor Ferreira/ECV

O zagueiro Cacá está liberado para defender o Vitória contra o Atlético-MG neste sábado (29), às 18h30, na Arena MRV, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube conseguiu efeito suspensivo para a punição de dois jogos aplicada ao jogador pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

A decisão foi tomada nesta sexta-feira (28) pelo auditor Luiz Felipe Bulus, do Tribunal Pleno do STJD, após recurso apresentado pelo Vitória. Com a medida, a suspensão fica interrompida até o julgamento definitivo do recurso, que ainda não tem data marcada.

Campanha do Vitória na Série A

Vitória 2x0 Remo - 1ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Palmeiras 5x1 Vitória - 2ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x2 Flamengo - 3ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x0 Atlético-MG - 6ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Grêmio 2x0 Vitória - 7ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Mirassol - 8ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Cruzeiro 3x0 Vitória - 9º rodada por Victor Ferreira/ECV
Chapecoense 1x1 Vitória - 10ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x0 São Paulo - 11ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 0x0 Corinthians - 12ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Atlhetico-PR 3x1 Vitória - 13ª rodada  por Victor Ferreira / EC Vitória
Vitória 4x1 Coritiba - 14ª rodada  por Victor Ferreira/E. C. Vitória
Fluminense 2x2 Vitória - 15ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Red Bull Bragantino 2x0 Vitória - 16ª rodada  por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x0 Internacional - 17ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Santos 3x1 Vitória - 18ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Vasco - 19ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Botafogo 0x0 Vitória - 4ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Remo 2x0 Vitória - 20ª rodada  por FERNANDO TORRES/ESTADÃO CONTEÚDO
Vitória 0x4 Palmeiras - 21ª rodada por Victor Ferreira
Flamengo 0x2 Vitória - 22ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Botafogo - 23ª rodada Brasileirão por Victor Ferreira/ECV
Vitória 0x2 Bahia- 24ª rodada Brasileirão por Letícia Martins/ECB
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Vitória 2x0 Remo - 1ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória

Cacá havia sido punido na última quinta-feira (27) pela participação na confusão durante a comemoração do segundo gol do Bahia no Ba-Vi 508. Na ocasião, Jean Lucas tirou a camisa e a mostrou para a torcida do Vitória, enquanto Marinho retirou o uniforme das mãos do jogador e Cacá tentou rasgá-lo.

O efeito suspensivo também beneficia Marinho, que havia recebido um jogo de suspensão, convertido em advertência. Dessa forma, o atacante também está liberado para atuar pelo Vitória.

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Cacá também estará à disposição de Jair Ventura novamente na próxima quarta-feira (2), quando o Vitória recebe o Vasco, às 21h30, no Barradão, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Leão perdeu a partida de ida por 1x0 e precisa vencer por dois gols de diferença para avançar diretamente às semifinais.

Contratado por empréstimo do Corinthians no fim de fevereiro, Cacá assumiu a titularidade da defesa rubro-negra e soma 32 partidas pelo clube, com um gol marcado.

Tags:

Vitória

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