REFORÇO DE PESO

Cacá consegue efeito suspensivo e está liberado para defender o Vitória contra o Atlético-MG

Zagueiro havia sido punido com dois jogos pela confusão no Ba-Vi 508, mas poderá atuar até o julgamento definitivo do recurso no Tribunal Pleno do STJD

Pedro Carreiro

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 19:59

Vitória 2x0 São Paulo - 11ª rodada Série A Crédito: Victor Ferreira/ECV

O zagueiro Cacá está liberado para defender o Vitória contra o Atlético-MG neste sábado (29), às 18h30, na Arena MRV, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube conseguiu efeito suspensivo para a punição de dois jogos aplicada ao jogador pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

A decisão foi tomada nesta sexta-feira (28) pelo auditor Luiz Felipe Bulus, do Tribunal Pleno do STJD, após recurso apresentado pelo Vitória. Com a medida, a suspensão fica interrompida até o julgamento definitivo do recurso, que ainda não tem data marcada.

Campanha do Vitória na Série A 1 de 24

Cacá havia sido punido na última quinta-feira (27) pela participação na confusão durante a comemoração do segundo gol do Bahia no Ba-Vi 508. Na ocasião, Jean Lucas tirou a camisa e a mostrou para a torcida do Vitória, enquanto Marinho retirou o uniforme das mãos do jogador e Cacá tentou rasgá-lo.

O efeito suspensivo também beneficia Marinho, que havia recebido um jogo de suspensão, convertido em advertência. Dessa forma, o atacante também está liberado para atuar pelo Vitória.

Cacá também estará à disposição de Jair Ventura novamente na próxima quarta-feira (2), quando o Vitória recebe o Vasco, às 21h30, no Barradão, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Leão perdeu a partida de ida por 1x0 e precisa vencer por dois gols de diferença para avançar diretamente às semifinais.