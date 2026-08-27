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Cacá diz que Jean Lucas 'faltou com respeito' com torcida do Vitória e explica tentativa de rasgar camisa do Bahia: 'Reação'

Jogador será julgado pelo STJD depois de tentar rasga camisa tricolor no clássico Ba-Vi

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 09:53

Cacá tentou rasgar camisa do Bahia sem sucesso
Cacá tentou rasgar camisa do Bahia sem sucesso Crédito: Reprodução/Premiere

O zagueiro Cacá, do Vitória, comentou a confusão com Jean Lucas durante o clássico contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, no último domingo (23). O jogador afirmou que não acompanhou a repercussão do episódio nas redes sociais e que só soube na terça-feira (25) que seria julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

A declaração foi dada ao SporTV nesta quarta-feira (26), antes do duelo do Vitória pela Copa do Brasil - que terminou com o Vasco vencendo por 1 a 0.

"Bom, na verdade eu nem acompanho muito rede social. Fiquei sabendo ontem que ia ter julgamento amanhã, como você falou. É clássico, é cabeça quente, é adrenalina. Quando eu percebi, já tinha acontecido", disse.

Veja como foi Bahia 2x0 Vitória, pela 24ª rodada do Brasileirão

Bahia 2x0 Vitória - 24ª rodada Brasileirão por Letícia Martins/ECB
Vitória 0x2 Bahia - 24ª rodada Brasileirão por Victor Ferreira/ECV
Vitória 0x2 Bahia - 24ª rodada Brasileirão por Victor Ferreira/ECV
Vitória 0x2 Bahia - 24ª rodada Brasileirão por Victor Ferreira/ECV
Vitória 0x2 Bahia - 24ª rodada Brasileirão por Victor Ferreira/ECV
Vitória 0x2 Bahia - 24ª rodada Brasileirão por Victor Ferreira/ECV
Bahia 2x0 Vitória - 24ª rodada Brasileirão por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x0 Vitória - 24ª rodada Brasileirão por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x0 Vitória - 24ª rodada Brasileirão por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x0 Vitória - 24ª rodada Brasileirão por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x0 Vitória - 24ª rodada Brasileirão por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x0 Vitória - 24ª rodada Brasileirão por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x0 Vitória - 24ª rodada Brasileirão por Letícia Martins/ECB
Bahia 1x0 Vitória - 24ª rodada Campeonato Brasileiro por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x0 Vitória - 24ª rodada Brasileirão por Letícia Martins/ECB
Jean Lucas celebra gol marcado no Barradão por Letícia Martins/ECV
1 de 16
Bahia 2x0 Vitória - 24ª rodada Brasileirão por Letícia Martins/ECB

Cacá relatou que sua reação ocorreu após Jean Lucas provocar a torcida do Vitória. O defensor reconheceu que tentou rasgar a camisa do jogador do Bahia, mas afirmou que agiu sob efeito da tensão do clássico.

"Foi resultado do que o jogador adversário fez, faltou com respeito com nossa torcida, uma provocação, para mim não poderia acontecer, ainda mais num jogo daquele. Acabei tomando a decisão no calor do momento, de pegar a camisa e fazer o que eu comecei a fazer. Mas creio que a justiça vai entender meu lado, entender que foi consequeência do que o jogador adversário fez", afirmou.

O julgamento de Cacá acontece hoje, pela 4ª Comissão Disciplinar do STJD. Se for considerado culpado, o zagueiro pode receber suspensão de uma a seis partidas.

Jean Lucas e Marinho, que também foram denunciados por causa da confusão no clássico, serão julgados na mesma sessão.

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