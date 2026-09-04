DOR DE CABEÇA

Cacá tem pena reduzida por confusão no Ba-Vi, mas vira mais um desfalque do Vitória contra o Grêmio

Zagueiro teve pena reduzida pelo STJD, mas ainda terá que cumprir um jogo de suspensão

Pedro Carreiro

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 17:39

Cacá desfalcará o Vitória contra o Grêmio Crédito: Victor Ferreira/ECV

O zagueiro Cacá será desfalque do Vitória contra o Grêmio, nesta segunda-feira (7), às 20h, no Barradão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador teve a punição pela confusão no Ba-Vi 508 reduzida de dois para um jogo de suspensão pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em julgamento realizado nesta sexta-feira (4).

Mesmo com a redução da pena, Cacá terá que cumprir a suspensão justamente no próximo compromisso do Leão. O defensor havia recebido dois jogos de gancho da Quarta Comissão Disciplinar do STJD, no julgamento realizado em 27 de agosto, por tentar rasgar a camisa de Jean Lucas após o segundo gol do Bahia no Ba-Vi 508.

Desfalques do Vitória para enfrentar o Grêmio 1 de 10

O zagueiro foi denunciado com base no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê punição por atitudes consideradas antidesportivas, reclamações acintosas ou desrespeito às regras de boa convivência no esporte.

A decisão desta sexta encerra o recurso apresentado pelo Vitória contra a punição inicial. Antes do novo julgamento, o clube havia conseguido um efeito suspensivo, que permitiu a utilização de Cacá na partida contra o Atlético-MG, no último sábado (31). Com a redução do gancho para apenas uma partida, o defensor agora terá que cumprir a suspensão diante do Grêmio.

Marinho, que arrancou a camisa da mão de Jean Lucas antes de Cacá tentar rasgá-la, também foi denunciado no artigo 258 e julgado pela Quarta Comissão Disciplinar do STJD em 27 de agosto. O atacante recebeu um jogo de suspensão, mas a punição foi convertida em advertência.



Cacá se junta a outros desfalques

A ausência de Cacá aumenta a lista de problemas do Vitória para o duelo com o Grêmio. O clube tem atualmente nove jogadores entregues ao departamento médico e, com a suspensão do zagueiro, chega a **10 desfalques** para enfrentar a equipe gaúcha.

Nathan Mendes, Camutanga, Edu, Dudu, Rúben Ismael e Anderson Pato, afastados há mais tempo por conta de lesões, seguem fora. Baralhas, Martínez e Ramon, que são titulares da equipe, também não estarão à disposição de Jair Ventura por questões físicas.

Diante do cenário de baixas, o técnico Jair Ventura começou a preparar o Vitória para o confronto na tarde desta sexta-feira (4). O elenco se reapresentou no CT Manoel Pontes Tanajura após a eliminação para o Vasco nas quartas de final da Copa do Brasil, e o treinador ainda terá mais duas sessões de treinamento na Toca antes da partida.