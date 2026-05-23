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'Cada jogo é uma final': Jair Ventura exalta comprometimento de jogadores após vencer o Inter

Técnico do Vitória valoriza entrega do elenco, fala em desgaste físico e destaca força mental da equipe

Wendel de Novais

Publicado em 23 de maio de 2026 às 20:41

Jair Ventura em entrevista coletiva Crédito: Victor Ferreira/ECV

O técnico do Vitória, Jair Ventura, valorizou o desempenho da equipe na vitória por 2 a 0 sobre o Internacional, no Barradão, neste sábado (23), e destacou o peso do resultado dentro do contexto de sequência intensa de jogos e desgaste físico do elenco.

Em coletiva após a partida, o treinador fez questão de contextualizar o momento vivido pelo grupo, citando o acúmulo de partidas e a necessidade de adaptação constante dentro da temporada. Para ele, a vitória não se resume apenas ao placar.

“A gente saiu duas vezes atrás do placar em jogos anteriores e hoje a equipe mostrou maturidade, soube competir, soube sofrer quando precisou e foi eficiente nos momentos decisivos. Esses três pontos nos colocam mais próximos da parte de cima da tabela e isso dá confiança para seguir trabalhando”, afirmou o treinador.

Jair também destacou o aspecto mental do elenco como um dos principais pilares da vitória, reforçando a capacidade do grupo de suportar momentos de pressão durante os jogos, especialmente diante de adversários mais estruturados.

“A gente sabe que nem sempre vai conseguir jogar bem os 90 minutos, principalmente nessa sequência pesada de competições, mas o mais importante é não perder a organização, não perder a competitividade e continuar lutando até o final. Hoje isso apareceu de novo, a equipe se entregou do início ao fim e isso faz diferença”, disse.

Vitória lança camisa em alusão à Copa do Mundo 1 de 7

O treinador ainda fez referência à filosofia adotada pelo clube na temporada, de encarar cada partida como decisão, algo que, segundo ele, tem sido determinante para manter o nível competitivo da equipe mesmo em momentos de desgaste.

“Para nós, cada jogo é como uma final de Copa do Mundo. Pode parecer forte falar isso, mas é assim que a gente precisa encarar dentro da nossa realidade, principalmente com o calendário que a gente tem. Isso faz com que o atleta entre ligado, concentrado, e entenda a importância de cada detalhe do jogo”, completou.

Por fim, Jair Ventura também comentou o impacto físico da sequência de partidas, lembrando situações como a de jogadores que sentiram desgaste durante o confronto, mas ressaltando a capacidade do elenco de se adaptar às dificuldades ao longo da temporada.

“Quando você está em várias competições ao mesmo tempo, o desgaste vai aparecer. Isso é natural do futebol. A gente teve situações de jogadores sentindo mais, como o Ramon, mas o grupo tem sido muito comprometido. Quem entra mantém o nível, e isso é fundamental para a gente seguir competitivo”, concluiu.