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Cadeiras, vasos e corrimãos quebrados: Maracanã tem prejuízo de mais de R$ 300 mil após jogo do Vasco

Cruzmaltino assinou termo de responsabilidade para usar o estádio e pode ser cobrado pelos danos

Pedro Carreiro

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 19:14

Cadeiras quebradas no Maracanã após eliminação do Vasco para o Boca Crédito: Divulgação/Maracanã

A eliminação do Vasco na Copa Sul-Americana saiu cara também fora de campo. A Fla-Flu Serviços, empresa que administra o Maracanã, informou nesta quinta-feira (22) que os estragos provocados por torcedores no jogo contra o Boca Juniors, na última terça (20), já somam mais de R$ 300 mil. E a conta ainda não está fechada. Após dois dias de vistoria, a concessionária afirmou que o levantamento continua e que o prejuízo pode aumentar.

Veja imagens dos prejuízos no Maracanã 1 de 3

O que foi destruído

O item mais atingido foram as cadeiras: 489 ficaram danificadas. Só 47 delas estavam no setor reservado à torcida visitante, o que significa que a maior parte dos estragos, cerca de 440 assentos, aconteceu em áreas ocupadas pelos vascaínos.

Os banheiros também foram alvo. A vistoria contabilizou oito vasos sanitários, duas descargas, duas torneiras e duas saboneteiras danificadas, além de dois bebedouros e oito corrimãos. Imagens divulgadas após o jogo mostraram até um corrimão de ferro arrancado em uma escada da arquibancada.

Fora dessa lista ficaram os danos à sinalização e à pintura do estádio, provocados principalmente pela colagem de adesivos. Segundo a Fla-Flu Serviços, a equipe de manutenção ainda avalia esse prejuízo.

Quem paga a conta

A concessionária afirmou que vai adotar as medidas necessárias para ser ressarcida integralmente. A responsabilidade financeira deve recair sobre o Vasco: para mandar o jogo no Maracanã, o clube assinou um termo de responsabilidade com o consórcio, seguindo as regras da CBF e a legislação esportiva. O caso ainda pode render uma denúncia no STJD.

O Flamengo, que divide a gestão do estádio com o Fluminense, já havia se manifestado na quarta-feira (21). Em nota, o clube classificou os episódios como vandalismo e afirmou que parte dos torcedores demonstrou “absoluto desprezo” pelo patrimônio de um dos estádios mais simbólicos do futebol mundial.

Reparos contra o relógio

O prazo apertado entre os jogos agravou o problema. O Maracanã recebe nesta quinta-feira (22) Flamengo x Estudiantes, pela semifinal da Libertadores, apenas dois dias depois do confronto da Sul-Americana. Segundo a administração, apesar do esforço das equipes, não foi possível concluir todos os reparos antes da abertura dos portões.

O calendário, aliás, foi um dos argumentos do consórcio para negar o estádio ao Vasco. A partida só aconteceu no Maracanã depois de uma batalha judicial, encerrada com a decisão de um colegiado do Tribunal de Justiça do Rio que derrubou a liminar obtida pela dupla Fla-Flu.

Da vitória histórica à eliminação

O cenário era de festa antes da bola rolar. Na ida, o Vasco venceu o Boca por 1x0 em La Bombonera, com gol de Adson, na primeira vitória do clube sobre os argentinos em jogos oficiais, e jogava pelo empate no Rio. Na volta, porém, o Boca venceu por 3x1 e ficou com a vaga na final.