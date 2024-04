‘VIRAR A CHAVE’

Caio Alexandre diz que está pronto para jogar os 90 minutos e pede atenção para Bahia conquistar o título

Volante afirma que grupo não ficou abalado após entrevista de Ceni

Gabriel Rodrigues

Publicado em 3 de abril de 2024 às 17:17

Caio Alexandre é uma das referências do meio-campo do Bahia Crédito: Tiago Caldas/EC Bahia

A derrota para o Vitória no jogo de ida da final do Campeonato Baiano deixou o sentimento amargo para os tricolores. O time vencia por 2x0, mas levou a virada e caiu por 3x2. Mais do que isso, a justificativa usada por Rogério Ceni de que o Esquadrão não aguenta jogar em alta intensidade os 90 minutos, levantou a preocupação para o jogo da volta, neste domingo (7), às 16h, na Fonte Nova. Porém, dentro do elenco, nem todos os atletas concordam com a teoria do treinador.

Durante entrevista nesta quarta-feira (3), no CT Evaristo de Macedo, o volante Caio Alexandre foi questionado sobre a condição física do elenco e garantiu que está pronto para jogar os 90 minutos da final contra o Vitória. Caio foi substituído por Ceni durante o primeiro clássico.

“Eu tenho plena condições de jogar os 90 minutos, quando o professor precisar eu sempre vou estar pronto para jogar os 90 minutos, 100 minutos. Sei que tem questões de jogo, questões físicas, questões de opção do treinador, eu respeito todos os jogadores, temos um grupo muito forte, sei que quem entra dá conta do recado, mas se depender de mim para jogar os 90 minutos, estarei pronto para jogar”, disse ele.

Após a derrota no primeiro jogo da final, Rogério Ceni explicou que não tem peças suficientes no elenco para mudar o meio-campo e manter o mesmo estilo de posse de bola durante toda a partida. O treinador, inclusive, avisou que no jogo do próximo domingo, o Esquadrão será competitivo por 70 minutos, mas sofrerá na reta final da partida.

Caio Alexandre também foi perguntado se o elenco ficou abalado com as explicações de Ceni na entrevista pós-jogo e afirmou que o grupo está focado e unido com a comissão técnica para dar a volta por cima. Para conquistar o título no tempo normal, o Bahia precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença. Triunfo por um gol leva a decisão para os pênaltis.

“O grupo não está abalado não, o grupo está muito forte. Sabemos que temos grandes jogadores, com capacidade para fazer um grande jogo. Estamos todos na mesma sintonia, o professor já falou com a gente ali para a gente fazer uma boa semana de trabalho”, iniciou o volante, antes de completar:

“Todo mundo quer ser campeão com a camisa do Bahia. Eu falei para o pessoal no vestiário que eu cheguei agora e quero esse sentimento de ser campeão com a camisa do Bahia, mas para isso precisamos nos entregar ao máximo. E deixar bem claro, o grupo não está abalado, o grupo está muito forte, confiante, quer fazer um grande jogo e dar alegria ao torcedor”.

LIGADO

Na considerada decisão de 180 minutos, o Bahia começará a partida em desvantagem e precisará superar o rival para conquistar o Campeonato Baiano pela 51ª vez na história. De acordo com Caio Alexandre, a principal estratégia está na concentração. Ele lamentou a virada no último jogo e afirmou que todo detalhe será importante no clássico da Fonte Nova.