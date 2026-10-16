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Caíque vê Corinthians em crise como chance do Vitória vencer a primeira fora de casa: 'Vem nos incomodando'

Sem vencer longe de Salvador no Brasileirão, Leão visita na segunda-feira (19) um Timão que soma oito derrotas seguidas e tem técnico novo

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 16:12

Caíque Gonçalves
Caíque Gonçalves Crédito: Victor Ferreira/ECV

Dificilmente o Vitória terá uma oportunidade melhor para acabar com o jejum como visitante no Brasileirão. Ainda sem vencer fora de Salvador nesta Série A, o Leão da Barra encara o Corinthians nesta segunda-feira (19), às 20h, na Neo Química Arena, pela 31ª rodada, diante de um adversário direto que vive o seu pior momento da temporada.

Em 15 jogos longe do Barradão, o Vitória soma cinco empates e dez derrotas, a pior campanha como visitante do clube na era dos pontos corridos. Ainda assim, o time ocupa a 12ª colocação, com 36 pontos, quatro a mais que o Internacional, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Do outro lado, o Corinthians acumula oito derrotas seguidas no Brasileirão e é o primeiro time fora do Z-4. O Timão tem a mesma pontuação do Inter, mas leva vantagem no número de vitórias. Mesmo atento à fase ruim do rival, o volante Caíque Gonçalves prega foco total no próprio desempenho do Vitória.

“Sabemos o que está acontecendo do outro lado, porque hoje vemos tudo na internet. Mas temos que focar em nós e na nossa melhora. Todo mundo sabe que é difícil jogar contra o Corinthians lá, na casa dele, com a torcida empurrando. Com toda essa pressão, eles vão vir para cima de nós. Mas temos que esquecer o que está acontecendo lá e focar no nosso trabalho, que também é o mais importante. Precisamos conseguir essa primeira vitória fora de casa, algo que realmente vem nos incomodando”, afirmou o volante em entrevista coletiva nesta sexta-feira (16).

Times com maior probabilidade de rebaixamento para Série B, de acordo com a UFMG

Chapecoense - 99,94% por Reprodução
Remo - 97,8% por Reprodução
Grêmio - 63,6% por Reprodução
Inter - 49,2% por Reprodução
Corinthians - 21,4% por Reprodução
Vasco - 18,3% por Reprodução
Mirassol - 23,9% por Reprodução
Vitória - 6,8% por Reprodução
Botafogo - 6,0% por Reprodução
Coritiba - 1,2% por Reprodução
São Paulo - 0,92% por Reprodução
Red Bull Bragantino - 0,23% por Reprodução
Santos - 0,024% por Reprodução
Atlético-MG - 0% por Reprodução
Cruzeiro - 0% por Reprodução
Bahia - 0% por Reprodução
Fluminense - 0% por Reprodução
Athletico - 0% por Reprodução
Palmeiras - 0% por Reprodução
Flamengo - 0% por Reprodução
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Chapecoense - 99,94% por Reprodução

Técnico novo do outro lado

Em meio à crise, o Corinthians demitiu Fernando Diniz e contratou o ex-jogador holandês Clarence Seedorf, que fará sua estreia justamente contra o Vitória. Para Caíque, o pouco tempo de trabalho do novo treinador pode ser uma vantagem para o Leão.

“Não acho que isso vá dificultar. Vai depender mais de nós do que deles. Precisamos colocar em prática o que vem sendo trabalhado pelo Jair nesta semana e corrigir tudo o que fizemos de errado nos jogos anteriores. Acho que, assim, ficamos mais perto da vitória, enquanto eles ainda estão se adaptando a um técnico e a uma filosofia novos, até assimilarem totalmente o trabalho. Temos que chegar lá e jogar de igual para igual, respeitando o Corinthians, que é um grande clube e tem uma camisa pesada dentro de casa. Mas temos condições, sim, de ir lá e conseguir esses três pontos”, projetou.

A diferença no tempo de preparação é grande. Enquanto Seedorf comandou o primeiro treino no Corinthians apenas na quarta-feira (14), Jair Ventura, há mais de um ano no Vitória, trabalha com o grupo desde terça-feira (13) no CT Manoel Pontes Tanajura para corrigir os problemas da equipe longe de casa.

“Tem sido uma semana boa, corrigindo os erros pontuais que vêm acontecendo em alguns jogos fora de casa. Está sendo uma semana de ajustes, uma semana longa, para tentarmos explorar os pontos negativos do adversário e corrigir o que precisamos corrigir aqui. Tenho certeza de que todos estão focados e incomodados com essa situação de não ganhar fora de casa. Estamos trabalhando bastante também a parte mental, para que isso nos ajude dentro de campo. Essa semana está sendo boa justamente por isso”, disse Caíque.

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Desfalque na zaga

Jair Ventura terá um problema importante na defesa: o zagueiro Cacá cumpre suspensão automática por ter recebido o terceiro cartão amarelo na última rodada. O argentino Brítez é o provável substituto, mas Caíque, que já atuou improvisado na zaga em algumas oportunidades sob o comando de Jair, se colocou à disposição.

“Todas as vezes que entro em campo, dou a minha vida até o momento em que aguentar e estiver 100%. Vou dar a minha vida dentro de campo, porque isso já está no meu DNA. Não vejo problema nenhum em atuar como zagueiro, como já falei em outras entrevistas. Sou volante, mas jogar de zagueiro não muda muita coisa para mim e não é muito difícil. Se for para ajudar em qualquer posição que o professor pedir, desde que eu esteja apto e saiba que conseguirei desempenhar meu melhor futebol, estarei sempre à disposição”, afirmou.

Preparação

O elenco rubro-negro faz na tarde desta sexta-feira (16), na Toca do Leão, o quarto treino seguido visando ao Corinthians. Na manhã de sábado (17), o grupo realiza o penúltimo treino antes da partida, e no domingo (18) encerra a preparação com uma atividade pela manhã, antes de viajar para São Paulo.

Tags:

Vitória

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