'Caiu sobre minha virilha e me mordeu', diz torcedor sobre briga com Marcos Braz

Leandro Campos falou sobre confusão em shopping com Marcos Braz. Crédito: Reprodução

Um dia depois de Marcos Braz falar sobre a briga com um torcedor em um shopping do Rio de Janeiro, foi a vez de ouvir o outro lado da história. Nesta sexta-feira (22), o entregador Leandro Campos concedeu entrevista coletiva e deu sua versão sobre a confusão com o vice-presidente de futebol do Flamengo. Ele negou ter ameaçado ou agredido o dirigente.

"Eu estava passeando no shopping, eu trabalho ali. Sou entregador e trabalho de bicicleta. O vi dentro da loja e falei a seguinte palavra: "Marcos Braz, sai do Flamengo". Virei as costas e saí andando em diagonal no shopping. Quando percebi que estava vindo atrás de mim foi porque a lojista gritou: "Menino, ele está indo atrás de você'", disse Leandro.

"Ele estava vindo de punho cerrado, virei de frente para ele, dei um passo para trás, ele se desequilibrou e caiu. Puxou minhas pernas e foi o momento que caí também. Ele caiu sobre minha virilha, pegou e me mordeu. Enquanto isso veio um amigo dele e começou a efetuar chutes na minha cabeça. Nesse momento os seguranças do shopping intervieram, o tiraram de cima de mim. A própria moça da loja o tirou de cima de mim também. Em nenhum momento o agredi, até porque não tinha como. O amigo dele estava me chutando", completou.

O incidente aconteceu na última terça-feira (19), em um shopping na Barra da Tijuca. Em pronunciamento na quinta-feira (21), Marcos Braz, que também é vereador, afirmou que foi ameaçado de morte pelo torcedor, que também teria xingado sua filha. Leandro negou.

"As palavras exatas que falei foi "Marcos Braz, sai do Flamengo". Falei exatamente isso, virei as costas e andei. Em nenhum momento fiz ameaças a ele ou à filha dele. Em nenhum momento. Sobre a mordida, eu sei que foi ele porque ele estava com a cabeça sobre a minha perna. Eu o vi mordendo. O amigo dele me chutou ainda. Se não fossem os seguranças, talvez fosse pior", falou.

O entregador disse que assistiu à entrevista de Braz e que ele mentiu em "praticamente tudo". "[Não é verdade] que eu o ameacei, que eu estava transtornado e que tenho cara de psicopata. Quando ele diz que falou para eu sair, em nenhum momento ele dirigiu alguma palavra a mim. Ele só me ouviu falando para ele sair do Flamengo, não falou em nenhum momento comigo. Ele já partiu para a agressão".

Leandro também negou fazer parte de alguma torcida organizada do Flamengo. Ele afirmou que está com receio de sair de casa e não trabalha desde a confusão. "Não me arrependo porque não fiz nada demais. O problema é o que isso está gerando. Não estou indo trabalhar porque não dá. Estou com receio de sair na rua, para falar a verdade. Sou vítima. Não agredi nem verbalmente e nem fisicamente".

Advogada de Leandro Campos, Ani Luizi afirmou que seu cliente entrará como representações nas esferas criminal e cível contra Marcos Braz e André, amigo do VP de futebol do Flamengo. Além disso, alegou que conversou com testemunhas e que recebeu a informação de que a filha do dirigente não estava perto do incidente no momento do ocorrido.