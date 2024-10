ESPORTE

Calderano supera Vitor Ishiy e se sagra campeão no Pan-Americano de tênis de mesa

Recentemente, tenista caiu do terceiro para o sexto posto do ranking mundial

Estadão

Publicado em 18 de outubro de 2024 às 09:28

Hugo Calderano confirmou o favoritismo e se sagrou campeão no individual no Campeonato Pan-Americano, que vem sendo disputado em El Salvador. O melhor mesa-tenista da história do Brasil venceu na final o compatriota Vitor Ishiy pelo placar de 4 sets a 0, com parciais de 11/5, 11/7, 11/8 e 11/9.

Calderano, que recentemente caiu do terceiro para o sexto posto do ranking mundial, vinha de um grande resultado na Olimpíada de Paris-2024, quando ficou perto do pódio ao obter o quarto lugar. Em San Salvador, ele soma duas medalhas agora, já que havia faturado a prata nas duplas mistas, jogando pela primeira vez ao lado da namorada Bruna Takahashi.

Apesar da derrota na final, Vitor Ishiy deve subir no ranking mundial. Ele ocupa atualmente o 78º posto. O brasileiro também esteve na Olimpíada disputada na capital francesa.

O Brasil dominou o pódio do individual masculino, com o bronze de Leonardo Iizuka (144º do ranking). Como não houve disputa de terceiro lugar, o argentino Horacio Cifuentes (143º) também levou o bronze para casa.

No feminino, Bruna Takahashi (19ª) faturou mais uma prata ao ser derrotada na final pela porto-riquenha Adriana Diaz, 13ª do mundo, por 4 a 1, com parciais de 11/8, 14/12, 11/3, 5/11 e 11/7 Giulia Takahashi, irmão mais nova de Bruna, e a americana Amy Wang levaram o bronze.