Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Calendário da corrida: confira 36 provas para fazer em setembro na Bahia

Programação inclui a Maratona Salvador, além de outras provas tradicionais e temáticas

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 12:19

marathon runners, AI generated image
marathon runners, AI generated image Crédito: Freepik

Um dos meses de maior movimentação no calendário de corridas de rua na Bahia, setembro tem provas que vão desde aquelas que reúnem atletas de alta performance até eventos ideais para famílias com crianças e corredores que gostam de unir esporte e diversão. Um dos principais destaques é a Maratona Salvador, que acontece ao longo dos dois dias do último fim de semana do mês. Neste ano, além das provas de 5km, 10km, 21km, 42km e da Maratoninha (a corrida kids), há a estreia da caminhada de 3km.

O calendário também conta com provas queridinhas dos atletas, como a Asics Challenge Run e o tradicional Circuito das Estações - Etapa Primavera. Há, ainda, corridas temáticas, com a Beer Run, em Pojuca, e uma ultramaratona.

Confira alguns dos principais eventos esportivos do mês

Confira 36 provas de corrida para fazer em setembro

5 de setembro: Corridinha da Pena (corrida kids), em Porto Seguro. Largada: Avenida do Descobrimento, 82, Igreja Nossa Senhora do Brasil, às 15h. Mais informações em: https://www.races.com.br/corridinhadapena por Reprodução
6 de setembro: Corrida Rústica Serra das Lontras, em Arataca. Largada: Praça de Eventos, Bairro Vila Eglantina, às 7h. Mais informações em: https://www.races.com.br/2-corrida-rustica-serra-das-lontras por Reprodução
6 de setembro: Ultra da Gratidão, em Alagoinhas. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/ultra-da-gratidao-2026-86239 por Reprodução
6 de setembro: Corrida da Pena, em Porto Seguro. Largada: Centro Histórico, Igreja Nossa Senhora da Pena, às 6h. Mais informações em: https://www.races.com.br/corridadapena por Reprodução
6 de setembro: 2ª Corrida da Transalvador, em Salvador. Largada: no Farol da Barra, às 6h30. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/2026/corrida-de-rua/2-corrida-solidaria-da-transalvador-34-anos por Reprodução
6 de setembro: Corrida pela vida, em Vitória da Conquista. Mais informações em: https://www.races.com.br/3-corrida-solidaria-pela-vida por Reprodução
12 de setembro: AN Alagoinhas Night Run, em Alagoinhas. Largada: Praça dos Esportes, às 19h. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/an-run-2026 por Reprodução
12 de setembro: Corrida e Caminhada Delas, em Itacaré. Largada: Ola Bistro e Café, às 7h. Mais informações em: https://www.sympla.com.br/evento/bora-correr-3-anos-corrida-e-caminhada-delas/3548187 por Reprodução
12 de setembro: Treinão da Primavera, em Camaçari. Largada: no Centro Universitário Famec, às 6h. Mais informações em: https://www.sympla.com.br/evento/treinao-primavera/3525724 por Reprodução
12 de setembro: BTR - Brou Trail Arraial D'Ajuda, em Porto Seguro. Largada: Igreja Matriz Nossa Senhora d'Ajuda, às 8h30. Mais informações em: https://www.sympla.com.br/evento/btr-brou-trail-arraial-d-ajuda/3316757?referrer=www.corridasbr.com.br&referrer=www.corridasbr.com.br por Reprodução
13 de setembro: Sisal Candy Run, em Candeal. Mais informações em: https://platoon.com.br/sisalcandyrun por Reprodução
13 de setembro: Desafio Nativo Run, em Camaçari. Largada: Itacimirim, às 6h. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/2026/corrida-de-rua/2-desafio-nativo-run por Reprodução
13 de setembro: 10 milhas da Costa do Cacau, em Ilhéus. Largada:  Rodovia BR-415, Km 22 (Rod. Jorge Amado) Sede da Ceplac, às 7h. Mais informações em: https://www.races.com.br/dezmilhascostadocacau2026 por Reprodução
13 de setembro: Run Fest, em Lauro de Freitas. Largada: Estacionamento do Total Atacado, no Parque Shopping Bahia. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/2026/corrida-de-rua/run-fest-total-atacado-2026 por Reprodução
13 de setembro: Desafio Caesg - Cipe Sudoeste, em Vitória da Conquista. Avenida Olivia Flores, às 7h30. Mais informações em: https://www.races.com.br/desafiocaesg2026 por Reprodução
13 de setembro: Asics Run Challenge, em Salvador. Largada: Praça de Piatã, às 5h30. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/asics-run-challenge-2026-etapa-salvador-86043 por Reprodução
13 de setembro: Circuito Sesc de Corridas, em Ribeira do Pombal. Largada: Praça da Juventude, às 7h. Mais informações em: https://www.sescbahia.com.br/portal/pagina/circuito-sesc-de-corridas---ribeira-do-pombal por Reprodução
13 de setembro: Corrida da Águia, em Salvador. Rotatória da Ufba, em Ondina, às 6h30. Mais informações em: https://www.corridasjardelmoura.com.br/evento/xxxix-corrida-da-aguia por Reprodução
19 de setembro: Corrida Vale do Pati, em Andaraí. Largada: Praça Aureliano Gondim, às 6h30. Mais informações em: https://www.races.com.br/corridavaledopati-2026 por Reprodução
19 de setembro - Corrida do Bahêa, em Feira de Santana. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/2-corrida-bahea-fsa por Reprodução
20 de setembro: Plastic Run, em Camaçari. Mais informações em: https://www.corridasjardelmoura.com.br/evento/3-plastic-run por Reprodução
20 de setembro: Master Track Run, em Porto Seguro. Largada: Rotatória 2, as 6h. Mais informações em: https://sigoinscricao.com.br/mastertrackrun/ por Reprodução
20 de setembro: Corrida Fazendo meu Difícil, Salvador. Largada: Jardim de Alah, às 6h. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/2026/treino/5-edicao-corrida-e-caminhada-fazendo-meu-dificil por Reprodução
20 de setembro: Circuito Sesc de Corridas - etapa Jequié. Largada: Avenida César Borges (em frente ao Colégio Paulo Freire, antigo Modelo), às 7h. Mais informações em: https://www.sescbahia.com.br/portal/pagina/circuito-sesc-de-corridas---jequie por Reprodução
20 de setembro: Corrida da Saúde Farmácia Brito, em Feira de Santana. Largada: Centro de Convenções, às 6h. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/corrida-da-saude-farmacia-brito-2026-74061 por Reprodução
20 de setembro: Corrida Saúde Crônica, em Salvador. Largada na Praça Bahia Sol (em frente ao IBR), Ondina, às 6h. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/4867/corrida-saude-cronica-2026 por Reprodução
20 de setembro: Circuito das Estações (Primavera), em Salvador. Mais informações em: https://www.circuitodasestacoes.com.br/salvador/primavera/ por Reprodução
20 de setembro: Corrida da paz M10 FitRun, em Vitória da Conquista. Largada na Lagoa das Bateias, às 7h. Mais informações em: https://www.races.com.br/corrida-da-paz-setembro-amarelo por Reprodução
20 de setembro: Selvagem Trail, em Salvador. Largada no Alto Andu, às 6h. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/selvagem-trail-run por Reprodução
25 e 26 de setembro: Fest Night Run, em Arraial D'Ajuda. Mais informações em: https://www.races.com.br/arraial-d-ajuda-night-run-2-edicao por Reprodução
26 de setembro: Maratoninha Salvador, em Salvador. Largada no Centro de Convenções de Salvador, às 9h. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/MARATONINHA%20SALVADOR%202026-87667 por Reprodução
26 e 27 de setembro: Maratona Salvador. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/maratona-salvador-2026-74554 por Reprodução
27 de setembro: Circuito Sesc de Corridas, em Eunápolis. Mais informações em: https://www.sescbahia.com.br/portal/pagina/circuito-sesc-de-corridas---eunapolis por Reprodução
27 de setembro: Beer Run, em Pojuca. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/pojuca-beer-run por Reprodução
27 de setembro: Ticktrail Chapada, em Seabra. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/419/tick-trail-chapada-2026 por Reprodução
27 de setembro: Meia maratona de Paulo Afonso. Mais informações em: https://www.chipower.com.br/evento/2026/corrida-de-rua/ii-meia-maratona-paulo-afonso-2026 por Reprodução
1 de 36
5 de setembro: Corridinha da Pena (corrida kids), em Porto Seguro. Largada: Avenida do Descobrimento, 82, Igreja Nossa Senhora do Brasil, às 15h. Mais informações em: https://www.races.com.br/corridinhadapena por Reprodução

As informações sobre as provas são de responsabilidade dos organizadores, de modo que o CORREIO não se responsabiliza por eventuais alterações nos eventos.

Os tênis de corrida indicados para quem está começando no esporte

Olympikus Corre Vento 3. Pensado como a nova porta de entrada da Família Corre, o Corre Vento 3 combina tecnologia, conforto e excelente custo-benefício para quem está começando na corrida. O modelo mantém o DNA de performance da linha, com cabedal respirável e estrutura leve, ideal para os primeiros treinos e para quem busca versatilidade no dia a dia. De acordo com a marca, a proposta do tênis é entregar uma experiência confortável e dinâmica sem abrir mão da performance, acompanhando a evolução do corredor desde os primeiros quilômetros. Preço sugerido: R$499 por Reprodução
Asics Cumulus 28. Segundo a marca, o Gel-Cumulus™ 28 é um modelo leve e versátil, desenvolvido para proporcionar uma corrida suave e confortável desde os primeiros treinos. A entressola com tecnologia FF Blast™ Max oferece alto retorno de energia e sensação de maciez durante as passadas, enquanto o solado com tecnologia Fluidride™ favorece transições mais fluidas ao longo da corrida. Já a borracha Ahar™ LO aumenta a durabilidade e a tração nas áreas de maior desgaste, garantindo mais segurança para corredores iniciantes. Preço sugerido: R$899 por Divulgação
Asics Cumulus 28. Segundo a marca, o Gel-Cumulus™ 28 é um modelo leve e versátil, desenvolvido para proporcionar uma corrida suave e confortável desde os primeiros treinos. A entressola com tecnologia FF Blast™ Max oferece alto retorno de energia e sensação de maciez durante as passadas, enquanto o solado com tecnologia Fluidride™ favorece transições mais fluidas ao longo da corrida. Já a borracha Ahar™ LO aumenta a durabilidade e a tração nas áreas de maior desgaste, garantindo mais segurança para corredores iniciantes.Preço sugerido: R$899 por Divulgação
Olympikus Corre Max. Olympikus Corre Max Destinado para corredores que priorizam conforto e amortecimento, o Corre Max é indicado para corridas leves e treinos de menor intensidade. O modelo traz a tecnologia Eleva Pro Max na entressola, que oferece mais leveza, maciez e responsividade, proporcionando sensação de máximo conforto durante a corrida. O cabedal com tecnologia Hypersox 2.0 oferece ajuste confortável e respirabilidade, enquanto o solado Gripper aumenta a aderência e a estabilidade nas passadas. É o tênis ideal considerado ideal pela marca para quem quer começar a correr com segurança e sensação de suavidade.Preço sugerido: R$549,99 por Divulgação
Olympikus Corre Max. Olympikus Corre Max Destinado para corredores que priorizam conforto e amortecimento, o Corre Max é indicado para corridas leves e treinos de menor intensidade. O modelo traz a tecnologia Eleva Pro Max na entressola, que oferece mais leveza, maciez e responsividade, proporcionando sensação de máximo conforto durante a corrida. O cabedal com tecnologia Hypersox 2.0 oferece ajuste confortável e respirabilidade, enquanto o solado Gripper aumenta a aderência e a estabilidade nas passadas. É o tênis ideal considerado ideal pela marca para quem quer começar a correr com segurança e sensação de suavidade.Preço sugerido: R$549,99 por Divulgação
Olympikus Corre Max. Olympikus Corre Max Destinado para corredores que priorizam conforto e amortecimento, o Corre Max é indicado para corridas leves e treinos de menor intensidade. O modelo traz a tecnologia Eleva Pro Max na entressola, que oferece mais leveza, maciez e responsividade, proporcionando sensação de máximo conforto durante a corrida. O cabedal com tecnologia Hypersox 2.0 oferece ajuste confortável e respirabilidade, enquanto o solado Gripper aumenta a aderência e a estabilidade nas passadas. É o tênis ideal considerado ideal pela marca para quem quer começar a correr com segurança e sensação de suavidade.Preço sugerido: R$549,99 por Divulgação
Olympikus Corre Max. Olympikus Corre Max Destinado para corredores que priorizam conforto e amortecimento, o Corre Max é indicado para corridas leves e treinos de menor intensidade. O modelo traz a tecnologia Eleva Pro Max na entressola, que oferece mais leveza, maciez e responsividade, proporcionando sensação de máximo conforto durante a corrida. O cabedal com tecnologia Hypersox 2.0 oferece ajuste confortável e respirabilidade, enquanto o solado Gripper aumenta a aderência e a estabilidade nas passadas. É o tênis ideal considerado ideal pela marca para quem quer começar a correr com segurança e sensação de suavidade.Preço sugerido: R$549,99 por Divulgação
Olympikus Corre Max. Olympikus Corre Max Destinado para corredores que priorizam conforto e amortecimento, o Corre Max é indicado para corridas leves e treinos de menor intensidade. O modelo traz a tecnologia Eleva Pro Max na entressola, que oferece mais leveza, maciez e responsividade, proporcionando sensação de máximo conforto durante a corrida. O cabedal com tecnologia Hypersox 2.0 oferece ajuste confortável e respirabilidade, enquanto o solado Gripper aumenta a aderência e a estabilidade nas passadas. É o tênis ideal considerado ideal pela marca para quem quer começar a correr com segurança e sensação de suavidade.Preço sugerido: R$549,99 por Divulgação
Asics Dynablast. Já o Dynablast™ 5 combina conforto, leveza e versatilidade para corridas e treinos do dia a dia. O modelo oferece cabedal em engineered jacquard mesh, que melhora a respirabilidade e o ajuste aos pés, além da tecnologia FF Blast™ Plus na entressola, responsável por proporcionar amortecimento leve e resposta rápida durante a corrida. Inspirado em um trampolim, o design do solado ajuda a impulsionar a passada e aumentar a sensação de retorno de energia. O modelo também incorpora materiais reciclados e processos produtivos que reduzem o consumo de água e emissões de carbono. Preço sugerido: R$499 por Divulgação
Asics Dynablast. Já o Dynablast™ 5 combina conforto, leveza e versatilidade para corridas e treinos do dia a dia. O modelo oferece cabedal em engineered jacquard mesh, que melhora a respirabilidade e o ajuste aos pés, além da tecnologia FF Blast™ Plus na entressola, responsável por proporcionar amortecimento leve e resposta rápida durante a corrida. Inspirado em um trampolim, o design do solado ajuda a impulsionar a passada e aumentar a sensação de retorno de energia. O modelo também incorpora materiais reciclados e processos produtivos que reduzem o consumo de água e emissões de carbono.Preço sugerido: R$499 por Divulgação
1 de 10
Olympikus Corre Vento 3. Pensado como a nova porta de entrada da Família Corre, o Corre Vento 3 combina tecnologia, conforto e excelente custo-benefício para quem está começando na corrida. O modelo mantém o DNA de performance da linha, com cabedal respirável e estrutura leve, ideal para os primeiros treinos e para quem busca versatilidade no dia a dia. De acordo com a marca, a proposta do tênis é entregar uma experiência confortável e dinâmica sem abrir mão da performance, acompanhando a evolução do corredor desde os primeiros quilômetros. Preço sugerido: R$499 por Reprodução

Tags:

Corrida Corrida de rua Maratona

Mais recentes

Imagem - Fifa abre inscrições para voluntários na Copa do Mundo feminina de 2027

Fifa abre inscrições para voluntários na Copa do Mundo feminina de 2027
Imagem - Após ser alvo de operação por tráfico de armas, atacante do Vasco imita fuzil ao comemorar classificação na Copa do Brasil

Após ser alvo de operação por tráfico de armas, atacante do Vasco imita fuzil ao comemorar classificação na Copa do Brasil
Imagem - Volante do Vitória desabafa após eliminação: 'Há duas semanas, Erick era o Olise e todo mundo era craque'

Volante do Vitória desabafa após eliminação: 'Há duas semanas, Erick era o Olise e todo mundo era craque'