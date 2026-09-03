Calendário da corrida: confira 36 provas para fazer em setembro na Bahia

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Thais Borges
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 12:19
Um dos meses de maior movimentação no calendário de corridas de rua na Bahia, setembro tem provas que vão desde aquelas que reúnem atletas de alta performance até eventos ideais para famílias com crianças e corredores que gostam de unir esporte e diversão. Um dos principais destaques é a Maratona Salvador, que acontece ao longo dos dois dias do último fim de semana do mês. Neste ano, além das provas de 5km, 10km, 21km, 42km e da Maratoninha (a corrida kids), há a estreia da caminhada de 3km.
O calendário também conta com provas queridinhas dos atletas, como a Asics Challenge Run e o tradicional Circuito das Estações - Etapa Primavera. Há, ainda, corridas temáticas, com a Beer Run, em Pojuca, e uma ultramaratona.
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As informações sobre as provas são de responsabilidade dos organizadores, de modo que o CORREIO não se responsabiliza por eventuais alterações nos eventos.
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