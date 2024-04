MULHERES DE AÇO

Camila Lindsay celebra triunfo do Bahia em estreia no Brasileirão feminino: 'Consistentes'

Esquadrão bateu o Minas Brasília, em Pituaçu

Da Redação

Publicado em 15 de abril de 2024 às 14:22

Meia Vilma marcou um dos gols do Bahia na Série A2 do Brasileirão Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia largou bem na Série A2 do Brasileirão feminino. Neste domingo (14), As Mulheres de Aço estrearam com triunfo por 2x0 sobre o Minas Brasília, em Pituaçu. Os gols foram marcados por Vilma e Ary.

Estreante no comando técnico do tricolor, Camila Lindsay aprovou o desempenho da sua equipe. Apesar do time ter cometido erros de passe e finalizações, ela destacou que foi uma atuação segura.

“Fiquei bem contente. Elas colocaram em prática o que a gente vinha trabalhando. Tivemos cerca de 16 oportunidades de gols e podíamos ter saído com vantagem maior. Fomos consistentes na defesa. Conseguimos chegar ao gol”, iniciou ela.

Com um time renovado, Lindsay apontou que a preparação foi fundamental para a vitória na estreia. A pré-temporada do Esquadrão durou cerca de três meses.

“Nesse tempo de preparação queria exaltar o pessoal de Saúde e Performance que permitiu que a gente pudesse correr tanto. A Saúde Performance esteve muito presente e essa integração é bastante necessária”, completou.

Com três pontos, o Bahia está empatado no Grupo A com Juventude e Taubaté-SP. O time paulista venceu o Doce Mel por 4x0, em São Paulo, e lidera a chave por conta do saldo de gols.

O próximo desafio do Bahia no torneio será no domingo (21), contra o Mixto, às 11h. O jogo será fora de casa, mas a CBF ainda não definiu em qual estádio o clube do Mato Grosso mandará a partida.