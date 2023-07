O Bahia ganhou reforço para enfrentar o Corinthians em partida marcada para este sábado (22), às 18h30, na Fonte Nova, pelo Brasileirão. O lateral Camilo Cándido foi regularizado e pode estrear pelo tricolor.



O nome do uruguaio foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na tarde desta sexta-feira (21), data limite para ele ter condição de jogar contra o Corinthians.



Camilo fez o último jogo pelo Nacional-URU no dia 9 de julho, e quando foi apresentado garantiu que está pronto para jogar. Esse ano, o lateral disputou 26 partidas no seu país. Ele marcou um gol e deu uma assistência.