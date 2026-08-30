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Caminhada, corrida ou musculação: saiba qual exercício protege mais as articulações

Especialista explica os benefícios de cada modalidade e por que combinar exercícios pode ser a melhor estratégia

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 14:35

Caminhada inclinada ou corrida? Saiba o que é melhor para perder gordura
Caminhada, corrida ou musculação: saiba qual exercício protege mais as articulações Crédito: Freepik

É comum associar a proteção das articulações à ideia de evitar atividades que tenham impacto. Mas será que é necessário deixar a corrida de lado? A caminhada é sempre a alternativa mais segura? E qual é o papel da musculação nesse contexto? Na prática, não existe um exercício que seja ideal para todas as pessoas. Caminhada, corrida e musculação estimulam o corpo de formas diferentes e podem contribuir para a saúde das articulações quando são realizados de acordo com as características, condições e limites de cada indivíduo.

“A escolha do exercício deve levar em consideração a idade, o condicionamento físico, o histórico de lesões e os objetivos de cada pessoa. A caminhada é uma atividade mais leve e pode ser uma boa opção para quem está começando. A corrida exige uma adaptação maior do corpo, mas não significa que seja prejudicial às articulações. Já a musculação ajuda a fortalecer os músculos que dão sustentação ao corpo e, consequentemente, podem ajudar a diminuir a sobrecarga nas articulações”, explica o médico ortopedista Carlos Andreoli, da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo.

Conheça 5 exercícios para evitar lesões na corrida

1. Agachamento. O exercício fortalece quadríceps, glúteos e posteriores da coxa, músculos responsáveis por impulsionar o corpo durante a corrida. por Lana Pessoa/Divulgação
Como fazer: mantenha os pés afastados na largura dos ombros, flexione os joelhos levando o quadril para trás e desça até o limite em que consiga manter a postura correta. Em seguida, retorne lentamente à posição inicial. por Shutterstock
2. Ponte de glúteos: ajuda a fortalecer os glúteos e a região lombar, favorecendo a estabilidade do quadril durante a prática esportiva. por Imagem: BearFotos | Shutterstock
Como fazer: deite-se de barriga para cima, com os joelhos flexionados e os pés apoiados no chão. Eleve o quadril até formar uma linha reta entre joelhos, quadris e ombros, permaneça por alguns segundos e retorne de forma controlada. por Freepik
3. Elevação de panturrilha: as panturrilhas absorvem grande parte do impacto da corrida e, por isso, precisam estar fortalecidas. por Imagem: StockLite | Shutterstock
Como fazer: em pé, eleve os calcanhares até ficar na ponta dos pés e depois desça lentamente. por Reprodução: Web
4. Prancha: A prancha fortalece o core, conjunto de músculos responsável pela estabilidade do tronco, contribuindo para uma postura mais eficiente durante a corrida. por Freepik
Como fazer: apoie os antebraços e as pontas dos pés no chão, mantendo o corpo alinhado da cabeça aos calcanhares. Evite elevar ou deixar o quadril cair. por Shutterstock
5. Afundo (passada): o afundo trabalha força, equilíbrio e coordenação, além de fortalecer pernas e glúteos de forma unilateral, reproduzindo movimentos semelhantes aos realizados durante a corrida. por solar22
Como fazer: dê um passo à frente, flexione os dois joelhos até aproximadamente 90 graus e retorne à posição inicial. Depois, alterne as pernas. por
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1. Agachamento. O exercício fortalece quadríceps, glúteos e posteriores da coxa, músculos responsáveis por impulsionar o corpo durante a corrida. por Lana Pessoa/Divulgação

Como cada exercício age nas articulações

Caminhada: por ter menor intensidade e impacto, costuma ser uma alternativa interessante para quem está começando a se exercitar ou pretende voltar à rotina depois de um período de inatividade. A atividade ajuda a manter o corpo em movimento, além de estimular a musculatura das pernas e a mobilidade das articulações.

Corrida: mesmo envolvendo um impacto maior, a corrida não deve ser automaticamente considerada prejudicial às articulações. O risco aumenta principalmente quando há uma progressão muito rápida de distância, velocidade ou frequência dos treinos. Com adaptação gradual e fortalecimento adequado, o organismo pode se acostumar à atividade.

Musculação: contribui para o fortalecimento dos músculos envolvidos na sustentação e nos movimentos do corpo. Uma musculatura mais preparada pode aumentar a estabilidade durante os exercícios e ajudar as articulações a suportarem melhor tanto as tarefas cotidianas quanto outras modalidades esportivas.

“Quando fortalecemos a musculatura, melhoramos a sustentação do corpo e a forma como ele se movimenta. Isso é importante tanto para quem pratica esportes quanto para quem quer realizar as atividades do dia a dia com mais segurança. Mas o fortalecimento precisa ser adequado para cada pessoa, principalmente quando existe alguma dor ou lesão”, afirma Andreoli.

O melhor exercício

A resposta depende das características de cada pessoa. Para quem está começando, a caminhada pode ser uma maneira adequada de iniciar a prática de exercícios. Já para quem possui condicionamento, a corrida pode integrar a rotina sem necessariamente aumentar o risco de problemas articulares. A musculação, por sua vez, pode ajudar a desenvolver força e oferecer mais suporte aos movimentos.

Por isso, em vez de procurar uma única modalidade como a melhor opção, é possível pensar em como diferentes exercícios podem ser combinados. Caminhadas ou corridas podem contribuir para o condicionamento físico, enquanto a musculação trabalha o fortalecimento muscular. O principal é estabelecer uma rotina que possa ser mantida com regularidade e que respeite os limites individuais.

Também é importante diferenciar o cansaço muscular comum após o exercício de sinais que merecem atenção. Dores intensas ou que persistem por um período prolongado não devem ser ignoradas.

Tentar evoluir rapidamente está entre os erros mais comuns durante a prática de exercícios. Quem começa a correr, por exemplo, pode aumentar a distância de forma excessiva de uma semana para outra. Na musculação, há quem tente elevar a carga antes de estar preparado. Nos dois casos, a progressão inadequada pode aumentar o risco de lesões.

Outro ponto importante é não insistir em uma atividade diante de dor. Desconforto persistente, inchaço, dificuldade para movimentar uma articulação ou sensação de instabilidade indicam que pode ser necessário reduzir a intensidade e buscar uma avaliação profissional.

“O exercício deve ser uma ferramenta para melhorar a qualidade de vida, e não uma fonte constante de dor. É importante começar de acordo com o nível atual de condicionamento e aumentar a dificuldade aos poucos. Quando a pessoa já tem uma lesão, sente dor frequente ou está voltando a praticar exercícios depois de muito tempo, uma avaliação médica pode ajudar a entender quais atividades são mais adequadas”, orienta o ortopedista.

Os tênis de corrida indicados para quem está começando no esporte

Olympikus Corre Vento 3. Pensado como a nova porta de entrada da Família Corre, o Corre Vento 3 combina tecnologia, conforto e excelente custo-benefício para quem está começando na corrida. O modelo mantém o DNA de performance da linha, com cabedal respirável e estrutura leve, ideal para os primeiros treinos e para quem busca versatilidade no dia a dia. De acordo com a marca, a proposta do tênis é entregar uma experiência confortável e dinâmica sem abrir mão da performance, acompanhando a evolução do corredor desde os primeiros quilômetros. Preço sugerido: R$499 por Reprodução
Asics Cumulus 28. Segundo a marca, o Gel-Cumulus™ 28 é um modelo leve e versátil, desenvolvido para proporcionar uma corrida suave e confortável desde os primeiros treinos. A entressola com tecnologia FF Blast™ Max oferece alto retorno de energia e sensação de maciez durante as passadas, enquanto o solado com tecnologia Fluidride™ favorece transições mais fluidas ao longo da corrida. Já a borracha Ahar™ LO aumenta a durabilidade e a tração nas áreas de maior desgaste, garantindo mais segurança para corredores iniciantes. Preço sugerido: R$899 por Divulgação
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Olympikus Corre Max. Olympikus Corre Max Destinado para corredores que priorizam conforto e amortecimento, o Corre Max é indicado para corridas leves e treinos de menor intensidade. O modelo traz a tecnologia Eleva Pro Max na entressola, que oferece mais leveza, maciez e responsividade, proporcionando sensação de máximo conforto durante a corrida. O cabedal com tecnologia Hypersox 2.0 oferece ajuste confortável e respirabilidade, enquanto o solado Gripper aumenta a aderência e a estabilidade nas passadas. É o tênis ideal considerado ideal pela marca para quem quer começar a correr com segurança e sensação de suavidade.Preço sugerido: R$549,99 por Divulgação
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Asics Dynablast. Já o Dynablast™ 5 combina conforto, leveza e versatilidade para corridas e treinos do dia a dia. O modelo oferece cabedal em engineered jacquard mesh, que melhora a respirabilidade e o ajuste aos pés, além da tecnologia FF Blast™ Plus na entressola, responsável por proporcionar amortecimento leve e resposta rápida durante a corrida. Inspirado em um trampolim, o design do solado ajuda a impulsionar a passada e aumentar a sensação de retorno de energia. O modelo também incorpora materiais reciclados e processos produtivos que reduzem o consumo de água e emissões de carbono. Preço sugerido: R$499 por Divulgação
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A combinação ideal de exercícios

Para quem busca cuidar das articulações e, ao mesmo tempo, desenvolver força e condicionamento, combinar diferentes modalidades pode ser uma alternativa. Caminhada ou corrida podem integrar a rotina para manter o corpo ativo, enquanto a musculação contribui para o fortalecimento muscular.

Não é preciso necessariamente escolher entre uma atividade e outra. Uma rotina, por exemplo, pode incluir corrida duas ou três vezes por semana e musculação nos outros dias. Para quem ainda está começando, caminhadas podem ser associadas a exercícios de fortalecimento até que o corpo desenvolva condições para suportar atividades mais intensas.

“Mais do que procurar o exercício perfeito, é importante encontrar uma rotina que faça sentido para a pessoa e que ela consiga manter. A regularidade, o aumento gradual da intensidade e o respeito aos sinais do corpo são fundamentais. Cuidar das articulações não significa evitar movimentos, mas preparar o corpo para realizá-los melhor”, conclui Carlos Andreoli.

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