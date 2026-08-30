VIDA ATIVA

Caminhada, corrida ou musculação: saiba qual exercício protege mais as articulações

Especialista explica os benefícios de cada modalidade e por que combinar exercícios pode ser a melhor estratégia

Thais Borges

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 14:35

Caminhada, corrida ou musculação: saiba qual exercício protege mais as articulações Crédito: Freepik

É comum associar a proteção das articulações à ideia de evitar atividades que tenham impacto. Mas será que é necessário deixar a corrida de lado? A caminhada é sempre a alternativa mais segura? E qual é o papel da musculação nesse contexto? Na prática, não existe um exercício que seja ideal para todas as pessoas. Caminhada, corrida e musculação estimulam o corpo de formas diferentes e podem contribuir para a saúde das articulações quando são realizados de acordo com as características, condições e limites de cada indivíduo.

“A escolha do exercício deve levar em consideração a idade, o condicionamento físico, o histórico de lesões e os objetivos de cada pessoa. A caminhada é uma atividade mais leve e pode ser uma boa opção para quem está começando. A corrida exige uma adaptação maior do corpo, mas não significa que seja prejudicial às articulações. Já a musculação ajuda a fortalecer os músculos que dão sustentação ao corpo e, consequentemente, podem ajudar a diminuir a sobrecarga nas articulações”, explica o médico ortopedista Carlos Andreoli, da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo.

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Como cada exercício age nas articulações

Caminhada: por ter menor intensidade e impacto, costuma ser uma alternativa interessante para quem está começando a se exercitar ou pretende voltar à rotina depois de um período de inatividade. A atividade ajuda a manter o corpo em movimento, além de estimular a musculatura das pernas e a mobilidade das articulações.

Corrida: mesmo envolvendo um impacto maior, a corrida não deve ser automaticamente considerada prejudicial às articulações. O risco aumenta principalmente quando há uma progressão muito rápida de distância, velocidade ou frequência dos treinos. Com adaptação gradual e fortalecimento adequado, o organismo pode se acostumar à atividade.

Musculação: contribui para o fortalecimento dos músculos envolvidos na sustentação e nos movimentos do corpo. Uma musculatura mais preparada pode aumentar a estabilidade durante os exercícios e ajudar as articulações a suportarem melhor tanto as tarefas cotidianas quanto outras modalidades esportivas.

“Quando fortalecemos a musculatura, melhoramos a sustentação do corpo e a forma como ele se movimenta. Isso é importante tanto para quem pratica esportes quanto para quem quer realizar as atividades do dia a dia com mais segurança. Mas o fortalecimento precisa ser adequado para cada pessoa, principalmente quando existe alguma dor ou lesão”, afirma Andreoli.

O melhor exercício

A resposta depende das características de cada pessoa. Para quem está começando, a caminhada pode ser uma maneira adequada de iniciar a prática de exercícios. Já para quem possui condicionamento, a corrida pode integrar a rotina sem necessariamente aumentar o risco de problemas articulares. A musculação, por sua vez, pode ajudar a desenvolver força e oferecer mais suporte aos movimentos.

Por isso, em vez de procurar uma única modalidade como a melhor opção, é possível pensar em como diferentes exercícios podem ser combinados. Caminhadas ou corridas podem contribuir para o condicionamento físico, enquanto a musculação trabalha o fortalecimento muscular. O principal é estabelecer uma rotina que possa ser mantida com regularidade e que respeite os limites individuais.

Também é importante diferenciar o cansaço muscular comum após o exercício de sinais que merecem atenção. Dores intensas ou que persistem por um período prolongado não devem ser ignoradas.

Tentar evoluir rapidamente está entre os erros mais comuns durante a prática de exercícios. Quem começa a correr, por exemplo, pode aumentar a distância de forma excessiva de uma semana para outra. Na musculação, há quem tente elevar a carga antes de estar preparado. Nos dois casos, a progressão inadequada pode aumentar o risco de lesões.

Outro ponto importante é não insistir em uma atividade diante de dor. Desconforto persistente, inchaço, dificuldade para movimentar uma articulação ou sensação de instabilidade indicam que pode ser necessário reduzir a intensidade e buscar uma avaliação profissional.

“O exercício deve ser uma ferramenta para melhorar a qualidade de vida, e não uma fonte constante de dor. É importante começar de acordo com o nível atual de condicionamento e aumentar a dificuldade aos poucos. Quando a pessoa já tem uma lesão, sente dor frequente ou está voltando a praticar exercícios depois de muito tempo, uma avaliação médica pode ajudar a entender quais atividades são mais adequadas”, orienta o ortopedista.

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A combinação ideal de exercícios

Para quem busca cuidar das articulações e, ao mesmo tempo, desenvolver força e condicionamento, combinar diferentes modalidades pode ser uma alternativa. Caminhada ou corrida podem integrar a rotina para manter o corpo ativo, enquanto a musculação contribui para o fortalecimento muscular.

Não é preciso necessariamente escolher entre uma atividade e outra. Uma rotina, por exemplo, pode incluir corrida duas ou três vezes por semana e musculação nos outros dias. Para quem ainda está começando, caminhadas podem ser associadas a exercícios de fortalecimento até que o corpo desenvolva condições para suportar atividades mais intensas.