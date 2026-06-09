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Camisa do Brasil é eleita a segunda mais bonita da Copa de 2026; veja o ranking completo

Brasil ficou atrás apenas de Gana na lista elaborada pelo The Athletic;

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 9 de junho de 2026 às 15:10

Novo uniforme principal da Seleção Brasileira
Novo uniforme principal da Seleção Brasileira Crédito: Divulgação/Nike

A camisa da Seleção Brasileira está entre as mais bem avaliadas da Copa do Mundo de 2026. Em ranking divulgado pelo site americano The Athletic, o uniforme canarinho aparece na segunda colocação entre os 48 modelos que serão usados pelas seleções classificadas para o torneio.

O primeiro lugar ficou com Gana. Segundo a publicação, o uniforme ganês se destaca por buscar inspiração nas tradições e na identidade cultural do país africano. Já o Brasil recebeu elogios pela combinação entre simplicidade e elementos clássicos que remetem a versões históricas da camisa da Seleção. Confira abaixo o ranking completo. 

Ranking dos uniformes mais bonitos da Copa do Mundo 2026

Uniforme de Gana para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Seleção Brasileira para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Inglaterra para a Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Camisa da Alemanha para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme de Marrocos para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Arábia Saudita para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Camisa da Espanha para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Austrália para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Bélgica para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme de Cabo Verde para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Colômbia para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Esócia para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Argentina para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Costa do Marfim para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Camisa da França para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme do Japão para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme do México para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme do Panamá para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da África do Sul para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Suécia para Copa do Mundo 2026 por Uniforme da Suécia para Copa do Mundo 2026
Uniforme de Prtugal para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme do Paraguai para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniformes do Congo para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme do Iraque para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Tunísia para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme dos Estados Unidos para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Noruega para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Jordânia para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme do Irã para Copa do Mundo 2026 por Reproduçã/Footyheadlines
Uniforme de Curaçao para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Bósnia e Herzegovina para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme de Senegal para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Áustria para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme do Uzbequistão para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme do Uruguai para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Turquia para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Suíça para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Coreia do Sul para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme do Catar para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Nova Zelândia para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Argélia para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Holanda para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme do Haiti para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme do Egito para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme do Equador para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Républica Tcheca para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme do Canadá para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Croácia para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
1 de 48
Uniforme de Gana para Copa do Mundo 2026 por Divulgação

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Tags:

Seleção Brasileira Copa do Mundo 2026 Uniforme

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