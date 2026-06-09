Camisa do Brasil é eleita a segunda mais bonita da Copa de 2026; veja o ranking completo

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Pedro Carreiro
Publicado em 9 de junho de 2026 às 15:10
A camisa da Seleção Brasileira está entre as mais bem avaliadas da Copa do Mundo de 2026. Em ranking divulgado pelo site americano The Athletic, o uniforme canarinho aparece na segunda colocação entre os 48 modelos que serão usados pelas seleções classificadas para o torneio.
O primeiro lugar ficou com Gana. Segundo a publicação, o uniforme ganês se destaca por buscar inspiração nas tradições e na identidade cultural do país africano. Já o Brasil recebeu elogios pela combinação entre simplicidade e elementos clássicos que remetem a versões históricas da camisa da Seleção. Confira abaixo o ranking completo.
Ranking dos uniformes mais bonitos da Copa do Mundo 2026