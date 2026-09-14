NA BRONCA

Campeã olímpica detona atriz de Hollywood por aparecer nua em propaganda e 'sexualizar esporte': 'Melhore'

Campanha ousada de Sydney Sweeney é para aplicativo de previsões esportivas

Carol Neves

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 09:36

Propaganda mostra atriz nua praticando esportes Crédito: Reprodução

A campanha de Sydney Sweeney para o aplicativo esportivo Novig provocou críticas de atletas olímpicas, que acusaram a publicidade de sexualizar o esporte e esvaziar a conquista de mulheres que construíram carreira em competições de elite.

Nos vídeos, a atriz americana aparece nua ou com pouca roupa, em poses sobre equipamentos como uma cesta de basquete e uma mesa de sinuca. A proposta da Novig é se apresentar como uma plataforma dedicada exclusivamente ao esporte, sem política, guerras ou acontecimentos mundiais.

Para Ariarne Titmus, campeã olímpica australiana de natação, a execução seguiu na direção contrária. “Não consigo descrever o quanto fico furiosa quando assisto a isso”, escreveu a atleta, hoje aposentada.

Campanha de Sydney Sweeney causou polêmica 1 de 8

Titmus afirmou que a campanha desrespeita mulheres que se dedicam ao esporte e também quem acompanha competições por valores como coletividade e excelência. “Não é apenas um tapa na cara de toda mulher que dedicou sua vida a aperfeiçoar sua habilidade, mas de toda mulher que gosta de esportes pelo que eles realmente são: trabalho em equipe, amizade, dedicação, excelência, união... a lista continua.”

Em uma das cenas, Sweeney aparece nua sobre uma cesta de basquete e diz: “Acha que entende de esportes? Prove. Novig é apenas esporte. Então eles queriam mostrar apenas esporte.” Deitada sobre uma mesa de sinuca, ela afirma em outro trecho: “Você não pode negociar isso. Eu só fico bonita aqui.”

A nadadora criticou o uso de nudez e insinuações para vender um produto ligado ao esporte em um momento em que atletas mulheres ainda buscam reconhecimento. “Fazer pouco caso assim. Eu achei que realmente estávamos deixando essa merda para trás”, escreveu. “O que isso está ensinando aos jovens homens e mulheres de hoje? Sydney Sweeney, melhore.”

Lani Pallister, outra nadadora australiana, respondeu à campanha com um vídeo de momentos de sua carreira e a mensagem: “Não sei como Sydney acha que é o esporte, mas ISTO é o que o esporte se parece.”

A jogadora de polo aquático Tilly Kearns também publicou imagens de sua trajetória e escreveu: “Eu odeio pra caralho o novo anúncio esportivo de Sydney Sweeney.” Na legenda, acrescentou: “O que estamos fazendo? É muito pior do que eu imaginava. Aqui está conteúdo de mulher de verdade.”

A esquiadora canadense Cassidy Gray, que participou da Olimpíada de Inverno de 2026, afirmou que a discussão “é tão profunda assim”, ao citar a sexualização e as desigualdades enfrentadas por atletas. Em outro vídeo, chamou a iniciativa de “idiota” e “sem sentido”.