DECISÃO

Campeã olímpica viraliza com traje futurista, mas é proibida de usá-lo nas Olimpíadas

Keely Hodgkinson venceu prova nos 800 metros com macacão desenvolvido pela Nike

Carol Neves

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 09:17

Keely Hodgkinson Crédito: Reprodução

A britânica Keely Hodgkinson chamou a atenção ao vencer uma prova do Athlos vestida com um macacão preto que cobre quase todo o corpo. Apesar da repercussão, a campeã olímpica dos 800 metros não poderá usar o traje nas Olimpíadas: ele foi desenvolvido pela Nike, enquanto a equipe da Grã-Bretanha é patrocinada pela adidas.

Hodgkinson participou da criação da peça durante cerca de um ano, em parceria com a equipe de inovação da Nike. O uniforme tem capuz, uma abertura para o rabo de cavalo e foi concebido a partir da proposta de que cobrir mais pele poderia ajudar atletas a correr mais rápido. A corrida no Athlos, porém, não demonstra por si só um ganho de desempenho: ela venceu em 1min56s40, acima de seu recorde nacional de 1min54s33.

Corredora chamou atenção com traje futurista 1 de 6

“Uma mistura de moda, velocidade e ciência, tudo junto”, disse a atleta após a prova. Medalhista de ouro em Paris 2024, ela contou que também queria se sentir “sexy” ao correr.