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Campeã olímpica viraliza com traje futurista, mas é proibida de usá-lo nas Olimpíadas

Keely Hodgkinson venceu prova nos 800 metros com macacão desenvolvido pela Nike

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 09:17

Keely Hodgkinson
Keely Hodgkinson Crédito: Reprodução

A britânica Keely Hodgkinson chamou a atenção ao vencer uma prova do Athlos vestida com um macacão preto que cobre quase todo o corpo. Apesar da repercussão, a campeã olímpica dos 800 metros não poderá usar o traje nas Olimpíadas: ele foi desenvolvido pela Nike, enquanto a equipe da Grã-Bretanha é patrocinada pela adidas.

Hodgkinson participou da criação da peça durante cerca de um ano, em parceria com a equipe de inovação da Nike. O uniforme tem capuz, uma abertura para o rabo de cavalo e foi concebido a partir da proposta de que cobrir mais pele poderia ajudar atletas a correr mais rápido. A corrida no Athlos, porém, não demonstra por si só um ganho de desempenho: ela venceu em 1min56s40, acima de seu recorde nacional de 1min54s33.

Corredora chamou atenção com traje futurista

Keely Hodgkinson por Reprodução
Keely Hodgkinson por Reprodução
Keely Hodgkinson por Reprodução
Keely Hodgkinson por Reprodução
Keely Hodgkinson por Reprodução
Keely Hodgkinson por Reprodução
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Keely Hodgkinson por Reprodução

“Uma mistura de moda, velocidade e ciência, tudo junto”, disse a atleta após a prova. Medalhista de ouro em Paris 2024, ela contou que também queria se sentir “sexy” ao correr.

A escolha do Athlos para estrear o uniforme combinou com a proposta do evento, criado por Alexis Ohanian, marido de Serena Williams, para dar mais visibilidade às mulheres no atletismo. “Um evento exclusivamente feminino, que gira em torno do brilho e do glamour, e que coloca as mulheres em evidência, um momento marcante, acho que foi a maneira perfeita de encerrar a temporada”, afirmou Hodgkinson.

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