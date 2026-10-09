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Campeã pan-americana de canoagem havaiana morre após cair no mar

Rie Luciana Nagasako, de 48 anos, caiu de uma canoa durante uma aula na Barra da Tijuca e foi resgatada em alto-mar; atleta tentou orientar os alunos a chegar a um local seguro

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 19:22

Remadora morta no Rio conquistou dois ouros no Pan-Americano de 2025
Remadora morta no Rio conquistou dois ouros no Pan-Americano de 2025 Crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal

A remadora Rie Luciana Nagasako, de 48 anos, morreu nesta sexta-feira (9), um dia após cair no mar durante uma aula de canoagem havaiana na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. O acidente aconteceu na quinta-feira (8), na altura do Quebra-Mar.

Campeã pan-americana de Va'a, modalidade de canoagem havaiana, em 2025, Rie também conquistou a medalha de bronze na categoria sprint do Campeonato Mundial da modalidade.

Remadora morta no Rio, Rie Luciana conquistou dois ouros no Pan-Americano de 2025

Rie Luciana Nagasako conquistou duas medalhas de ouro no Pan-Americano de Canoa Havaiana (Va’a), disputado em novembro de 2025, na Ilha de Páscoa, território chileno no Oceano Pacífico por Reprodução/Arquivo Pessoal
A atleta ficou em primeiro lugar na categoria V6 Master, disputada por equipes de seis remadores com mais de 40 anos, no Pan-Americano de Va’a de 2025 por Reprodução/Arquivo Pessoal
Nagasako também conquistou o ouro na categoria V3 Open, modalidade disputada em canoas com três lugares e sem restrição de idade, durante o Pan-Americano de 2025 por Reprodução/Arquivo Pessoal
Apesar de ter começado a competir em 2022, Luciana Nagasako acumulou conquistas no esporte. Antes dos dois ouros no Pan-Americano de 2025, ela já havia conquistado uma medalha de bronze no Mundial, na modalidade sprint, além de títulos brasileiros que garantiram sua classificação para a competição continental por Arquivo pessoal
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Rie Luciana Nagasako conquistou duas medalhas de ouro no Pan-Americano de Canoa Havaiana (Va’a), disputado em novembro de 2025, na Ilha de Páscoa, território chileno no Oceano Pacífico por Reprodução/Arquivo Pessoal

A atleta era fundadora do clube Barra Va'a e do Projeto Somar. No momento do acidente, ela ministrava uma aula e tentou orientar os alunos a virar as canoas em direção a um ponto mais seguro. Durante a manobra, porém, perdeu o equilíbrio e caiu na água.

Levado pela correnteza, Rie foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros em alto-mar por volta das 7h de quinta-feira. Devido à gravidade do quadro, ela precisou ser retirada do local com o auxílio de um helicóptero e encaminhada ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul do Rio, em estado gravíssimo.

A morte foi confirmada na tarde desta sexta-feira pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro.

Tags:

Morte Campeão Olímpico

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