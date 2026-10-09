RIO DE JANEIRO

Campeã pan-americana de canoagem havaiana morre após cair no mar

Rie Luciana Nagasako, de 48 anos, caiu de uma canoa durante uma aula na Barra da Tijuca e foi resgatada em alto-mar; atleta tentou orientar os alunos a chegar a um local seguro

Mariana Rios

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 19:22

Remadora morta no Rio conquistou dois ouros no Pan-Americano de 2025 Crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal

A remadora Rie Luciana Nagasako, de 48 anos, morreu nesta sexta-feira (9), um dia após cair no mar durante uma aula de canoagem havaiana na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. O acidente aconteceu na quinta-feira (8), na altura do Quebra-Mar.

Campeã pan-americana de Va'a, modalidade de canoagem havaiana, em 2025, Rie também conquistou a medalha de bronze na categoria sprint do Campeonato Mundial da modalidade.

Remadora morta no Rio, Rie Luciana conquistou dois ouros no Pan-Americano de 2025 1 de 4

A atleta era fundadora do clube Barra Va'a e do Projeto Somar. No momento do acidente, ela ministrava uma aula e tentou orientar os alunos a virar as canoas em direção a um ponto mais seguro. Durante a manobra, porém, perdeu o equilíbrio e caiu na água.

Levado pela correnteza, Rie foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros em alto-mar por volta das 7h de quinta-feira. Devido à gravidade do quadro, ela precisou ser retirada do local com o auxílio de um helicóptero e encaminhada ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul do Rio, em estado gravíssimo.