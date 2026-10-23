Campeão brasileiro fica mais perto de virar SAF de R$ 1 bilhão e tem data para decidir o futuro

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Pedro Carreiro
Publicado em 23 de outubro de 2026 às 20:51
O Guarani avançou mais uma etapa no processo de venda da sua Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Na última quinta-feira (22), o Conselho Deliberativo do campeão brasileiro de 1978 deu parecer favorável à proposta do empresário Roberto Graziano, dono do Grupo Magnum, que quer comprar 90% das ações. Foram quatro votos contrários e uma abstenção. A oferta prevê investimentos de cerca de R$ 1,075 bilhão. O aval do Conselho, porém, não encerra a negociação.
Como o Guarani está em recuperação judicial, a proposta segue agora para a análise do administrador judicial. Depois, será levada aos associados, que terão a palavra final. O clube marcou assembleias de esclarecimento entre os dias 16 e 18 de novembro, e a votação decisiva está prevista para o dia 19.
Os sócios já deram um primeiro passo no início de outubro, quando aprovaram a criação da SAF com 235 votos a favor e 12 contra, ou 95,1% de aprovação. Aquela votação, no entanto, autorizou apenas a constituição da empresa, sem a venda das ações para Graziano. Se a nova proposta for aprovada e as demais condições forem cumpridas, a gestão do futebol passa para o empresário e o Grupo Magnum.
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A versão atual do contrato mantém os valores da proposta anterior. Do total previsto:
As mudanças no novo texto foram de ordem jurídica, com reforço nas garantias exigidas pelo Guarani. A principal é uma cláusula que proíbe a venda da empresa compradora antes que ela cumpra as obrigações de entrega do estádio, do centro de treinamento e do clube social. O contrato estabelece prazo de até 40 anos para a realização de todos os investimentos.
A relação entre Graziano e o Guarani não é nova. O empresário já é dono do Brinco de Ouro da Princesa, estádio do clube, adquirido em leilão judicial em 2015 para quitar dívidas trabalhistas. Na época, a venda garantiu ao Guarani o direito a um novo estádio, a um centro de treinamento e a um clube social, compromissos que agora aparecem também na proposta da SAF.
A expectativa da torcida é que o novo modelo ajude a reerguer o clube de Campinas. Único time de fora de uma capital ou do litoral a conquistar o Campeonato Brasileiro, o Guarani atravessa anos de crise: aprovou um plano de recuperação judicial em 2024 e foi rebaixado para a Série C do Brasileirão no mesmo ano.