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Campeão brasileiro fica mais perto de virar SAF de R$ 1 bilhão e tem data para decidir o futuro

Conselho do clube aprovou proposta do empresário Roberto Graziano por 90% das ações

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 20:51

Brinco de Ouro, palco do jogo de domingo (25) entre Guarani e Vitória
Brinco de Ouro da Princesa, estádio do Guarani Crédito: Thomaz Marostegan/Guarani FC

O Guarani avançou mais uma etapa no processo de venda da sua Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Na última quinta-feira (22), o Conselho Deliberativo do campeão brasileiro de 1978 deu parecer favorável à proposta do empresário Roberto Graziano, dono do Grupo Magnum, que quer comprar 90% das ações. Foram quatro votos contrários e uma abstenção. A oferta prevê investimentos de cerca de R$ 1,075 bilhão. O aval do Conselho, porém, não encerra a negociação.

Os próximos passos

Como o Guarani está em recuperação judicial, a proposta segue agora para a análise do administrador judicial. Depois, será levada aos associados, que terão a palavra final. O clube marcou assembleias de esclarecimento entre os dias 16 e 18 de novembro, e a votação decisiva está prevista para o dia 19.

Os sócios já deram um primeiro passo no início de outubro, quando aprovaram a criação da SAF com 235 votos a favor e 12 contra, ou 95,1% de aprovação. Aquela votação, no entanto, autorizou apenas a constituição da empresa, sem a venda das ações para Graziano. Se a nova proposta for aprovada e as demais condições forem cumpridas, a gestão do futebol passa para o empresário e o Grupo Magnum.

Palcos esquecidos da Seleção: veja como estão os estádios hoje

Arruda (Recife-PE): A Seleção jogou dez vezes na casa do Santa Cruz. Em 1993, 96.990 torcedores viram o 6x0 sobre a Bolívia, recorde de público do estádio. No ano seguinte, Ronaldo estreou pelo Brasil no 2x0 sobre a Argentina. Sem jogos oficiais desde julho de 2025, o Arruda aguarda uma reforma a ser bancada pela futura SAF do clube. por Divulgação
Serra Dourada (Goiânia-GO): É o estádio da lista mais usado pela Seleção, com 14 jogos entre 1978 e 2014, incluindo o 6x0 sobre a Bolívia em 2002 e a vitória por 2x1 sobre a Argentina em 2012. Com os clubes da capital preferindo os próprios estádios, perdeu espaço. Está fechado para reforma, com reabertura prevista para julho de 2028. por Rota Drone Filmes/YouTube
Teixeirão (São José do Rio Preto-SP): Em março de 1996, recebeu o 8x2 sobre Gana, com três gols de Marques. Também foi palco do título brasileiro do Santos em 2004. Com a crise do América-SP, sofreu anos de depredação. Voltou a sediar jogos da Copinha em 2026, mas a Federação Paulista liberou só três setores, e a capacidade caiu para 16,2 mil pessoas. por Reprodução
Pinheirão (Curitiba-PR): Foram quatro jogos da Seleção no estádio, com destaque para o 3x3 com o Uruguai pelas Eliminatórias de 2003, com dois gols de Ronaldo e um de Kaká. Planejado para mais de 100 mil pessoas, o "Maracanã de Curitiba" nunca foi concluído. Sem jogos oficiais desde 2007, é alvo de disputa judicial: o estado oferece R$ 65 milhões na desapropriação, e o dono pede mais de R$ 350 milhões.  por Reprodução/RPC
Estádio Olímpico (Porto Alegre-RS): A Seleção tem 100% de aproveitamento na antiga casa do Grêmio: venceu Bulgária (1981), Paraguai (1987), Iugoslávia (1994) e, de novo, o Paraguai (2001). Sem jogos desde 2013, quando o clube se mudou para a Arena, o estádio está tomado pelo mato, e um impasse com as empresas envolvidas na troca de imóveis impede sua demolição. por Entre Lugares/Reprodução Youtube
Estádio Morenão (Campo Grande-MS): Maior estádio de Mato Grosso do Sul, recebeu o Brasil duas vezes: no 1x1 com o Paraguai, em 1991, com gol de Neto, e no 0x0 com a Venezuela, pelas Eliminatórias, em 2009. Sem partidas oficiais há mais de quatro anos, deve passar por uma reforma de R$ 18 milhões para reabrir em 2027, com capacidade para 12 mil pessoas. por Chico Ribeiro/Subcom-MS
Estádio Caio Martins (Niterói-RJ): Recebeu a Seleção uma única vez, em 1978, na preparação para a Copa da Argentina. Na goleada por 7x0 sobre a seleção do interior fluminense, Zico marcou cinco gols. Ex-casa do Botafogo, está sem jogos oficiais desde 2004, e parte do terreno vai abrigar um parque e um reservatório contra alagamentos. por Divulgação
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Arruda (Recife-PE): A Seleção jogou dez vezes na casa do Santa Cruz. Em 1993, 96.990 torcedores viram o 6x0 sobre a Bolívia, recorde de público do estádio. No ano seguinte, Ronaldo estreou pelo Brasil no 2x0 sobre a Argentina. Sem jogos oficiais desde julho de 2025, o Arruda aguarda uma reforma a ser bancada pela futura SAF do clube. por Divulgação

Para onde vai o dinheiro

A versão atual do contrato mantém os valores da proposta anterior. Do total previsto:

  • R$ 400 milhões vão para a operação do futebol e do clube social, ao longo de 20 anos;
  • R$ 350 milhões são destinados ao pagamento das dívidas incluídas na recuperação judicial;
  • R$ 300 milhões serão usados na construção de um novo estádio;
  • R$ 25 milhões vão para a implantação de um centro de treinamento.

Mais garantias para o clube

As mudanças no novo texto foram de ordem jurídica, com reforço nas garantias exigidas pelo Guarani. A principal é uma cláusula que proíbe a venda da empresa compradora antes que ela cumpra as obrigações de entrega do estádio, do centro de treinamento e do clube social. O contrato estabelece prazo de até 40 anos para a realização de todos os investimentos.

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Um passado ligado ao Brinco de Ouro

A relação entre Graziano e o Guarani não é nova. O empresário já é dono do Brinco de Ouro da Princesa, estádio do clube, adquirido em leilão judicial em 2015 para quitar dívidas trabalhistas. Na época, a venda garantiu ao Guarani o direito a um novo estádio, a um centro de treinamento e a um clube social, compromissos que agora aparecem também na proposta da SAF.

A expectativa da torcida é que o novo modelo ajude a reerguer o clube de Campinas. Único time de fora de uma capital ou do litoral a conquistar o Campeonato Brasileiro, o Guarani atravessa anos de crise: aprovou um plano de recuperação judicial em 2024 e foi rebaixado para a Série C do Brasileirão no mesmo ano.

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