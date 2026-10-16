NOVO LAR

Campeão brasileiro que caiu para a última divisão estadual está perto de ganhar novo estádio após 14 anos de obras

Campeão da Série C em 2016, Boa Esporte voltou a Ituiutaba após anos de queda e aguarda a conclusão do Estádio Municipal Júlia do Prado

Pedro Carreiro

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 18:25

Estádio Municipal Júlia do Prado, em Ituiutaba, está em reta final de construção Crédito: Natan Moraes/Boa Esporte

O Boa Esporte está cada vez mais perto de ter uma casa nova em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. Após mais de uma década de obras, marcadas por sucessivas paralisações, o Estádio Municipal Júlia do Prado entrou na fase final de construção e deve se tornar o palco dos jogos do clube campeão da Série C do Brasileiro em 2016. O estádio pertence à Prefeitura de Ituiutaba e terá capacidade para 17.472 torcedores nas arquibancadas.

Veja como está o Estádio Municipal Júlia do Prado, em Ituiutaba 1 de 5

Obra marcada por interrupções

A história do estádio se cruza com a do próprio clube. Em 2011, o Ituiutaba Esporte Clube fechou um acordo com a Prefeitura de Varginha, se mudou para o Sul de Minas e passou a se chamar Boa Esporte. Pouco depois, Ituiutaba começou a construir o Estádio Municipal, na região do bairro Alvorada.

O andamento, no entanto, foi tudo menos contínuo. A partir de 2015, a falta de repasses do Governo Federal travou os trabalhos em diversos momentos. Em 2020, a pandemia de Covid-19 paralisou novamente o canteiro, e a obra só foi retomada pela prefeitura após uma nova licitação.

Da Série B à última divisão

Em Varginha, o Boa viveu seus melhores anos. Além do título da Série C em 2016, o clube acumulou participações frequentes na Série B. A queda, porém, foi brusca: o time despencou no cenário nacional e acabou rebaixado até a última divisão do futebol mineiro.

Em 2024, o Boa anunciou o retorno a Ituiutaba, cidade onde o projeto começou. Já no ano passado, conquistou o acesso ao Módulo 2 do Campeonato Mineiro, divisão que disputará em 2027. A expectativa do clube é estrear o novo estádio já no próximo ano, como forma de impulsionar a reconstrução no futebol estadual.

Enquanto isso, o Boa manda seus jogos no estádio Coleto de Paula, que pertence à Ituiutabana. A antiga casa do clube na cidade, o estádio da Fazendinha, foi demolida no fim de 2025 para dar lugar a um empreendimento de varejo.

Como será o estádio

O projeto do Estádio Municipal Júlia do Prado é dividido em quatro blocos: Oeste, Sul e Leste, que concentram as arquibancadas descobertas, e um bloco exclusivo para os vestiários. O térreo dos blocos também terá áreas para público em pé, dentro dos limites de segurança e ocupação.

O bloco Oeste será o mais completo, com três pavimentos: o térreo, um andar com 24 camarotes e um piso superior destinado à imprensa, com salas para equipes de rádio, televisão e demais profissionais de comunicação. Os blocos Sul e Leste terão apenas o térreo.