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Campeão brasileiro que caiu para a última divisão estadual está perto de ganhar novo estádio após 14 anos de obras

Campeão da Série C em 2016, Boa Esporte voltou a Ituiutaba após anos de queda e aguarda a conclusão do Estádio Municipal Júlia do Prado

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 18:25

Estádio Municipal Júlia do Prado, em Ituiutaba, está em reta final de construção
Estádio Municipal Júlia do Prado, em Ituiutaba, está em reta final de construção Crédito: Natan Moraes/Boa Esporte

O Boa Esporte está cada vez mais perto de ter uma casa nova em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. Após mais de uma década de obras, marcadas por sucessivas paralisações, o Estádio Municipal Júlia do Prado entrou na fase final de construção e deve se tornar o palco dos jogos do clube campeão da Série C do Brasileiro em 2016. O estádio pertence à Prefeitura de Ituiutaba e terá capacidade para 17.472 torcedores nas arquibancadas.

Veja como está o Estádio Municipal Júlia do Prado, em Ituiutaba

Estádio Municipal Júlia do Prado, em Ituiutaba, está em reta final de construção por Prefeitura de Ituiutaba
Estádio Municipal Júlia do Prado, em Ituiutaba, está em reta final de construção por Natan Moraes/Boa Esporte
Estádio Municipal Júlia do Prado, em Ituiutaba, está em reta final de construção por Secretaria de Obras/Ituiutaba
Estádio Municipal Júlia do Prado, em Ituiutaba, está em reta final de construção por Natan Moraes/Boa Esporte
Estádio Municipal Júlia do Prado, em Ituiutaba, está em reta final de construção por Secretaria de Obras/Ituiutaba
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Estádio Municipal Júlia do Prado, em Ituiutaba, está em reta final de construção por Prefeitura de Ituiutaba

Obra marcada por interrupções

A história do estádio se cruza com a do próprio clube. Em 2011, o Ituiutaba Esporte Clube fechou um acordo com a Prefeitura de Varginha, se mudou para o Sul de Minas e passou a se chamar Boa Esporte. Pouco depois, Ituiutaba começou a construir o Estádio Municipal, na região do bairro Alvorada.

O andamento, no entanto, foi tudo menos contínuo. A partir de 2015, a falta de repasses do Governo Federal travou os trabalhos em diversos momentos. Em 2020, a pandemia de Covid-19 paralisou novamente o canteiro, e a obra só foi retomada pela prefeitura após uma nova licitação.

Da Série B à última divisão

Em Varginha, o Boa viveu seus melhores anos. Além do título da Série C em 2016, o clube acumulou participações frequentes na Série B. A queda, porém, foi brusca: o time despencou no cenário nacional e acabou rebaixado até a última divisão do futebol mineiro.

Em 2024, o Boa anunciou o retorno a Ituiutaba, cidade onde o projeto começou. Já no ano passado, conquistou o acesso ao Módulo 2 do Campeonato Mineiro, divisão que disputará em 2027. A expectativa do clube é estrear o novo estádio já no próximo ano, como forma de impulsionar a reconstrução no futebol estadual.

Enquanto isso, o Boa manda seus jogos no estádio Coleto de Paula, que pertence à Ituiutabana. A antiga casa do clube na cidade, o estádio da Fazendinha, foi demolida no fim de 2025 para dar lugar a um empreendimento de varejo.

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Como será o estádio

O projeto do Estádio Municipal Júlia do Prado é dividido em quatro blocos: Oeste, Sul e Leste, que concentram as arquibancadas descobertas, e um bloco exclusivo para os vestiários. O térreo dos blocos também terá áreas para público em pé, dentro dos limites de segurança e ocupação.

O bloco Oeste será o mais completo, com três pavimentos: o térreo, um andar com 24 camarotes e um piso superior destinado à imprensa, com salas para equipes de rádio, televisão e demais profissionais de comunicação. Os blocos Sul e Leste terão apenas o térreo.

Todos os setores de arquibancada contarão com banheiros acessíveis, ambulatório e pontos de venda de alimentos e bebidas. O bloco de vestiários terá espaços independentes para as duas equipes, além de instalações para a arbitragem e demais profissionais envolvidos nas partidas. O complexo também terá estacionamento externo.

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