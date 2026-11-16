Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Campeão do Mundo pela Seleção Brasileira morre aos 94 anos

Dino Sani foi campeão em 1958, no primeiro título da Canarinho

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 08:57

Dino Sani
Dino Sani Crédito: Divulgação

O futebol brasileiro está de luto. Morreu na noite deste domingo, dia 15, Dino Sani, que foi campeão mundial em 1958 com a seleção brasileira, na Copa do Mundo da Suécia. Ele tinha 94 anos. A causa da morte não foi revelada.

Dino Sani era o mais velho dentre os campeões de 1958 vivos até hoje. Agora, permanecem vivos apenas Pepe, Mazzola e Moacir. Dino nasceu em São Paulo, era volante e meia, conhecido pela visão de jogo, técnica e passes longos.

Ele iniciou o Mundial como titular e chegou a disputar os dois primeiros jogos da competição, na vitória de 3 a 0 sobre a Áustria e no empate diante da Inglaterra por 0 a 0. Na sequência, porém, ele acabou perdendo a posição para Zito, então volante do Santos.

10 promessas para a Seleção Brasileira

Estevão (19 anos, Chelsea) por Reprodução/Redes Sociais
Wesley (22 anos, Roma) por Reprodução
Andrey Santos (22 anos, Manchester United) por Divulgação/Manchester United
João Pedro (24 anos, Chelsea) por Reprodução/Redes Sociais
João Gomes (25 anos, Aston Villa) por Divulgação/Aston Villa
Kaio Jorge (24 anos, Cruzeiro) por Divulgação
Vitor Roque (21 anos, Palmeiras) por Reprodução/Instagram
Igor Jesus (25 anos, Nottingham Forest) por Divulgação
Kaiki Bruno (23 anos, Como) por Divulgação
Vitor Reis (20 anos, Manchester City) por Divulgação
1 de 10
Estevão (19 anos, Chelsea) por Reprodução/Redes Sociais

Ele foi revelado pelo Palmeiras e somou passagens por XV de Jaú, São Paulo, Boca Juniors, Milan e Corinthians, onde encerrou a carreira como jogador em 1968. Como treinador, lançou jogadores como Paulo Roberto Falcão, Dunga, Paulo César Carpegiani, entre outros. Seu último time como técnico foi o Grêmio em 1992.

A notícia da morte foi divulgada pela CBF. Confira abaixo:

A CBF lamenta profundamente o falecimento de Dino Sani, integrante da equipe campeã mundial em 1958, que conquistou a primeira estrela para o Brasil.

Dino Sani deixa um legado de conquistas e uma história que será sempre lembrada pelo futebol brasileiro.

Nossa solidariedade aos familiares, amigos e admiradores. Descanse em paz, campeão

Mais recentes

Imagem - Vini Jr. admite que treinou pouco após a Copa: 'Tenho 26 anos, queria curtir a vida'

Vini Jr. admite que treinou pouco após a Copa: 'Tenho 26 anos, queria curtir a vida'
Imagem - Goleiro de gigante da Série A relembra trauma de infância: 'Tinha 7 anos, assaltaram minha casa e assassinaram meu pais'

Goleiro de gigante da Série A relembra trauma de infância: 'Tinha 7 anos, assaltaram minha casa e assassinaram meu pais'
Imagem - Playoffs da Série B têm data definida; veja quando serão os jogos

Playoffs da Série B têm data definida; veja quando serão os jogos