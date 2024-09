ÍDOLO

Campeão mundial, Griezmann anuncia aposentadoria da seleção francesa

Campeão mundial pela França em 2018, Antoine Griezmann anunciou nesta segunda-feira que se aposentou da seleção, aos 33 anos. A decisão do atacante do Atlético de Madrid surpreendeu pela idade e também porque ele havia afirmado, há poucas semanas, que já estava pensando na Copa do Mundo de 2026.

Em 10 anos na seleção, o atacante se sagrou campeão mundial na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, levantou o troféu da Liga das Nações em 2021, e somou dois vice-campeonatos de peso, da Copa de 2022 e da Eurocopa de 2016. As boas performances na seleção rendeu ao jogador também seguidos prêmios individuais da Uefa e da Fifa.

Após uma exibição decepcionante na Eurocopa, na qual a França perdeu nas semifinais, Griezmann perdeu um pouco de sua influência no time do técnico Didier Deschamps. Sua última partida pela equipe francesa aconteceu neste mês, na vitória por 2 a 0 sobre a Bélgica, na Liga das Nações - ele começou no banco de reservas e entrou no decorrer da partida.