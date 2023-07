Campeão olímpico, Thiago Braz é suspenso após positivo em antidoping

O atletismo brasileiro foi surpreendido nesta sexta-feira (28) com a suspensão provisória de Thiago Braz por doping. O campeão olímpico no salto com vara nos Jogos do Rio em 2016, e grande esperança de nova medalha em Paris-2024, testou positivo para a substância ostarina, a mesma que tirou Tandara da Olimpíada do Japão e antecipou sua aposentadoria após quatro anos de suspensão - ainda cumpre a pena.



O brasileiro teria ingerido a substância que é considerada proibida pela WADA, a Agência Mundial de Antidoping, por ser um modulador hormonal que influencia no aumento muscular, dando mais força e melhorando a performance de atletas.