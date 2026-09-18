DESABAFO

Campeão pelo Palmeiras revela batalha contra alcoolismo: 'Bebia para ficar bêbado e dormir'

Campeão da Copa do Brasil e do Brasileirão com o Verdão, atacante de 37 anos contou como o consumo de álcool se tornou uma forma de escapar do sofrimento

Pedro Carreiro

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 18:42

Cristaldo com a camisa do Palmeiras Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Aos 37 anos e atualmente sem clube, Jonatan “Churry” Cristaldo, ex-Palmeiras, contou, em entrevista ao canal argentino TyC Sports, que enfrentou problemas com o consumo de álcool e chegou a ter pensamentos suicidas durante a fase mais delicada de sua trajetória.

O argentino explicou que o álcool acabou se tornando uma forma de lidar com o sofrimento emocional. Segundo o atacante, ele passou a beber com o objetivo de ficar bêbado e dormir, usando a bebida como uma maneira de escapar dos problemas.

“Não bebo mais. Eu não gostava (de beber). Até meus 18 anos, não tinha provado. Eu bebia para ficar bêbado e dormir. Este era meu escape”, relatou Cristaldo à TyC Sports.

Mansão de Leila Pereira, presidente do Palmeiras 1 de 9

O ex-jogador também contou que viveu um momento extremo durante esse período. Sem revelar quando o episódio aconteceu, Cristaldo lembrou que estava dentro de sua caminhonete quando passou a considerar tirar a própria vida.

“Minha terapeuta salvou minha vida. Quando tive pensamentos suicidas, eu estava na minha caminhonete e não encontrava saída. Sentia que a única coisa que queria era me apagar. Não aguentava mais a dor e o sofrimento. E aí toca meu telefone e era ela. Atendi chorando e disse o que ia fazer”, afirmou o atacante.

A ajuda profissional teve papel decisivo naquele momento, segundo o próprio Cristaldo. O jogador também relacionou a fase de dificuldades emocionais à maneira como enxergava sua carreira e aos objetivos que tinha quando começou no futebol.

Cristaldo explicou que nunca teve como principal sonho se tornar jogador profissional. Seu objetivo, segundo o relato, era conseguir proporcionar melhores condições de vida para a família. Depois de alcançar estabilidade na profissão, porém, afirmou ter perdido o controle.

Passagem marcante pelo Palmeiras

A carreira de Cristaldo teve início no Vélez Sarsfield, da Argentina. Ao longo dos anos, o atacante também defendeu clubes como Metalist, da Ucrânia, Bologna, da Itália, Cruz Azul e Monterrey, do México, além de Racing e Newell's, na Argentina, Independiente Petrolero e Oriente Petrolero, na Bolívia, São Bernardo e Rio Branco-PR, no Brasil.

Foi no Palmeiras, entretanto, que o argentino viveu um dos períodos mais importantes de sua trajetória. Entre 2014 e 2016, Cristaldo disputou 76 partidas e marcou 20 gols pelo clube paulista.