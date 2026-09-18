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Campeão pelo Palmeiras revela batalha contra alcoolismo: 'Bebia para ficar bêbado e dormir'

Campeão da Copa do Brasil e do Brasileirão com o Verdão, atacante de 37 anos contou como o consumo de álcool se tornou uma forma de escapar do sofrimento

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 18:42

Cristaldo com a camisa do Palmeiras
Cristaldo com a camisa do Palmeiras Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Aos 37 anos e atualmente sem clube, Jonatan “Churry” Cristaldo, ex-Palmeiras, contou, em entrevista ao canal argentino TyC Sports, que enfrentou problemas com o consumo de álcool e chegou a ter pensamentos suicidas durante a fase mais delicada de sua trajetória.

O argentino explicou que o álcool acabou se tornando uma forma de lidar com o sofrimento emocional. Segundo o atacante, ele passou a beber com o objetivo de ficar bêbado e dormir, usando a bebida como uma maneira de escapar dos problemas.

“Não bebo mais. Eu não gostava (de beber). Até meus 18 anos, não tinha provado. Eu bebia para ficar bêbado e dormir. Este era meu escape”, relatou Cristaldo à TyC Sports.

Mansão de Leila Pereira, presidente do Palmeiras

Mansão de Leila Pereira, presidente do Palmeiras por Reprodução
Mansão de Leila Pereira, presidente do Palmeiras por Reprodução
Mansão de Leila Pereira, presidente do Palmeiras por Reprodução
Mansão de Leila Pereira, presidente do Palmeiras por Reprodução
Mansão de Leila Pereira, presidente do Palmeiras por Reprodução
Mansão de Leila Pereira, presidente do Palmeiras por Reprodução
Mansão de Leila Pereira, presidente do Palmeiras por Reprodução
Mansão de Leila Pereira, presidente do Palmeiras por Reprodução
Mansão de Leila Pereira, presidente do Palmeiras por Reprodução
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Mansão de Leila Pereira, presidente do Palmeiras por Reprodução

O ex-jogador também contou que viveu um momento extremo durante esse período. Sem revelar quando o episódio aconteceu, Cristaldo lembrou que estava dentro de sua caminhonete quando passou a considerar tirar a própria vida.

“Minha terapeuta salvou minha vida. Quando tive pensamentos suicidas, eu estava na minha caminhonete e não encontrava saída. Sentia que a única coisa que queria era me apagar. Não aguentava mais a dor e o sofrimento. E aí toca meu telefone e era ela. Atendi chorando e disse o que ia fazer”, afirmou o atacante.

A ajuda profissional teve papel decisivo naquele momento, segundo o próprio Cristaldo. O jogador também relacionou a fase de dificuldades emocionais à maneira como enxergava sua carreira e aos objetivos que tinha quando começou no futebol.

Cristaldo explicou que nunca teve como principal sonho se tornar jogador profissional. Seu objetivo, segundo o relato, era conseguir proporcionar melhores condições de vida para a família. Depois de alcançar estabilidade na profissão, porém, afirmou ter perdido o controle.

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Passagem marcante pelo Palmeiras

A carreira de Cristaldo teve início no Vélez Sarsfield, da Argentina. Ao longo dos anos, o atacante também defendeu clubes como Metalist, da Ucrânia, Bologna, da Itália, Cruz Azul e Monterrey, do México, além de Racing e Newell's, na Argentina, Independiente Petrolero e Oriente Petrolero, na Bolívia, São Bernardo e Rio Branco-PR, no Brasil.

Foi no Palmeiras, entretanto, que o argentino viveu um dos períodos mais importantes de sua trajetória. Entre 2014 e 2016, Cristaldo disputou 76 partidas e marcou 20 gols pelo clube paulista.

Durante sua passagem pelo Verdão, o atacante fez parte dos elencos campeões da Copa do Brasil de 2015 e do Campeonato Brasileiro de 2016, conquistas que marcaram uma fase vitoriosa do clube.

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