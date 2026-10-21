BAIANÃO

Campeonato Baiano 2027: confira calendário, formato e novidade no VAR

Competição começa em 9 de janeiro, mantém o modelo de 2026 e pode ter árbitro de vídeo em todas as partidas

Pedro Carreiro

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 17:46

Troféu do Campeonato Baiano Crédito: Felipe Oliveira / EC Bahia

O Campeonato Baiano de 2027 já tem formato, datas e regras definidos. Os detalhes foram aprovados nesta quarta-feira (21), durante o Conselho Técnico realizado pela Federação Bahiana de Futebol (FBF) com os clubes participantes, em Salvador.

Clubes baianos esquecidos 1 de 21

Mesmo formato de 2026

O Baianão 2027 vai repetir o modelo adotado na última edição. Com 11 datas reservadas no calendário nacional, o estadual começa em 9 de janeiro, um sábado, e terá a final no dia 7 de março.

Na primeira fase, os dez clubes se enfrentam em turno único, no sistema de pontos corridos, totalizando nove rodadas. Os quatro melhores avançam às semifinais, disputadas em jogo único: o 1º colocado enfrenta o 4º, e o 2º encara o 3º, com mando de campo para as equipes de melhor campanha.

Os vencedores decidem o título também em partida única, na casa de quem tiver a melhor campanha somando as duas primeiras fases. Se houver empate nas semifinais ou na final, a vaga e o título serão definidos nos pênaltis.

Os participantes

Disputam a elite estadual em 2027: Bahia, Vitória, Jequié, Jacuipense, Galícia, Barcelona de Ilhéus, Porto, Juazeirense, Fluminense de Feira e SSA FC. Os dois últimos chegam da Série B. O SSA FC fará sua estreia na primeira divisão: o clube garantiu o acesso inédito ao vencer o Barreiras por 3x1, em Feira de Santana, fechando o agregado em 4x3. Fundado em abril de 2021, o time da capital chega ao topo do futebol baiano com apenas cinco anos de existência.

O Bahia entra como atual campeão. Na final de 2026, o Tricolor virou sobre o Vitória por 2 a 1 na Arena Fonte Nova, com dois gols de Jean Lucas, e chegou ao bicampeonato consecutivo. A equipe levantou a taça de forma invicta, algo que não acontecia desde 1982, e chegou ao 52º título estadual.

Rebaixamento

Os dois últimos colocados da primeira fase (9º e 10º) serão rebaixados para a Série B do Baianão 2028.

Vagas em competições nacionais e regionais

Copa do Brasil: campeão, vice e terceiro colocado garantem vaga. A quarta vaga da Bahia vai para o campeão da Copa Governador do Estado 2027. Caso o torneio não seja realizado, ela passa para o 4º colocado do Baianão.

Série D do Brasileiro: as três vagas ficam com os clubes mais bem colocados que não disputem as Séries A, B ou C.

Copa do Nordeste: campeão e vice se classificam. A terceira vaga será do clube baiano mais bem posicionado no Ranking Nacional de Clubes 2026 da CBF. Equipes que disputarem Libertadores ou Sul-Americana não podem jogar o Nordestão.

VAR em todos os jogos?

Uma das principais novidades depende ainda de uma análise técnica. Em votação, os clubes aprovaram o uso do VAR em todas as partidas do Baianão 2027. Depois que os mandos de campo forem definidos, a empresa responsável pela operação fará vistorias em todos os estádios para verificar se há condições de instalar os equipamentos.

Se um ou mais estádios não estiverem aptos, a FBF manterá o modelo de 2026, com o árbitro de vídeo apenas nas semifinais, na final e nos clássicos Ba-Vi.

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