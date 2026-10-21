Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Campeonato Baiano 2027: confira calendário, formato e novidade no VAR

Competição começa em 9 de janeiro, mantém o modelo de 2026 e pode ter árbitro de vídeo em todas as partidas

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 17:46

Troféu do Campeonato Baiano
Troféu do Campeonato Baiano Crédito: Felipe Oliveira / EC Bahia

O Campeonato Baiano de 2027 já tem formato, datas e regras definidos. Os detalhes foram aprovados nesta quarta-feira (21), durante o Conselho Técnico realizado pela Federação Bahiana de Futebol (FBF) com os clubes participantes, em Salvador.

Clubes baianos esquecidos

Vitória da Conquista Primeiro Passos por Divulgação
Botafogo por Divulgação
Atlântico por Divulgação
Doce Mel por Divulgação
Poções por Divulgação
Ypiranga por Divulgação
Catuense por Divulgação
Leônico por Divulgação
Colo-Colo por Divulgação
Camaçari FC por Divulgação
Serrano por Divulgação
Feirense por Divulgação
Juazeiro por Divulgação
Ipitanga por Divulgação
Palmeiras do Nordeste por Divulgação
Camaçariense por Divulgação
Madre de Deus por Divulgação
Grapiuna por Divulgação
Cruzeiro de Cruz das Almas por Divulgação
Cajazeiras por Divulgação
Conquista FC por Divulgação
1 de 21
Vitória da Conquista Primeiro Passos por Divulgação

Mesmo formato de 2026

O Baianão 2027 vai repetir o modelo adotado na última edição. Com 11 datas reservadas no calendário nacional, o estadual começa em 9 de janeiro, um sábado, e terá a final no dia 7 de março.

Na primeira fase, os dez clubes se enfrentam em turno único, no sistema de pontos corridos, totalizando nove rodadas. Os quatro melhores avançam às semifinais, disputadas em jogo único: o 1º colocado enfrenta o 4º, e o 2º encara o 3º, com mando de campo para as equipes de melhor campanha.

Os vencedores decidem o título também em partida única, na casa de quem tiver a melhor campanha somando as duas primeiras fases. Se houver empate nas semifinais ou na final, a vaga e o título serão definidos nos pênaltis.

Os participantes

Disputam a elite estadual em 2027: Bahia, Vitória, Jequié, Jacuipense, Galícia, Barcelona de Ilhéus, Porto, Juazeirense, Fluminense de Feira e SSA FC. Os dois últimos chegam da Série B. O SSA FC fará sua estreia na primeira divisão: o clube garantiu o acesso inédito ao vencer o Barreiras por 3x1, em Feira de Santana, fechando o agregado em 4x3. Fundado em abril de 2021, o time da capital chega ao topo do futebol baiano com apenas cinco anos de existência.

O Bahia entra como atual campeão. Na final de 2026, o Tricolor virou sobre o Vitória por 2 a 1 na Arena Fonte Nova, com dois gols de Jean Lucas, e chegou ao bicampeonato consecutivo. A equipe levantou a taça de forma invicta, algo que não acontecia desde 1982, e chegou ao 52º título estadual.

Leia mais

Imagem - ‘Poderíamos ter mais opções’: Ceni questiona planejamento do Bahia para lateral-direita

‘Poderíamos ter mais opções’: Ceni questiona planejamento do Bahia para lateral-direita

Imagem - Gigante da Série A recebe ultimato por dívida com o Bahia e pode ficar proibido de contratar

Gigante da Série A recebe ultimato por dívida com o Bahia e pode ficar proibido de contratar

Imagem - De volta à sua pior posição no Brasileirão, Bahia vê chance de classificação para a Libertadores cair para 30,6%

De volta à sua pior posição no Brasileirão, Bahia vê chance de classificação para a Libertadores cair para 30,6%

Rebaixamento

Os dois últimos colocados da primeira fase (9º e 10º) serão rebaixados para a Série B do Baianão 2028.

Vagas em competições nacionais e regionais

Copa do Brasil: campeão, vice e terceiro colocado garantem vaga. A quarta vaga da Bahia vai para o campeão da Copa Governador do Estado 2027. Caso o torneio não seja realizado, ela passa para o 4º colocado do Baianão.

Série D do Brasileiro: as três vagas ficam com os clubes mais bem colocados que não disputem as Séries A, B ou C.

Copa do Nordeste: campeão e vice se classificam. A terceira vaga será do clube baiano mais bem posicionado no Ranking Nacional de Clubes 2026 da CBF. Equipes que disputarem Libertadores ou Sul-Americana não podem jogar o Nordestão.

Leia mais

Imagem - Sem Renê, Vitória terá desafio no ataque contra o Athletico-PR; veja as opções de Jair Ventura

Sem Renê, Vitória terá desafio no ataque contra o Athletico-PR; veja as opções de Jair Ventura

Imagem - Time da Série D cobra dívida do Vitória e pede que artilheiro Renê seja impedido de jogar

Time da Série D cobra dívida do Vitória e pede que artilheiro Renê seja impedido de jogar

Imagem - Mesmo sem vencer fora de casa, Vitória chega a 95,4% de chance de permanência na Série A

Mesmo sem vencer fora de casa, Vitória chega a 95,4% de chance de permanência na Série A

VAR em todos os jogos?

Uma das principais novidades depende ainda de uma análise técnica. Em votação, os clubes aprovaram o uso do VAR em todas as partidas do Baianão 2027. Depois que os mandos de campo forem definidos, a empresa responsável pela operação fará vistorias em todos os estádios para verificar se há condições de instalar os equipamentos.

Se um ou mais estádios não estiverem aptos, a FBF manterá o modelo de 2026, com o árbitro de vídeo apenas nas semifinais, na final e nos clássicos Ba-Vi.

Transmissão

Assim como nas últimas edições, a TVE vai exibir ao vivo todos os jogos do estadual na TV aberta, para toda a Bahia, e também em seu canal no YouTube.

Tags:

Bahia Vitória Porto Jequié Galícia Baianão Campeonato Baiano Juazeirense Barcelona de Ilhéus Fluminense de Feira

Mais recentes

Imagem - Sem Renê, Vitória terá desafio no ataque contra o Athletico-PR; veja as opções de Jair Ventura

Sem Renê, Vitória terá desafio no ataque contra o Athletico-PR; veja as opções de Jair Ventura
Imagem - ‘Poderíamos ter mais opções’: Ceni questiona planejamento do Bahia para lateral-direita

‘Poderíamos ter mais opções’: Ceni questiona planejamento do Bahia para lateral-direita
Imagem - Time da Série D cobra dívida do Vitória e pede que artilheiro Renê seja impedido de jogar

Time da Série D cobra dívida do Vitória e pede que artilheiro Renê seja impedido de jogar