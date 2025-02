ESTADUAL

Campeonato Baiano pode ter Ba-Vi na semifinal; veja os cenários

Última rodada do Baianão será disputada neste sábado (22)

Gabriel Rodrigues

Publicado em 21 de fevereiro de 2025 às 16:12

Cenário é difícil, mas Bahia e Vitória podem se encontrar na semifinal do estadual Crédito: Victor Ferreira I EC Vitória

O Campeonato Baiano vive a sua reta final. Neste sábado (22), oito dos dez clubes participantes entram em campo pela última rodada. Três deles já estão garantidos na semifinal, enquanto outros dois estão rebaixados à Série B. Outras duas equipes ainda sonham com uma vaga no mata-mata. >

Atualmente, o G4 do Baianão é formado por: Vitória, Jacuipense, Bahia e Atlético de Alagoinhas. O Carcará é o 4º colocado, com 13 pontos, três a mais do que a Juazeirense, que aparece em 5º. Para desbancar o Atlético e entrar na zona de classificação, o Cancão terá que vencer o Bahia, na Fonte Nova, e torcer por uma derrota do adversário para o Vitória, no Carneirão. Assim, empataria em pontos, mas levaria vantagem no número de triunfos. >

Além da definição da última vaga, a briga por posições coloca em jogo os confrontos e vantagens na semifinal. O Vitória, por exemplo, precisa vencer o Atlético fora de casa para garantir a vantagem de decidir no Barradão na próxima fase, sem depender de outros resultados. O Leão tem 18 pontos e não poderia mais ser alcançado pelos adversários. >

Já o Bahia, tenta ultrapassar o Jacuipense para também ter a vantagem de jogar em casa no segundo jogo do mata-mata. Na configuração da classificação atual, o Esquadrão enfrentaria o próprio Jacupa na semifinal, mas com o jogo de ida na Fonte Nova e o duelo de volta na casa do Leão do Sisal, que vem mandando os seus jogos no Joia da Princesa, em Feira de Santana. Na última rodada, o time grená enfrenta o Jequié, no estádio Waldomiro Borges. >

O Bahia pode até terminar a primeira fase na liderança do Campeonato Baiano, mas precisa de uma combinação de resultados. Teria que vencer a Juazeirense e torcer por derrota do Vitória para o Atlético e para que o Jacuipense não vença a sua partida. Ainda assim, precisaria tirar a diferença para o rubro-negro no saldo de gols. >

Em um cenário pouco provável, existe ainda a possibilidade de Ba-Vi já na semifinal. Para que isso ocorra, o Jacuipense precisa terminar a primeira fase como líder do Baianão e a dupla Ba-Vi na segunda e terceira posições. >

REBAIXAMENTO >

O rebaixamento do Campeonato Baiano já está definido. Colo-Colo e Jacobina, cada um com três pontos, não têm mais chances de permanência. Os dois times se enfrentariam neste sábado, no estádio Joia da Princesa, mas o jogo foi cancelado pela Federação Bahiana de Futebol. De acordo com a entidade, a decisão foi tomada após pedidos dos clubes, que manifestaram o interesse para não ter os custos do duelo. >

Outras três equipes (Jequié, Barcelona e Porto) não correm mais risco de rebaixamento e não têm mais chances de classificação e vão entrar em campo apenas para cumprir tabela. >

VEJA OS CONFRONTOS DA 9ª RODADA DO BAIANÃO >

Atlético x Vitória - Carneirão >

Bahia x Juazeirense - Fonte Nova>

Porto x Barcelona - Agnaldo Bento>

Jequié x Jacuipense - Waldomiro Borges>

Colo-Colo x Jacobina - JOGO CANCELADO >