Campeonato Boliviano é anulado por suspeita de manipulação

O time The Strongest era o líder do Campeonato Boliviano. Crédito: The Strongest/Divulgação

O Campeonato Boliviano e a Copa da Bolívia foram anulados em suas edições 2023. A decisão foi tomada nesta terça-feira (5) pelo Conselho da Divisão Profissional nacional, por suspeita de manipulação de resultados. Agora, a Federação de Futebol do país vai consultar a Conmebol para realizar um torneio 'relâmpago', que termine em dezembro.



Presidente da Federação Boliviana de Futebol, Fernando Costa disse que 14 dos 17 clubes da liga votaram a favor da anulação. Um time se absteve e dois foram contra. Segundo o jornal La Razón, os clubes que se opuseram ao cancelamento do campeonato foram The Strongest e Nacional Potosí. As equipes ocupavam a 1ª e a 2ª posições, respectivamente.

"Se encontraram sérios indícios de que houve vício. Isso tem a condição de levar para consulta na Conmebol. Foram expostas todas as consequências, se debateu em todas as instâncias, se levou ao conhecimentos dos tribunais esportivos e do Ministério Público da Bolívia", afirmou Fernando Costa.

Fernando Costa, presidente da federação boliviana de futebol . Crédito: FBF/Divulgação

O presidente da FBF denunciou a existência dessa suposta rede de corrupção, envolvendo jogadores, árbitros e dirigentes, na semana passada. Os clubes da Bolívia exigiram, de forma unânime, a destituição dos membros da Comissão de Arbitragem do Campeonato Boliviano. Alejandro Mancilla, Wilson Estrada e Juan Carlos Cardozo são acusados de serem cúmplices do escândalo de manipulação.

Presidente do clube Vaca Díez, Marcos Rodriguez solicitou licença do cargo. Ele estaria supostamente envolvido no esquema. Um áudio vazado mostraria o dirigente negociando manipulação de resultado da partida entre o seu time e o Nacional Potosí.

O plano agora é criar um "torneio extraordinário", com término previsto para dezembro. O campeonato ajudaria na definição de rebaixamentos e promoção dos times, além da destinação das vagas para as competições internacionais.