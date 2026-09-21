ESCÂNDALO

Capitão é desconvocado de seleção após admitir uso de certificado falso de vacina contra covid: 'Medo'

Granit Xhaka pediu desculpas, alegou que temia a vacina na época e será investigado pelo Ministério Público da Suíça

Carol Neves

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 12:18

Granit Xhaka Crédito: Reprodução

O capitão da seleção suíça, Granit Xhaka, ficará fora dos próximos jogos do país após admitir que obteve um certificado falso de vacinação contra a covid-19. O meio-campista de 33 anos, atualmente no Sunderland, pediu desculpas e afirmou que colaborará com a investigação aberta pelas autoridades suíças.

Em publicação nas redes sociais, Xhaka atribuiu a decisão tomada durante a pandemia ao medo e à desconfiança que sentia em relação à vacina.

“Naquele momento, eu estava muito abalado e tinha sérias ressalvas sobre a vacinação contra a covid-19. Eu sentia uma profunda desconfiança da vacina e fui tomado por medo e incerteza”, declarou.

Seleção da FIFA da Copa do Mundo 2026 1 de 11

O jogador reconheceu que procurou o documento irregular em vez de buscar informações para esclarecer suas dúvidas.

“Nesse estado de turbulência emocional, eu obtive um certificado de vacinação em vez de buscar respostas para as minhas dúvidas pelos meios adequados”, afirmou.

Xhaka classificou a conduta como um erro e disse estar disposto a responder pelo caso. “Hoje, eu vejo claramente que esse não foi o caminho certo. Foi um erro. Eu sinto muito”, escreveu. “Eu assumo total responsabilidade por essa decisão, estou pronto para tratar do assunto por completo e vou cooperar totalmente com as autoridades competentes.”

Atleta deixa lista de convocação

Após ser comunicada pelo atleta, a Federação Suíça de Futebol decidiu, em comum acordo com ele, retirá-lo da concentração para os próximos compromissos da seleção. A entidade informou que voltará a discutir a situação do capitão depois da atual Data Fifa.

“Granit Xhaka nos informou sobre a situação ontem à noite e nos disse que iria se manifestar publicamente e assumir a responsabilidade”, declarou o presidente da federação, Peter Knäbel.

O Ministério Público de Lucerna abriu um procedimento para apurar o caso. Segundo o jornal suíço Blick, o jogador deverá ser ouvido no início de outubro. A suspeita é de que o certificado tenha sido obtido em 2022, quando Xhaka ainda defendia o Arsenal.

Em setembro de 2021, o meio-campista já havia testado positivo para covid-19 após revelar que não tinha se vacinado. Na ocasião, ele ficou fora de compromissos da seleção suíça.