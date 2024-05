Carlos Alcaraz elimina norte-americano e vai às oitavas em Roland Garros

Carlos Alcaraz suou um pouquinho para chegar às oitavas de final de Roland Garros. Nesta sexta-feira, o tenista espanhol eliminou o norte-americano Sebastian Korda (28º do mundo) por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 7/6 (7-5) e 6/3 em 2h39 de jogo.

Nos dois primeiros sets, Alcaraz foi mais decisivo. O espanhol conseguiu se impor nos pontos mais importantes e abriu vantagem. O segundo set foi o mais equilibrado, inclusive no tie-break, quando ambos sofreram para manter o próprio saque. Alcaraz desperdiçou um set point, mas, na sequência, dominou o ponto e fechou com um winner (ponto vencedor) na paralela de fundo de quadra.

No terceiro set Korda mostrou que sentiu a perda do tie-break e não deu quase nenhum trabalho para o atual número 3 do mundo.

O grego Stefanos Tsitsipas não deu qualquer chance para o chinês Zhizhen Zhang (44ª. do mundo) e fez 3 sets a 0, com 6/3, 6/3 e 6/1 em apenas 91 minutos.

"Hoje joguei com uma bela fluidez. Tive paciência e pude encontrar ângulos muito bons nos ralis", disse o tenista, atual número 9 do mundo.

Nas oitavas, Tsitsipas vai encarar o italiano Matteo Arnaldi (35º), que surpreendeu o russo Andrey Rublev (sexto do mundo) com 7/6 (8-6), 6/2 e 6/4.

No dia em que completou 23 anos, a polonesa Iga Swiatek comandou com tranquilidade o seu duelo contra Marie Bouzková, nesta sexta-feira. Depois de sofrer diante da japonesa Naomi Osaka, a atual número 1 do mundo venceu com facilidade a checa (42ª do ranking) por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em 1h33.