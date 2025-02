POLÊMICA

Carpini critica arbitragem do Ba-Vi 500: 'Foi boa, errou para os dois lados'

O técnico elogiou a defesa do Vitória e avaliou a falta de tempo para treinar como o maior problema

Marina Branco

Publicado em 1 de fevereiro de 2025 às 21:41

Thiago Carpini, técnico do Vitória Crédito: Paula Fróes/CORREIO

O Ba-Vi 500 não atendeu às expectativas de um jogo histórico, mas não decepcionou gravemente nenhuma das equipes. Na coletiva pós-jogo, o técnico Thiago Carpini comentou sobre a situação do Leão da Barra no Baianão, além de elogiar a defesa excelente performada por Lucas Arcanjo que garantiu o empate sem gols. >

Um dos pontos mais comentados sobre o jogo foi a arbitragem, com o trabalho do juiz Bruno Pereira Vasconcelos questionado por muitos. O técnico do Vitória não deixou barato, e afirmou que a arbitragem do clássico "foi boa, errou para os dois lados", prejudicando ambos os times em campo.>

Carpini reconheceu um "volume maior" do tricolor, mas afirma que a falta de efetividade fez com que o jogo se equilibrasse. "Empatamos um jogo difícil, na casa do adversário, que é uma das equipes com o maior poder econômico de investimento na competição. A gente vem se ajustando, é o nosso início de temporada. Somos o líder da competição, estamos invicto no ano. As coisas no primeiro tempo não aconteceram como nós planejamos, já que o Bahia teve sim um volume maior, mas também sem efetividade. Mas no segundo tempo as coisas se igualaram e o jogo ficou um pouco mais equilibrado", avaliou.>

Para ele, o principal problema do Vitória não está em campo, mas sim na falta de tempo para treinar, que deixa os atletas exaustos e dificulta os ajustes necessários. "São ajustes, e a culpa não é dos atletas, a culpa é da falta de tempo que nós temos para treinar. Mas eu estou muito contente, principalmente com o segundo tempo, a energia, a intensidade, a maneira que nós suportamos o início do jogo. Eu acho que nós ainda temos muito a evoluir, a melhorar, mas é uma equipe muito capacitada tecnicamente", comentou.>

Sobre Lucas Arcanjo, grande destaque do jogo e melhor em campo ao salvar muitas bolas do Bahia e manter o placar no zero a zero, Carpini elogiou com o pé no chão: "Uma grande partida de Arcanjo! Firme, sim. Titular, não. A briga está em aberto", avaliou.>