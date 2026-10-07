F1

Carro desaparecido de Schumacher dá origem a briga judicial de R$ 7 milhões

Williams processa ex-diretor de oficina que recebeu o FW23 emprestado; defesa alega perda de memória após AVC

Pedro Carreiro

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 19:56

Ralf Schumacher pilotando a Williams FW23 no GP de San Marino em 2001 Crédito: Reprodução/redes sociais

Um dos carros que devolveram a Williams ao caminho das vitórias na Fórmula 1 está no centro de uma disputa no Tribunal Superior de Londres. A equipe britânica processa Peter Thorpe, ex-diretor e acionista da oficina Autotech Performance, pelo sumiço de um FW23, modelo pilotado por Ralf Schumacher e Juan Pablo Montoya na temporada de 2001. A escuderia quer o carro de volta ou uma indenização de mais de 1 milhão de libras, cerca de R$ 7 milhões.

O FW23 tem peso histórico para a Williams. Equipado com motor BMW e pneus Michelin, o carro se destacava em circuitos velozes, como Hockenheim e Monza, e deu à equipe sua primeira vitória desde 1997, no GP de San Marino, em Ímola. Ao fim daquele campeonato, o modelo foi incorporado à coleção de carros históricos da escuderia, que hoje o avalia em 750 mil libras, aproximadamente R$ 5,2 milhões.

Do empréstimo ao sumiço

O caminho até o tribunal começou em 2015, quando a Williams emprestou o carro à Autotech, oficina de Telford, na Inglaterra, para que fosse exibido. Em 2021, a equipe pediu a devolução e, segundo afirma, não recebeu resposta. A oficina entrou em liquidação e acabou dissolvida.

De acordo com os documentos apresentados pela Williams, Thorpe disse ao avaliador responsável pela liquidação que o FW23 era propriedade pessoal dele e, depois, retirou o carro das instalações da empresa. A equipe sustenta que o monoposto desapareceu depois do início do processo, que o ex-diretor providenciou esse sumiço e que ele ainda tem a posse ou o controle do veículo.

O que diz a defesa

Thorpe nega as acusações. Seus advogados afirmam que ele sofreu um AVC em outubro de 2018 e, desde então, tem problemas cognitivos e de memória, o que o impede de lembrar das conversas com os avaliadores. Segundo a defesa, a última vez que ele esteve na Autotech foi em 8 de agosto de 2021, para acompanhar a avaliação dos bens, e o carro ainda estava lá. Como não voltou ao local, diz não saber se o FW23 permaneceu na oficina até o fim daquele ano.

A defesa também questiona o valor atribuído pela Williams. Para os advogados, o modelo era um carro de exposição, sem motor, e não justificaria a avaliação de 750 mil libras.

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