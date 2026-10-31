Carro histórico de Ayrton Senna vai a leilão por mais de R$ 5 milhões; veja detalhes do esportivo

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Carol Neves
Publicado em 31 de outubro de 2026 às 09:02
Um Honda NSX que fez parte da rotina de Ayrton Senna em Portugal será leiloado neste sábado (31), em Londres, na Inglaterra. Cedido pela fabricante ao brasileiro para uso pessoal, o esportivo de 1991 pode ser arrematado por mais de R$ 5 milhões na venda organizada pela RM Sotheby’s.
O exemplar vermelho é o mesmo que aparece em uma fotografia conhecida do tricampeão fora das pistas. De calça jeans e camisa social, Senna está agachado ao lado do veículo, enquanto usa uma mangueira para lavar a carroceria.
A história do carro também passa pela temporada em que o brasileiro conquistou seu terceiro campeonato mundial de Fórmula 1. Em 1991, Senna utilizou o NSX durante sua permanência na Europa, inclusive para se deslocar até o circuito de Estoril, onde disputou o Grande Prêmio de Portugal. Na corrida, largou em terceiro e terminou na segunda posição.
Veja detalhes do Honda usado por Ayrton Senna que vai a leilão
No ano seguinte, o veículo apareceu no documentário “Ayrton Senna: Racing Is In My Blood”. Nas imagens, o piloto acelera o esportivo e faz as rodas traseiras perderem aderência ao arrancar.
O Honda levado a leilão tem carroceria na tonalidade “Formula Red”, teto preto e interior revestido de couro preto. O número do chassi é T000233.
Não há uma ficha técnica específica desse exemplar disponível no leilão. Como referência, o NSX vendido oficialmente na Europa, incluindo Portugal, e nos Estados Unidos, onde recebeu o nome Acura NSX, utilizava o motor C30A, um V6 aspirado de 3,0 litros desenvolvido pela Honda exclusivamente para o esportivo. O modelo tinha versões com câmbio manual ou automático.
A disponibilização de um NSX para Senna fazia parte de um acordo com a fabricante durante o desenvolvimento do carro. Além do exemplar vermelho, havia outros dois pretos. O veículo usado pelo brasileiro ficava guardado em Lisboa e era entregue a ele sempre que chegava ao país, onde mantinha uma propriedade no complexo de Quinta do Lago.
A relação entre Senna e a Honda já vinha das pistas. Em 1987, a montadora japonesa passou a fornecer motores para a Lotus, equipe pela qual o brasileiro conquistou duas vitórias e encerrou o campeonato na terceira colocação.
Em 1988, o piloto se transferiu para a McLaren, que também passou a correr com motores Honda. Foi naquela temporada que conquistou seu primeiro título mundial, ao superar o companheiro de equipe Alain Prost.
A parceria também aproximou Senna do projeto do NSX. Antes de o esportivo chegar às lojas, o brasileiro participou dos testes de desenvolvimento do modelo.