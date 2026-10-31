AUTOS

Carro histórico de Ayrton Senna vai a leilão por mais de R$ 5 milhões; veja detalhes do esportivo

Honda NSX de 1991 acompanhou o tricampeão em Portugal, apareceu em documentário e ficou marcado por fotografia em que o piloto lava a carroceria

Carol Neves

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 09:02

Ayrton Senna lavando seu Honda NSX Crédito: Norio Koike/Divulgação

Um Honda NSX que fez parte da rotina de Ayrton Senna em Portugal será leiloado neste sábado (31), em Londres, na Inglaterra. Cedido pela fabricante ao brasileiro para uso pessoal, o esportivo de 1991 pode ser arrematado por mais de R$ 5 milhões na venda organizada pela RM Sotheby’s.

O exemplar vermelho é o mesmo que aparece em uma fotografia conhecida do tricampeão fora das pistas. De calça jeans e camisa social, Senna está agachado ao lado do veículo, enquanto usa uma mangueira para lavar a carroceria.

A história do carro também passa pela temporada em que o brasileiro conquistou seu terceiro campeonato mundial de Fórmula 1. Em 1991, Senna utilizou o NSX durante sua permanência na Europa, inclusive para se deslocar até o circuito de Estoril, onde disputou o Grande Prêmio de Portugal. Na corrida, largou em terceiro e terminou na segunda posição.

Veja detalhes do Honda usado por Ayrton Senna que vai a leilão 1 de 8

No ano seguinte, o veículo apareceu no documentário “Ayrton Senna: Racing Is In My Blood”. Nas imagens, o piloto acelera o esportivo e faz as rodas traseiras perderem aderência ao arrancar.

O Honda levado a leilão tem carroceria na tonalidade “Formula Red”, teto preto e interior revestido de couro preto. O número do chassi é T000233.

Não há uma ficha técnica específica desse exemplar disponível no leilão. Como referência, o NSX vendido oficialmente na Europa, incluindo Portugal, e nos Estados Unidos, onde recebeu o nome Acura NSX, utilizava o motor C30A, um V6 aspirado de 3,0 litros desenvolvido pela Honda exclusivamente para o esportivo. O modelo tinha versões com câmbio manual ou automático.

A disponibilização de um NSX para Senna fazia parte de um acordo com a fabricante durante o desenvolvimento do carro. Além do exemplar vermelho, havia outros dois pretos. O veículo usado pelo brasileiro ficava guardado em Lisboa e era entregue a ele sempre que chegava ao país, onde mantinha uma propriedade no complexo de Quinta do Lago.

A relação entre Senna e a Honda já vinha das pistas. Em 1987, a montadora japonesa passou a fornecer motores para a Lotus, equipe pela qual o brasileiro conquistou duas vitórias e encerrou o campeonato na terceira colocação.

Em 1988, o piloto se transferiu para a McLaren, que também passou a correr com motores Honda. Foi naquela temporada que conquistou seu primeiro título mundial, ao superar o companheiro de equipe Alain Prost.