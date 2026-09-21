NA ARGENTINA

Casal baiano conquista ouro na vela e garante vaga para o Brasil no Pan 2027

Título veio no primeiro grande compromisso internacional da dupla após o nascimento da filha, Lila

Mariana Rios

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 11:44

Juliana Duque, Lila, de apenas 4 meses, e Rafael Martins Crédito: Divulgação/Bruno Ruas /COB

Os velejadores baianos Juliana Duque e Rafael Martins conquistaram neste domingo (20) a medalha de ouro na categoria Snipe Misto dos Jogos Sul-Americanos Santa Fé 2026, na Argentina. O resultado garantiu ao Brasil uma vaga na classe para os Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2027.

O título veio no primeiro grande compromisso internacional do casal após o nascimento da filha, Lila, de quatro meses. A bebê viajou com os pais para a competição e acompanhou a rotina da família durante o campeonato.

Familia da vela dourada conquista vaga para o Brasil no Pan de Lima 2027 1 de 5

Juliana e Rafael garantiram o ouro de forma antecipada após somarem 22 pontos em oito regatas e descartarem a última prova. A dupla argentina formada por Luciano Pesci e Florência Galimberti ficou com a prata, com 28 pontos, enquanto os peruanos Ismael Muelle e Maria Garcia Vegas terminaram em terceiro, com 31.

Para Juliana, a conquista também marcou o retorno às competições de alto nível após o parto. “Estou muito feliz. A Lila está com quatro meses e este é o nosso primeiro grande campeonato nas classes em que competimos, tanto a Pan-Americana quanto a Olímpica (470). Sendo assim, este retorno tem sido muito positivo”, afirmou a velejadora ao Comitê Olímpico do Brasil (COB).

O casal, que veleja junto desde 2017, já havia participado de algumas provas desde o nascimento da filha, como a Semana de Vela de Ilhabela, em julho. Segundo o COB, porém, os Jogos Sul-Americanos representaram o primeiro grande teste físico de Juliana desde a maternidade.

A viagem também contou com uma estrutura familiar. Alina Duque, mãe de Juliana, acompanhou a família e ficou responsável pelos cuidados com Lila enquanto os pais participavam das regatas. Esta foi a terceira viagem da bebê com a família.

“É uma sensação diferente. Já tivemos outras conquistas, mas esta tem um sabor especial por ser a primeira com a Lila presente”, disse Rafael ao Comitê Olímpico do Brasil (COB). O velejador brincou ainda que a filha “trouxe sorte” e que agora fará parte das viagens da dupla.