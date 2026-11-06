VÔLEI

Caso Tifanny Abreu: Justiça nega novo pedido e atleta continua impedida de jogar

Atleta questiona mudanças nas regras de elegibilidade da CBV e contesta decisão unânime do Superior Tribunal de Justiça Desportiva

Thais Borges

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 16:07

Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco Crédito: Reprodução

A jogadora de vôlei Tifanny Abreu teve mais uma ação negada pela Justiça nesta sexta-feira (6). Ela tinha pedido para voltar a participar de competições organizadas pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), mas a 14ª Vara Cível da Comarca da Capital do Rio de Janeiro indeferiu um novo pedido de liminar apresentado pela defesa da atleta. A entidade restringiu a participação de atletas trans em suas competições.

O Osasco, equipe de Tifanny enfrenta o Fluminense, pela Superliga, às 21h desta sexta-feira. "A mera discordância da parte autora quanto ao resultado do julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva não constitui, por si só, fundamento suficiente para justificar a suspensão de seus efeitos", declarou a magistrada responsável pela análise do pedido.

Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco 1 de 12

Em agosto, a CBV estabeleceu que a participação nos torneios femininos seria restrita a atletas do sexo biológico feminino. A medida foi adotada em alinhamento com as atuais políticas do Comitê Olímpico Internacional (COI) e da Federação Internacional de Vôlei (FIVB).

Aos 41 anos, Tifanny concluiu a transição de gênero e estreou na Superliga Feminina em 2017, com autorização da Federação Internacional de Vôlei.Ela está na sexta temporada defendendo o Osasco.

Agora, os advogados de Tifanny argumentam que a alteração das regras violou direitos anteriormente reconhecidos à jogadora, como a segurança jurídica, a confiança legítima e o direito ao exercício profissional. A defesa também questiona a falta de um período de transição para a aplicação das novas normas e o uso do marcador genético SRY como critério de elegibilidade.

A petição ainda contesta os fundamentos do julgamento e aponta possíveis problemas relacionados à imparcialidade do STJD. "Não se trata de simples inconformismo com o resultado desfavorável, mas de questionamento à própria regularidade do procedimento decisório. A sucessão de obstáculos impostos à pretensão da Requerente, associada à ausência de enfrentamento substancial de seus principais fundamentos jurídicos, evidencia, na perspectiva da parte, que não lhe foi assegurada uma apreciação efetivamente isonômica e imparcial", diz trecho da ação.

A decisão do STJD foi unânime, seguindo o voto do relator Mauricio Corrêa da Veiga. O tribunal argumentou que a existência de uma regulamentação internacional, a participação da atleta em temporadas anteriores e seu contrato profissional com o Osasco "não afastam, isoladamente, a competência da CBV para atualizar seus critérios de elegibilidade". O órgão também defendeu a autonomia regulamentar da entidade esportiva.