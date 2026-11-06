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Caso Tifanny Abreu: Justiça nega novo pedido e atleta continua impedida de jogar

Atleta questiona mudanças nas regras de elegibilidade da CBV e contesta decisão unânime do Superior Tribunal de Justiça Desportiva

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 16:07

Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco
Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco Crédito: Reprodução

A jogadora de vôlei Tifanny Abreu teve mais uma ação negada pela Justiça nesta sexta-feira (6). Ela tinha pedido para voltar a participar de competições organizadas pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), mas a 14ª Vara Cível da Comarca da Capital do Rio de Janeiro indeferiu um novo pedido de liminar apresentado pela defesa da atleta. A entidade restringiu a participação de atletas trans em suas competições. 

O Osasco, equipe de Tifanny enfrenta o Fluminense, pela Superliga, às 21h desta sexta-feira. "A mera discordância da parte autora quanto ao resultado do julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva não constitui, por si só, fundamento suficiente para justificar a suspensão de seus efeitos", declarou a magistrada responsável pela análise do pedido.

Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco

Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco por Reprodução
Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco por Reprodução
Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco por Reprodução
Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco por Reprodução
Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco por Reprodução
Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco por Reprodução
Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco por Reprodução
Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco por Reprodução
Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco por Reprodução
Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco por Reprodução
Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco por Reprodução
Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco por Reprodução
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Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco por Reprodução

Em agosto, a CBV estabeleceu que a participação nos torneios femininos seria restrita a atletas do sexo biológico feminino. A medida foi adotada em alinhamento com as atuais políticas do Comitê Olímpico Internacional (COI) e da Federação Internacional de Vôlei (FIVB).

Aos 41 anos, Tifanny concluiu a transição de gênero e estreou na Superliga Feminina em 2017, com autorização da Federação Internacional de Vôlei.Ela está na sexta temporada defendendo o Osasco.

Agora, os advogados de Tifanny argumentam que a alteração das regras violou direitos anteriormente reconhecidos à jogadora, como a segurança jurídica, a confiança legítima e o direito ao exercício profissional. A defesa também questiona a falta de um período de transição para a aplicação das novas normas e o uso do marcador genético SRY como critério de elegibilidade.

A petição ainda contesta os fundamentos do julgamento e aponta possíveis problemas relacionados à imparcialidade do STJD. "Não se trata de simples inconformismo com o resultado desfavorável, mas de questionamento à própria regularidade do procedimento decisório. A sucessão de obstáculos impostos à pretensão da Requerente, associada à ausência de enfrentamento substancial de seus principais fundamentos jurídicos, evidencia, na perspectiva da parte, que não lhe foi assegurada uma apreciação efetivamente isonômica e imparcial", diz trecho da ação.

A decisão do STJD foi unânime, seguindo o voto do relator Mauricio Corrêa da Veiga. O tribunal argumentou que a existência de uma regulamentação internacional, a participação da atleta em temporadas anteriores e seu contrato profissional com o Osasco "não afastam, isoladamente, a competência da CBV para atualizar seus critérios de elegibilidade". O órgão também defendeu a autonomia regulamentar da entidade esportiva.

Tifanny já tinha conseguido uma decisão provisória no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) que autorizou sua participação na Supercopa e na Superliga de Vôlei, competições organizadas pela CBV. A medida foi concedida depois que a jogadora foi excluída da lista de atletas com inscrição deferida pelo clube. Com a liminar, a ponteira entrou em quadra na partida da Supercopa contra o Praia Clube e na estreia do Osasco na Superliga, diante da equipe de Brasília. Após o segundo confronto, porém, a atleta voltou a ficar impedida de jogar.

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Vôlei

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