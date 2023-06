A situação do Bahia no Campeonato Brasileiro não é nada animadora. Depois de dez jogos, o Esquadrão soma apenas nove pontos e está a um da zona de rebaixamento. Para piorar, o próximo compromisso da equipe será contra o vice-líder Palmeiras, nesta quarta-feira (21), às 21h30, na Fonte Nova.



Apesar do cenário, o meia Cauly acredita que o tricolor tem condição de fazer um bom jogo e conquistar o triunfo. Durante entrevista no CT Evaristo de Macedo, na manhã desta terça-feira (20), ele afirmou que o Esquadrão tem feito boas atuações, mas precisa ser mais eficiente.