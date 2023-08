Cauly ultrapassa Jacaré e entra no top-3 da artilharia do Bahia

Além de ajudar no triunfo do Bahia sobre o América-MG, o meia Cauly entrou no top-3 dos artilheiros do Bahia na atual temporada.



Com o gol diante do time mineiro, ele chegou a sete tentos com a camisa do Esquadrão e ultrapassou o atacante Vitor Jacaré, que tem seis. Assim, assumiu a terceira colocação entre os goleadores.



O centroavante Everaldo, que também marcou contra o América-MG, lidera a estatística. Ele balançou as redes 14 vezes no ano. Biel, com 8, aparece em segundo lugar.