Cauly machucou o joelho e não tem presença garantida contra o Vasco. Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Juntando os cacos após a derrota por 3x0 para o Botafogo, o Bahia pode ter uma baixa importante para o confronto com o Vasco, marcado para o próximo domingo (3), na Fonte Nova. O meia Cauly machucou o joelho e virou dúvida.



O meia se machucou no primeiro tempo, após uma entrada em Victor Sá, do Botafogo. Cauly foi substituído na segunda etapa e fez um tratamento preliminar. Ele passará por uma avaliação do departamento médico no retorno da delegação a Salvador.

Após o jogo no Engenhão, o técnico Renato Paiva falou sobre a situação do jogador. Cauly é um dos destaques do Bahia na temporada. Esse ano, ele marcou oito gols e deu cinco assistências em 35 jogos.

"Lesão traumática, que não seja nada grave. Mas, de fato, é verdade que o Cauly tem sido muito importante para a nossa manobra ofensiva, criador, finalizador. Foi pena o que aconteceu. No sintético, contra o Athletico-PR, lesão do Kayky. Hoje, em outro campo sintético, possível lesão de joelho de Cauly, uma pena, mas é o que é. Vamos nos reerguer e contamos com o apoio dos nossos torcedores", disse Paiva.

FORA DE AÇÃO

O volante Yago Felipe é desfalque certo no tricolor para o embate com o Vasco. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão.